Kamasi Washington: ”Jazz är rebellisk musik”

Inspelningarna av ”Heaven and earth” startade redan i maj 2016.

– Vi kom precis från en turné, så banden mellan oss i gruppen var starkare än när vi gjorde förra skivan ”The epic”. Då försökte vi nå varandra, nu var vi i stället inlåsta med varandra. Vi har också lagt ner mer kreativitet på ljudbilden, säger Washington.

Han gjorde den nya skivan tillsammans med sin ”musikaliska familj” – där bland andra artisten Thundercat ingår – i Vox Recording Studios i Los Angeles. Albumet har två teman: Himmel och jord.

– Det är mer som två separata skivor. ”Earth” handlar om världen som jag upplever den och ”Heaven” handlar om världen som jag tänker mig den, förklarar han.

Kamasi Washington är uppvuxen i Inglewood i södra Los Angeles. Hans kvarter vid Leimart Park beskriver han som stadens kulturella centrum, där jazzscenen var stor.

– Det kunde vara ett rätt ruffigt område, men visste folk om att man var musiker var de väldigt stöttande. Särskilt om man spelade ett instrument, då såg de efter en.

Washington började spela saxofon i en väldigt ung ålder, och med bara några dagars erfarenhet i bagaget tog hans pappa med honom till farbroderns kyrka för att spela. Kyrkomusiken blev en stor inspiration för Washington, något som tydligt går att höra på hans skivor, bland annat genom användandet av sakral körsång.

Andra stora influenser har varit James Brown, Wayne Shorter, Lee Morgan och Stravinskij. Men störst påverkan på Washington har ändå jazzlegendaren John Coltrane haft.

– Jag försöker göra musik som står för vem jag är och vad jag varit igenom. Men jag har fortfarande en enormt stor respekt för de jazzmusiker som kom före mig och som fick mig att vilja börja med musiken. De gjorde musik som var ett uttryck direkt från hjärtat. Jag vill tillföra mina egna känslor och upplevelser till det arvet, säger han.

Kamasi Washington säger att jazzen under lång tid haft ett ”dåligt rykte”, många musiker har försökt att göra genren till dåtidens musik – i stället för nutidens. Detta är dock något som nu håller på att förändras, menar han.

– Jazzens själ har alltid handlat om ett personligt uttryck, men också om att vara i stunden, och jag känner att den moderna jazzen är på väg i den riktningen. Folk börjar allt mer att göra musik som kommer från själen och inte musik som ska representera det förflutna. Nu känns genrens framtid helt oförutsägbar, och jag tror musiken kan gå i vilken riktning som helst. Jag är väldigt exalterad och nyfiken på att se vart nästa generation tar jazzen.

Förutom sin jazzmusik är Washington även känd för sina samarbeten med hiphopartister. Han har spelat i både Snoop Dogg och Lauryn Hills band – samt arbetat med Kendrick Lamar.

Washington berättar om likheterna mellan hans två favoritgenrer:

– Hiphopen lånar – precis som jazzen – uttryck från alla andra genrer. I jazzen har vi standards som vi i princip tog från shower på Broadway och gjorde till bebop. På samma sätt tar hiphopen samplingar och gör dem till beats, säger han och tillägger:

– Båda genrerna är också i sin natur rebellisk musik. Jazzen var definitivt ett uppror mot tankarna kring afroamerikaner som underlägsna den vita överheten. Jazzmusikerna försökte göra sin musik så komplicerad de bara kunde för att bevisa att de var intellektuellt överlägsna. Hiphopen har samma rebelliska själ.

Kamasi Washington menar att det alltid har funnits ett naturligt samband mellan genrerna, trots att det kanske inte alltid varit tydligt. A Tribe Called Quest, Dr. Dre, och Nas bär alla på ett tydligt jazzarv enligt honom. Men Washington medger att det blev ännu mer uppenbart när Kendrick Lamar släppte sin skiva ”To pimp a butterfly”.

– Skillnaden med Kendrick är att han satte jazzinfluenserna i förarsätet i stället för att hålla dem gömda i bagageutrymmet, säger Washington.

Hans samarbetspartner Lamar spelar även han på Way out west i sommar. På rapstjärnans två senaste skivor (”Damn” och ”To pimp a butterfly”) har Washington hjälpt till med stråkarrangemangen.

– Kendrick är en väldigt öppen och ödmjuk artist. Han har inga problem med att låta musiker som jobbar med honom få vara fria och kreativa i hans musik. För mig har det alltid varit underbart att få jobba med någon som inspirerar mig. Kendrick lyckas locka fram saker ur mig som jag normalt inte får fram själv, säger han.

Finns det en chans att du gästar Lamar under hans konsert på Way out west i sommar?

– Man vet aldrig vad som kan hända, skrattar han.