Kajsa Haidl: Ett maratonlopp av hyllningar i utsålt Friends

Konsert ”Avicii tribute concert for mental health awareness” Scen: Friends arena Visa mer

Liknande frågor dök upp redan när albumet ”Tim” släpptes i somras, drygt ett år efter artistens död. Musiken, som byggde på Tim Berglings efterlämnade låtskisser och färdigställdes av kollegor, gick inte att lyssna på utan att bli störd av tankar på vad den notoriske perfektionisten egentligen hade tyckt. Hans åsikt om den monstruöst ambitiösa hyllningskonserten som sträcker sig över fem timmar (!) får vi aldrig veta. Men jag har svårt att tro att han skulle ha haft några synpunkter på uppslutningen: nära 20 sångare som Avicii samarbetat med har flugits till Sverige och ställer upp gratis för att stötta stiftelsens arbete med psykisk ohälsa – plus ett flertal stora dj-akter som utgör kvällens första del.

Redan vid 19-snåret är stämningen inne på Friends arena ett kokande Summerburst under sina glansdagar. Publiken är förvisso snäppet äldre och mindre hormonrusiga än på partyfestivalen, men hoppar ändå glatt runt till housedängor och remixer av bredbent rock. Att världsnamn som Kygo och David Guetta – vana att headlina arenor – intar rollen som uppvärmare säger en hel del om kvällens ambitionsnivå (och varför de 58.000 konsertbiljetterna sålde slut på en halvtimme). Just David Guetta tycks ha svårare med den rollen när han river av flera av Aviciis största hittar, vilket mest känns som ett onödigt ivrigt publikfrieri såhär tidigt på kvällen.

Att dj-blocket får inleda kvällen går hand i hand med Aviciis egen musikresa – från edm-producent till att, under de sista åren, helt styra riktningen mot danspop genom att blanda in organiska element och gästsångare på sina låtar. Redan 2013, på dansmusikfestivalen Ultra i Miami, använde han sig av liveinstrument på scen när han droppade nyheten om sin nya countryinriktning. Men kvällens mäktiga inramning som utgörs av ett trettio personer starkt liveband med adderade stråkar och blås är förstås i en helt annan liga.

Klas Bergling Foto: Erik Simander/TT

Efter ett fint och lagom känslosamt tal av Klas Bergling, Tims pappa, rivstartar maratonloppet. Ganska snart börjar det kännas som om hälften av kvällens totalt trettio livenummer hade varit fullt tillräckligt. Mäktiga gospelkörer, blödiga stråkar och intima gitarrsessioner med Aviciis skrivkompanjoner Salem Al Fakir, Vincent Pontare och Carl Falk svischar förbi alldeles för fort. Den känsligt finstämda singeln ”SOS” med Aloe Blacc hade kunnat bli en efterlängtad andningspaus, men dribblas istället bort i bombastiskt blås.

Foto: Erik Simander/TT

Det är tydligt att ambitionen är att hylla Tim – inte att sörja honom. Kvällens många tal från alla hans musikvänner handlar om just detta – hans enorma betydelse för populärmusiken – och den övergripande stämningen tar fasta på det festligt livfulla i hans musik, inte djupt sorgliga slutet. Till och med de lågmälda låtarna – som när First Aid Kits Johanna Söderberg plötsligt dyker upp i magnifika ”I could be the one” – rymmer en stark hoppfullhet.

Foto: Erik Simander/TT

Allra mäktigast blir det i finalen ”Levels” med sina fyrverkerier och vackra outro med stråkar, där klumpen i halsen växer. Men det ögonblick som etsar sig fast allra mest är när sångerskan Mishcatt kliver upp på scen och sjunger den ödesmättade ”Fades away”, som mer än något annat förmedlar känslan av hur det faktiskt ligger till. Att Tim Berglings kreativa gärning långsamt men väldigt märkbart tonar bort.

Hur mycket jag än gillar idén på en årlig Aviciidag där stjärnan ska hyllas, som Klas Bergling flaggar för i sitt tal, känns det olustigt med fler hyllningskonserter av samma omfattning. Låt denna fem timmar långa, stundtals magnifika minnesstund få sätta punkt.