Judith Kiros: Vi påminns inte längre om att världen kan vara vacker

Jag sitter i soffan med en skål chips i knät. Jag har precis sett klart den tredje säsongen av den amerikanska musikalkomediserien ”Crazy ex-girlfriend”, i vilken stjärnadvokaten Rebecca Bunch får en existentiell kris, lämnar sitt fina jobb och flyttar efter sitt ex. Om de bara blir tillsammans igen, tänker hon, blir hon lycklig.

Vad innebär det egentligen att vara lycklig? I boken ”The promise of happiness” (2010) skriver den postkoloniala och feministiska teoretikern Sara Ahmed inte bara om vad lycka är, utan också vad det gör. Hur formas vi som människor i jakten på lyckan och vad får den utformningen för politiska konsekvenser? ”Vad samtycker vi när vi samtycker till lycka?” frågar hon sig.

Lycka, menar Ahmed, fungerar bland annat genom att den stakar ut en rätt eller korrekt väg vi bör följa. Det heterosexuella äktenskapet och kärnfamiljen är exempel på sociala ideal som ska generera lycka; den som avviker från dessa avviker även från löftet om lycka. Löftet om lycka uppmuntrar oss alltså att bli en del av och reproducera idealen. För vem vill vara den feministiska glädjedödaren snarare än den glada hemmafrun?

Politik, säger Sara Ahmed, har många gånger handlat om att vända sig mot lyckan, att ifrågasätta dess premisser, dess sätt att göra vissa saker till goda och korrekta. Men den feministiska glädjedödaren, den arga svarta kvinnan, den olyckliga queerpersonen är politiska figurer som avslöjar att världen gör lycka mer tillgängligt för vissa kroppar snarare än andra; de visar på olika sätt upp att löftet om lycka också har vad man kan se som en disciplinerande, korrigerande funktion.

När Rebecca Bunch i ”Crazy ex-girlfriend” övertygas om att en relation kan lösa hennes problem följer hon löftet om lycka rakt in i tvåsamheten. I låten ”A boy band made up of four Joshes" — en parodi på alla Backstreet Boys-låtar samtidigt — leker serien med tanken att exet Josh är det enda som behövs för att rädda Rebecca från ångest och misär. ”Alla dina psykologiska problem”, sjunger Josh, smörigt och inlevelsefullt, ”girl, vi ska fixa dem”. Eller, med Ahmeds ord: ”Lycka involverar en form av orientering” då ”lycka antas följa av vissa livsval och inte andra”.

I Lynn Segals ”Radical happiness: Moments of collective joy” (2017) utvärderar författaren samtida diskurser kring och om lyckan. Inom ramarna för nyliberalismen, anser Segal, ses lycka som ett individuellt projekt — den isolerade, ensamma personens njutning premieras medan kollektivets delade glädje och politiska potential förringas. Segal kritiseras lyckoexperter, rapporter och utredningar, som hon menar osynliggör de materiella omständigheterna som leder till olycka. Kan självhjälpsböcker göra någonting åt att lägre inkomst ger kortare livslängd? Olycka uppstår inte ur ingenting, utan har orsaker som kan spåras, analyseras och förändras.

Mot den bilden av den personliga jakten på lycka ställer Segal den kollektiva, radikala glädjen. Det är en glädje som är förlösande, gemensam, och som suddar ut gränsen mellan en själv och andra. Den kan uppstå på ett dansgolv, eller i en demonstration, eller i ett kvinnokollektivs vardagsrum, och beskrivs av Segal som ”känslan av att vara helt levande i världen vi befinner oss i”. Att samtiden sällan lämnar plats för den känslan, utan i stället lyfter fram lyckan som ett enskilt projekt, är i Segals ögon både ett politiskt och socialt problem. Vi påminns inte längre om att världen kan vara vacker.

Nyligen blev det klart att ”Crazy ex-girlfriend” ska få en fjärde säsong — och Rebeccas jakt på riktig och långvarig lycka fortsätter. Även i serien har den jakten gått från att rikta in sig på en person, och en enda kärleksrelation, till att omfatta hur och med vilka hon väljer att leva. Från ett snävt perspektiv till det nätverk av förhållanden som stöttar henne. Rörelsen är subtil och gripande — särskilt för att vara en musikalkomedi med hits som ”Sexy french depression” och ”You stupid bitch”.