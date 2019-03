Josefin Nilssons tragedi i ny dokumentär

Från och med i dag, fredag, visas dokumentären om Josefin Nilsson, ”Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är”, på SVT Play. I dokumentären skildras hennes karriär från starten – hur hon och barndomsvännerna i Ainbusk Singers, från gotländska När, vann talangjakten Talang -84 i Stockholm. Då var Josefin Nilsson 15 år.

Hon blev 46. På fredagen skulle hon ha fyllt 50.

Den 29 februari 2016 gick Josefin Nilsson bort till följd av ”ett förstorat hjärta, mycket dåliga värden, en plågad kropp i kombination med smärtstillande, receptutskriven medicin vars styrka och verkan hon missbedömde under en längre tid”, enligt ett pressmeddelande som familjen skickade ut efter hennes död. Hon hade under många år haft problem med ryggen och höften och opererades flera gånger.

I den timslånga K special-dokumentären skildras hennes triumfer som självlysande huvudsångare och framgångsrik kabaréartist i Ainbusk, som Eva i Hannes Holms och Måns Herngrens långfilm ”Adam & Eva” 1997, som den försmådda hustrun Svetlana i succémusikalen ”Chess på svenska” 2002. Men en annan, mindre känd, mer skakande historia träder också fram.

Anna-Carin Stenholm Pihl har producerat dokumentären och Josefin Nilssons syster Marie Nilsson-Lind medverkar i den. Foto: Marc Femenia

Jag träffar Anna-Carin Stenholm Pihl, som gjort dokumentären ihop med fotografen Hanna Gamdrup, och Marie Nilsson-Lind, syster till Josefin Nilsson och medlem i Ainbusk, på hotellet Rival i Stockholm. Här skulle de ha satt upp sin sista scenföreställning, ”Systrarna sisters”, efter succén på Länsteatern på Gotland 2015. På Josefin Nilssons födelsedag ska hennes vänner samlas här, äta tårta och skåla för henne.

– Josefin dog på skottdagen, den 29 februari, en dag som inte finns. Det är så symboliskt, det var inte meningen att det skulle bli så. Jag ville från början främst lyfta fram artisten Josefin Nilsson, men ju mer jag fick veta, desto mer förstod jag att man måste berätta allt, säger Anna-Carin Stenholm Pihl.

Josefin Nilsson var i färd med att skriva en bok om sina erfarenheter av misshandel. I ”Systrarna sisters” berättade hon om hur hon under sent nittiotal blev misshandlad fysiskt och psykiskt av sin dåvarande pojkvän. Marie Nilsson-Lind läser i dokumentären ur hotfulla och kränkande brev från pojkvännen till ”Josa”, som systern genomgående kallar henne under vårt möte.

– Det Josa ville berätta var hur starkt det påverkade henne. Hur skört livet är, hur det är att bli så rädd och skrämd, hotad till sitt liv. Och hur svårt det är att sedan våga älska någon igen, hur svårt det är att känna tillit. Hon tappade både sin förmåga att lita på andra människor och sin tilltro till sig själv, säger Marie Nilsson-Lind.

Producenten Anna-Carin Stenholm Pihl berättar att hon först och främst var intresserad av att låta Josefin Nilsson berätta sin egen historia, och inte av att peka ut någon.

– Mannen är i sig helt ointressant, men man måste berätta historien eftersom den påverkade henne så mycket. Och man har rätt att berätta sin historia så länge man inte hänger ut någon annan. På ett sätt var det svårt, men det var samtidigt väldigt lätt.

Hur minns du de åren, Marie?

– Det var kaos. Jag minns att jag frågade Josa: ”Du får väl inte stryk?” Hon svarade: ”Nej, nej, nej.” Jag tror inte att hon heller förstod när det började hända, det är så klassiskt att det smyger sig på. Helt plötsligt började Josa tycka att allt vi gjorde i Ainbusk var dåligt. Hon hade varit den stora komediennen – nu ville hon inte improvisera, inte skämta, ingenting. Jag fattade inte var det kom ifrån, jag fick ingen kontakt med henne, det var som att hon var med i en sekt. Om jag bara hade fattat vad det var som pågick, säger Marie Nilsson-Lind.

Metoorörelsen nämns nästan i förbigående i dokumentären. Hur mycket har du tänkt på den, Anna-Carin?

– Från början tänkte jag inte särskilt mycket på det. Men när jag pratade med Josefins vänner sa flera av dem att hon kanske inte kunde skydda sig själv, men att hon alltid skyddade alla andra, och att om hon hade varit vid liv hade hon stått där längst fram. Hon var väldigt ensam med sina erfarenheter, eftersom det var en annan tid.

– För att man ska kunna säga me too måste ju någon annan ha sagt det innan. 1997 stod Josa i rättssalen och sa: ”Det här har hänt mig.” Men då var det ingen annan som sa me too, säger Marie Nilsson-Lind.

I dokumentären medverkar, förutom systern och de andra Ainbuskmedlemmarna Annelie Roswall och Bittis Jakobsson, en uppsjö av människor som kände och arbetade med Josefin Nilsson. Benny Andersson, som skrev mycket musik åt Ainbusk och Josefin Nilssons soloprojekt och jobbade med henne i ”Chess”, talar om henne som en ”glad, tuff, rolig tjej och en otroligt begåvad, fantastiskt bra sångerska”. ”När hon sjöng så ville man som publik komma till henne. Hon kastade sig inte i knät på dig, utan du ville komma henne nära och ta in vartenda andetag, varenda pausering”, säger Tommy Körberg, som spelade hennes make i ”Chess”. Hannes Holm, som regisserade ”Adam & Eva”, säger: ”Lika fantastiska som hennes låtar var hennes skratt. Det kunde flytta på städer.”

– Det var åtta år mellan Josa och mig, jag var den typiska storasystern med glasögon och ångest. Josa kom som en raket, hon bad inte om lov för att få sjunga, hon sjöng så att det skallrade i rutorna. Hela livet var självklart för henne. Det var hon som lärde oss i Ainbusk att gå i högklackat, hon drog med sig oss allihop. Jag är så tacksam för det, det blev min räddning, säger Marie Nilsson-Lind.

Ainbusk Singers med Josefin Nilsson längst till vänster. Foto: Privat/SVT

– Jag träffade aldrig Josefin, men jag hade så gärna velat träffa henne. Samtidigt har alla varit så bra på att berätta om henne att jag känner att jag har en väldigt tydlig bild av vem hon var, säger Anna-Carin Stenholm Pihl.

Marie Nilsson-Lind ska skriva klart den bok som Josefin Nilsson bara hann börja på. Hon har haft möten med ett förlag, hon vill inte säga vilket, men säger att boken är tänkt att komma antingen i höst eller i februari 2020.

– I alla gamla tv-klipp fyller Josefin och Marie i varandras meningar, säger Anna-Carin Stenholm Pihl.

– Jag är väldigt van vid att prata i halva meningar. Hon tog den andra halvan. Nu måste jag lära mig att avsluta mina meningar själv, säger Marie Nilsson-Lind.