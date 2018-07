Judith Kiros: Jag jublar över planerna på en feministisk ”Black mirror”

Men när jag får reda på att Carmen Maria Machados novellsamling ”Her body and other parties” ska bli en tv-serie kan jag inte låta bli att tycka att det är en fantastisk idé. Och när serieskaparna i Vulture beskriver projektet som ”en feministisk Black mirror” jublar jag lite. "Black mirror", som är känt för att visa upp grovt våld mot bland annat kvinnor, behöver nog en feministisk utmanare med en liknande sci-fi-ådra.

”Her body and other parties” är en märklig, fascinerande samling berättelser som utgår från och samlas kring kvinnokroppen, ofta med inslag av skräck eller fantastik. En av mina favoritberättelser i samlingen, ”Especially heinous”, är en satir över tv-programmet ”Law and order: Special Victims Unit”. Genom korta avsnittsbeskrivningar framkallar Carmen Maria Machado en gäckande, surrealistisk värld, i vilken den våldsutsatta kvinnokroppen programmet ofta frossar i äntligen får tala.

Helena Lindblad: ”Black mirror” är isande samhällssatir på liv och död

Boken, som har nominerats till The National Book Award i USA, påminner mig ibland om Angela Carters feministiska sagor: precis som i till exempel Carters ”The bloody chamber” finns här fascinationen för genrefiktion, sexualitet och kön. Att ”Her body and other parties” nu ska bli tv gör förhoppningsvis att den sprids till en större publik – som i sin tur kan göra den till en del av det feministiska samtalet efter #metoo.

Läs mer: Charlie Brooker: ”Black mirror” blir mer och mer långsökt och bisarr