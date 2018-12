”Mike hade en kärlek till livet som var oöverträffad och en generositet som gick utöver det vanliga. Han somnade in fridfullt av naturliga orsaker i går kväll. Våra djupaste sympatier går till hans två barn, som han älskade mer än något annat”, skriver bandet i ett uttalande från söndagen.

https://twitter.com/WalkOffTheEarth/status/1079528087333814273

Walk off the Earth bildades i kanadensiska Burlington 2006. De slog igenom stort 2012 när de i en video på Youtube framförde en version av Gotyes ”Somebody that I used to know” där hela bandet spelade på en och samma gitarr.