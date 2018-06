Judith Kiros: Under press kanske vi kan skapa ett gemensamt språk

Det är någonting med samtiden som får mig att läsa om och med den amerikanska poeten Adrienne Rich. Adrienne Rich, som dog för sex år sedan, är känd för sitt feministiska och antirasistiska engagemang – en av hennes närmaste vänner var poeten och essäisten Audre Lorde – och jag dras till hennes intensitet, energi och hoppfullhet.

I Richs dikter finns en tilltro inte bara till litteraturens möjligheter att förändra samhället, utan också till andra människors komplexitet: dikterna skapar sammanhang, band och lojaliteter, tecknar porträtt av älskare och förrädare. I ”Origins and History of Consciousness”, från samlingen ”The Dream of a Common Language” (1978) ringar hon in poesins väsen med orden: “Drömmen om ett gemensamt språk”. Kanske är den drömmen också politikens väsen.

Adrienne Rich har blivit ett sätt för mig att ensam i mitt rum, på tunnelbanan, i sängen efter en lång dag, skaka om en annalkande politisk depression. Rich gör det svårt att ge upp. För jag märker att både jag och vänner tappar i energi, blir sammanbitna när vi talar om valrörelsen eller framtiden.

Läs fler texter av Judith Kiros

Just nu präglas det politiska klimatet av att, paradoxalt nog, vara både avpolitiserat och oerhört ideologiskt. Ledaren för ett rasistiskt parti är med i Värvet och intervjuas, i Metro, av en liten svart flicka – det ska vara fluffigt och trevligt, fokus ska ligga på personen.

I dag framstår det som att den främsta konflikten inte står mellan arbetare och kapital, mellan grupper med motsatta intressen och mål, utan mellan så kallade svenska värderingar och ”andra” kulturer. Att fascismen är på frammarsch, och att motståndet känns splittrat och riktningslöst, har nästan blivit en sanning.

I det senaste numret av den anarkistiska tidningen ”Brand” undersöker man, under temat ”Tid för monster”, samtiden. Det är en tid präglad av katastrofer, förluster och ”nyliberalismens zombie” – men också en tid för omvälvning, för förändring. Det är en osäker, dynamisk period då politiken ”kan avgöra något”, då vägen framåt eller utåt egentligen fortfarande är öppen. Det gäller bara att komma ihåg det – eller att påminnas om det.

Herman Geijer, som har skrivit om just zombieöverlevnad, bidrar med en text om den spontana solidariteten och organiseringen som kan uppstå efter katastrofer. Det är en viktig påminnelse att det, trots att det ser mörkt ut, går att hitta fram till varandra. Vi kan fortfarande – eller kanske särskilt när vi lever under press – etablera ett gemensamt språk.

I en intervju från 1998 säger Rich att poesin, när det görs ”frontalangrepp på både språk och mänsklig solidaritet” kan ”påminna oss om vad vi riskerar att förlora”. Den kan störa oss, röra om, få oss att känna någonting annat än resignation. Det är väl därför jag varvar tal från Järvaveckan med dikter ur ”Diving into the Wreck” (1973); jag behöver känslan av att världen förblir öppen, föränderlig och komplex, att andra människor går att relatera till och kämpa för.

Till hösten kommer Ellerströms förlag ut med Adrienne Richs diktsamling ”Atlas över en komplicerad värld”, i översättning av Athena Farrokhzad och John Swedenmark. Jag ser fram emot att möta Rich, igen, på svenska; jag hoppas att hon hittar fram till läsare som behöver henne och, som jag, kanske behöver påminnas om att det går ”att överlåta något sorts liv till våra barn”.