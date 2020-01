Känslofyllt när artisteliten hyllade Marie Fredriksson

Stora Teatern i Göteborg är ornamenterad och intim. Den här kvällen är scenen lyxigt röd och svart. Golvet blänker och alla som ska kliva upp på scenen har en personlig relation till Marie Fredriksson.

Kvällen börjar med en klump i halsen. Det är Linnea Henriksson som bott på samma gata som Marie i Halmstad och snabbt får svälja en extra gång innan hon brister ut i ”Efter Stormen”.

Så där fortsätter det. Petra Marklund blir märkbart rörd och Anne-Lie Rydé måste bryta sin hälsning till publiken när minnena av Marie blir för drabbande. Men sen rockar just Rydé hårdare än någon annan, tillsammans med Sanne Salomonsen i ”Dressed for success”.

Sanne Salomonsen och Anne-Lie Rydé rockade hårdast av alla och grät till minnet av vännen Marie Frderiksson. Maja Ivarsson ville föra Marie Fredrikssons energi vidare och fick publiken med sig.

Det är klubbkänsla på teatern och alla artister som ber om minsta lilla får mångdubbelt tillbaka i gensvar från publiken. När Maja Ivarsson sticker ner mikrofonen i byxlinningen fram, och lämnar den där som avslut, för att markera minnet av Marie Fredrikssons coolness, jublar fansen.

Kvinnliga röster dominerar den här kvällen, men manliga musiker. Två generationer av band till Roxette, samsas på scen under ledning av kapellmästare Christoffer Lundqvist. Han sjunger - mot slutet - duett med Maries ständiga sångstöd under senare år, Dea Norberg, och efter det är det dags för den självklare: Per Gessle. Med honom blir det återförening på scen och klassfestkänsla.

Camilla Benzler, Minna Lo Benzler och Caroline Ivarsson älskar alla Marie Fredriksson och kände hennes närvaro på hyllningskonserten. Foto: Kristina Hedberg

I publiken sitter Caroline Ivarsson som säger att Marie Fredriksson räddat henne genom många svåra perioder i livet.

– Under hela tonåren satte hon ord på både vemod och lycka, och hennes texter har ibland gjort mer för mig än vad mina vänner kunnat göra.

En av dem, Camilla Benzler, är med ikväll och berättar att hon började gråta på riktigt när hon hörde att Marie Fredriksson var död. Hennes låtar är alltid på och nioåriga dottern Minna Lo har blivit nästa generations fan.

– Hon med micken var bäst i kväll, Maja! säger Minna Lo.

Efter konserten vill ingen gå hem. Stående ovationer får bandet att bjuda på extranummer och långa kramkalas. Konserten ”En kväll för Marie Fredriksson” kan ses på SVT 1 lördag 25 januari kl 21.00-22.30.