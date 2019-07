Kajsa Haidl: Hamid Zafar är så mossig som en bra rektor nog måste vara

En farfar mördas av sovjetiska prickskyttar bland blommande mullbärsträd, i en liten by på den afghanska landsbygden. Trettio år senare, 2015, ekar skotten i Biskopsgården. Efter en vår av dödliga gänguppgörelser i stadsdelen börjar Hamid Zafar sin första dag som rektor på den beryktade Sjumilaskolan på Hisingen.

Sommardebutanten, som i år utsågs till Årets svensk av tidningen Fokus och numera är skolchef i Mullsjö kommun, kom till Göteborg som femåring från Afghanistan. Minnena från uppväxtåren är i programmet silade genom ett solskensfilter. Det är midsommarstång hit och Bohusläns klippor dit, Abba och Afzelius, en bok om Carl Larsson från några välvilliga främlingar. Inledningsvis är faktiskt allt så friktionsfritt att man blir misstänksam. Han kastar sig hungrigt över studieböckerna och lär sig svenska så snabbt att Ulf Kristersson lär bli rörd när han lyssnar. Så varför berättar Hamid Zafar allt det här, förutom för att bli populär ute i stugorna? Efter ett antal tjatiga Bullerbyskildringar landar han till slut i sin poäng: det vänliga Sverige han en gång växte upp i behandlar sina nyanlända på ett helt annat sätt i dag.

Det är när Hamid Zafar kommer in på sina hjärtefrågor, skola och bildning, som programmet får mer substans. Han drar en lans för de nedläggningshotade biblioteken och larmar om de låga förväntningarnas rasism inom skolväsendet, där han menar att kraven på elever med invandrarbakgrund skiljer sig avsevärt från de etniskt svenska.

Så lyckas han också själv vända utvecklingen på Sjumilaskolan under sin tid som rektor, med hjälp av ordningsregler och omtanke. Råden från föräldrarna sipprar ned till eleverna – plugga, sköt dig och se möjligheterna. När han torrt konstaterar att det vare sig är hiphoppen eller graffitin som kommer att leda in dem på högre studier, låter han just så mossig som en bra rektor nog måste vara.

