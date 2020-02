Kajsa Haidl: Skräll att Felix Sandman inte gick direkt till final

Oj oj oj! Sveriges annars så skrällfria riksangelägenhet bjöd under premiären på en rejäl vändning i slutminuterna under första deltävlingen i Linköping när Felix Sandman – mot alla odds – inte lyckades ta sig vidare direkt till final utan nu tvingas försöka via Andra chansen. Trots en tolv meter lång led-skärm som vapen.

Kanske var numret som osar dyr eau de parfum, normkritik och senaste Södermalmsmode trots allt för svårt för äldre tittare ute i landet eller så går svaret att finna i det tekniska strulet i röstningsappen som det rapporterades om under kvällen. Det här kommer att spekuleras i framöver, var så säkra.

I stället blev det The Mamas som välförtjänt seglade rätt till final tillsammans med desto mer förhandstippade veteranen Robin Bengtsson. Gospelpoptrion, som på pappret är debutanter men blev kända bakom vinnarbidraget John Lundvik i fjol, tryckte ifrån vad allt magstödet bar och levererade ett genomvarmt och allsångsvänligt nummer som inte lämnade tittarna oberörda.

Gemensamt för alla fyra som fajtades i toppen, Malou Prytz inräknat, är att de representerar ett ”framåt” i Melodifestivalssammanhang. SVT själva? Åt rakt motsatt håll. I år är det backspegelfest för hela slanten som möjligen skvallrar om en ängslighet över senaste års moderniseringar (det var något om ett 60-årsjubileum också). Med sin lätt luddiga Hall of Fame-satsning, som inte blev tydligare i programmet (och varför trycka in så många på en gång??) vädjar man till svenskarnas kollektiva minnesbank. Nästa år får tittarna själva vara med och rösta. Det är listigt varumärkesbyggande, helt riskfritt och dessutom i samklang med samtidens nostalgivurm, där festivalkoncept som ”Vi som älskar 90-talet” bara växer.

I mellanakten var det dags för årets programledartrio, som överlag gjorde ett varmt och stabilt första intryck, att trippa ner längs minnenas allé och vips stod livs levande schlagerfossiler som Lili & Susie och Jan ”Skinnjackan” Johansen på scen. Roligare var David Sundin, som i år axlar den svåra rollen som programmets enda huskomiker, när han återupplivade Sean Banan – och framför allt det lika bortglömda som geniala verbet ”att kinga” – i ett faktiskt obeskrivbart finalnummer (jag försökte ett tag). Tack för verbet David. Det är något jag verkligen kommer att minnas från premiärkvällen – utöver den här Felixskrällen.

Läs mer: Veteranen Robin Bengtsson och The Mamas till final