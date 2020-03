Kajsa Haidl: The Mamas bryter trenden av mansdominans

Det blev en klart sevärd final, åtminstone musikaliskt. Sällan har det varit så jämt i toppstriden som just i år. På förhand handlade det om Dotterdam, Annadam, Mamadam (och lite Hannadam). Jupp, värdstaden för Eurovision song contest i år bjuder onekligen in till ordlekar.

När de internationella jurygrupperna hade sagt sitt var det fortfarande olidligt spännande och stod lika mellan The Mamas och Dotter. I stället blev det tittarnas röster som fick avgöra tävlingen i sista slutminuten. Och jag lär inte ha varit den enda som hade hjärtat i halsgropen när programledaren Linnea Henriksson gjorde den dramatiska konstpausen precis innan det slutliga resultatet meddelades: Att The Mamas vann över Dotter med en (!) enda poäng.

Jag ska erkänna att ”Move” inte är en personlig favorit. The Mamas, som var en stor bidragande orsak till John Lundviks jordskredsseger i fjol, tar förvisso armkrok med allt vad Melodifestivalen själv vill utstråla: varmt, vänligt, välkomnande. I The Mamas värld existerar inte saker som sura toner eller dåliga sångdagar. Deras sammetslena gospelröster är i en klass för sig, och det som tittarna gärna premierar när det väl gäller i slutändan.

Men väl slött är det, när vi var så nära att kunna skicka Dotter, med hela sin personlighet och supermäktiga lasershow. Eller för den delen Anna Bergendahls popschlager med stark vinnarvibb, som slutade på en snopen tredjeplats.

The Mamas seger är åtminstone ett kvitto på förändringens vindar i detta decenniums första Melodifestival. Trion lyckas med bedriften att bryta förtrollningen av mansdominansen i tävlingen, som inte har vunnits av en kvinna sedan 2014. Att de sen lyckas gå och vinna två år i rad förtjänar en guldstjärna i sig (plats i Hall of fame?!) – en bedrift som de endast delar med Family Four som gjorde samma sak på 70-talet.

Nu återstår att se om The Mamas lyckas göra Mamadam av tävlingen i maj. Med rösterna, den ursnyggt synkroniserade koreografin och fjolårets John Lundvik färskt i minnet, kan de nog skrälla rejält även där.

Till sist ett ödmjukt konstaterande att nu får det väl ändå räcka, programformatet måste krympas ner. För varför envisas med att ha Europas mest omfattande uttagningsprocess, om man ändå inte lyckas fylla programmen med innehåll, och folk slutar titta? Pausunderhållningen i de sex programmen har ofta känts blekare än utspädd minimjölk, och skivbolagens budgetnedskärningar har resulterat i allt för många menlösa scenshower. Förra veckans gästtäta Andra chansen måste ha spräckt SVT:s egen budget eftersom finalen var tillbaka på ruta ett.

Gick det verkligen inte att hitta någon bättre än Babben Larsson att framföra förra årets vinnarsång, som genom att introduceras som komiker – vilket hon är – i kombination med ett gravallvarligt framträdande, bara lyckades skapa ett slags märklig ironi över det hela?

Med Karin Gunnarsson på intågande som ny festivaldirektör är det som upplagt för förändringens vindar även i tävlingens utformning. Låt det hända!

Fakta. The Mamas The Mamas bildades som bakgrundssångerskor till John Lundviks vinnande bidrag ”Too late for love” i fjol.

Medlemmarna är Loulou Lamotte, Ashley Haynes och Dinah Yonas Manna. I 2019 års tävling medverkade även gruppens grundare Paris Renita som numera har hoppat av. The Mamas kommer nu att för andra året i rad stå på Eurovision-scenen, den här gången under eget namn. I år representerar de Sverige i Eurovision song contest i Rotterdam, Nederländerna. Semifinal 1 (där Sverige tävlar) hålls den 12 maj, semifinal 2 hålls den 14 maj och finalen är den 16 maj. Visa mer