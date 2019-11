Kanye Wests opera en jätteflopp

Operan – döpt efter den babyloniske konungen som i Bibeln förslavar judarna – framfördes på arenan Hollywood Bowl, som tar 17.500 platser. Intresset visade sig dock vara svalt redan på förhand och biljettpriset fick sänkas med 85 procent, från 1.500 kronor till 200 kronor. Detta trots att West själv skulle vara med i operan.

Själva framförandet var heller ingen hit. Operan, som bara är en timme lång, försenades med två timmar innan den började. Och när den väl framförts kallades den ”bisarr” av The Guardian, som gav den 2 av 5 i betyg, medan New York Times skriver att ”det är varken en opera eller särskilt bra”. Wests deltagande bestod mest av att stå på sidan av scenen och läsa högt ur olika Bibelpassager, skriver New York Times.

New York Post kallar föreställningen ”en högljudd flopp”.

En besökare kallade föreställningen ”skräp” och ”girig”:

https://twitter.com/MissLeanaLee/status/1198879863492493317