Kajsa Haidl: Fruktansvärda siffror om psykisk ohälsa i musikbranschen

”2019 var ett produktionsår, 2020 handlar helt och hållet om utförandet – drömmar om livet”, skrev den svenska soul- och r&b-artisten Beldina för några veckor sedan på Twitter. Nu är hon död.

För tio år sedan festade jag på samma klubbar i Malmö som Beldina uppträdde på. Hon var uppvuxen i Sundbyberg i Stockholm, skrev sin musik själv, ville göra sin grej och hade ett självförtroende och ett driv som gick att ta på. När hon flyttade till Los Angeles för att satsa på musikkarriären kändes det självklart; hon var för cool för Sverige. I intervjuer läste jag att hon hade börjat köra bakom Stevie Wonder och förbandsgiggat för Pharrell Williams. Ändå lossnade det inte riktigt – Los Angeles är Los Angeles – och jag glömde bort henne.

Nästa gång jag ser hennes namn är det omgärdat av hjärtan. På Facebook har någon postat en länk till Beldinas låt ”Sweet escape” från årets ep, där hon sjunger: ”Don’t know why I feel this way / Don’t know why I feel this pain / Need a sweet escape”. På några timmar exploderar mitt flöde av kärlekshyllningar. I skrivande stund är dödsorsaken inte känd.

Trots att musikbranschen har genomgått en stor förändring under 10-talet – med en maktutjämning och färre gatekeepers – finns det, lite hårddraget, fortfarande två kriterier för svenska popmusiker: Man kan lyckas i Sverige. Och man kan lyckas i USA.

Tusentals är de artister, låtskrivare och producenter som tagit steget och flyttat till Los Angeles för att testa drömmen. Berättelserna därifrån har handlat om framgångsexemplen. I Aviciidokumentären ”True stories” från 2017 skildras förvisso den livsfarliga baksidan av branschen men den hade aldrig gjorts om inte Avicii redan befunnit sig på toppen.

Filmens genomslag är en av orsakerna till att psykisk ohälsa i musikvärlden faktiskt har börjat uppmärksammas på senare år. De många dödsfallen inom den så kallade Soundcloudrappen är en annan – som bland annat skildras i nya dokumentären ”Everybody’s everything” om halvsvenske Lil Peeps uppgång och fall.

Men trots att det numera uppmärksammas är det förkrossande att läsa statistiken. Depression är tre gånger så vanligt bland musiker som i samhället i stort, enligt en brittisk studie. En annan undersökning, gjord av den svenska musikplattformen Record union, visar att 7 av 10 oberoende artister – det vill säga alla de som inte är sajnade på ett storbolag – har mått dåligt psykiskt i samband med sitt musikskapande. Av de 1.500 tillfrågade musikerna oroade sig 57 procent för sin mentala hälsa – 41 procent av dem flera gånger om dagen.

Konstnärliga perfektionister med stora drömmar i en värld där trygghet, säkra inkomster eller skyddsnät knappt existerar – och där konkurrensen är enorm – är det som gör musikbranschen extra utsatt. Och även för de med feta skivbolagskontrakt och människor omkring sig kan pressen bli outhärdlig, vilket dokumentären om Avicii visade. I Record unions undersökning uppgav endast en av fem tillfrågade att industrin gör tillräckligt för att skapa ett hälsosamt musikklimat.

Jag önskar verkligen att bokningsagenter hade varit ärligare och flaggat för riskerna – men de säger aldrig något, berättar en nära vän som jobbar som dj och musikproducent.

För ett par år sedan gjorde det kringflackande dj-livet honom sjuk och han ställde in alla turnéer. Länge gjorde han ingenting alls. I dag har han börjat släppa musik igen, men vägrar resorna. Inget gör mig stoltare än att se honom må bättre eftersom han har hittat ett nytt förhållningssätt till musiken som är hållbart för just honom.

Mängder av artister har stora tankar om 2020. Nu måste även musikbranschen tänka stort. Men för den handlar det om att ta ansvar.

