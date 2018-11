Joy M'Batha: Det finns ingen skam i att vilja ha ett bättre liv

En kvart in i intervjun blir det plötsligt tyst i rummet. Joy M’Bathas pressperson tittar hastigt upp från telefonen. I ansiktet på DN:s fotograf höjs en mungipa långsamt. Rapparen har talat om de tre åren hon bodde i Stockholm – hur svårt hon hade för de ytliga kontakterna och fjäskiga ryggdunkningarna:

– Jag gillar bara att få min röv slickad i sexsammanhang.

Joy M’Batha tar in reaktionerna – och brister sedan ut i ett högljutt skratt som förlöser stämningen.

Att beskriva den 24-åriga artisten som frispråkig är möjligen en aning överflödigt. Dessutom besitter hon en sorts okonstlad självklarhet som verkar gå hem i de flesta rum. När hon i fjol deltog i sångprogrammet ”Ebbots ark” valde hon att tolka Ebba Gröns punkklassiker ”Die Mauer”. Efteråt jublade programledaren Ebbot Lundberg. ”Jag vet inte vad jag ska säga”, sade han. ”Jag är i chocktillstånd.” Lika självklar var hon kort därpå när hon besökte ”Malou efter tio”, iklädd en färgglad kostym, mönstrad med den klassiska testbilden från tv förr.

Joy M'Batha är aktuell med en konstutställning på Snickarbacken 7, samt ep:n ”Thirsty”. Foto: Nicklas Thegerström

Nu sitter hon i en uttömd lokal med vitmålade väggar. På golvet står åtta målningar uppradade mot väggen. Här, på Snickarbacken 7 i centrala Stockholm, visar hon sin tredje konstutställning hittills.

Joy M'Batha började måla 2017, när hon bestämt sig för att lämna huvudstaden.

– I Stockholm är det så stort fokus på hur man ser ut, ens ekonomi, var man bor och vilka man hänger med. Jag vill inte definiera mig med sådant, jag pallar inte med det. Det är så lätt att man glömmer bort vad som är viktigt: skapandet, musiken, målandet. Till slut kände jag mig helt deprimerad och ville bara bort.

Hon började spana på internet efter hyreslägenheter i hemstaden Malmö, och hittade snart en liten stuga vid havet.

– Jag ringde numret och sa: ”Jag behöver inte kolla på den, och jag betalar för tre månader direkt.” Sedan tog jag med mig alla mina grejer och stack. Jag var inte så sugen på att skapa musik, och hade inget internet i stugan, så jag köpte material och började måla. Jag har målat mycket tidigare, och när jag satt där i stugan hittade jag tillbaka till det.

Flera av hennes målningar sålde hon via sociala medier, och i somras visade hon sin första utställning. Hennes verk är färgstarka, målade i akryl eller olja. Smala, långa figurer, som dricker vin eller gråter, förekommer ofta som motiv.

– Det som förenar många av tavlorna är att de är självporträtt. Inte i själva avbildningen, utan i känslorna figurerna bär på: ångest och ledsamhet. Det är känslor jag alltid haft inom mig.

När Joy M’Batha var 15 år gammal separerade hennes mor och styvpappa. Modern, som hade en bipolär sjukdom, fastnade i ett alkoholmissbruk och lades in på behandlingshem. Styvpappan flyttade ut, de fyra syskonen placerades hos sin far eller hos fosterfamilj.

– Jag levde ensam och kände en stor skam över att gå från en stor familj till att förlora allt. Jag fick existensminimum av socialen, och åt svinmycket lunch i skolan så att jag skulle vara mätt länge. På vägen hem plockade jag ner burkar i fickorna. Köpte ett nudelpaket för fyra kronor, delade på mitten och åt till middag. Jag kämpade för att ta studenten men gick ut med ofullständiga betyg.

Efter gymnasiet började hon hänga på en tatueringssalong där det även fanns tillgång till en musikstudio. Platsen var ett tillhåll för lokala rappare och Joy M'Batha provade att själv ställa sig bakom mikrofonen. I början av 2014 uppträdde hon, tillsammans med Malmörapparen Jaqe, på P3 Guldgalans efterfest. Hon framförde en egenskriven vers, och i publiken stod bland andra Linda Pira och Timbuktu. Inom kort hade hon lagt gästverser på bådas låtar. Hösten 2014 medverkade hon på Lorentz hitlåt ”Där dit vinden vänder.” Textraden ”Joy är som ingen annan är” fick egna fötter på internet, och vid det här laget hade Joy M'Batha vuxit ut till en naturlig del av den svenska hiphopscenen.

Sedan dess har hon släppt två ep-skivor och ett flertal singlar. Inför sin tredje ep ”Thirsty”, som släpps fredag 30 november, har hon övergett svenskan och börjat rappa på engelska.

– Det har aldrig varit en självklarhet för mig att rappa på svenska, det bara blev så. Sedan fortsatte det bara. Att skriva på svenska känns fortfarande som ett extremt svårt matteprov. Samtidigt har jag kämpat efter att utforska vem jag är som artist och vilka producenter jag vill jobba med. Engelska är ett mer tillåtande språk att uttrycka sig på, och jag kände att jag drogs ditåt.

Ep:n ”Thirsty” består av fyra låtar, däribland singeln ”Coin collector” som hon beskriver som ”dansant och festlig”, men låten har en djupare betydelse.