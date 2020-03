Karantänkulturen du kan uppleva hemma

På fredag spelar Radiosymfonikerna i en tom Berwaldhallen, eftersom Sveriges Radio har beslutat att ställa in alla evenemang fram till den 30 april. Konserten Beethoven 250: Eroican direktsänds från Berwaldhallen i Sveriges Radio P2 och liveströmmas med bild på berwaldhallen.se/play.

– Trots den rådande situationen kan vi fortsatt tillgängliggöra musiken i Berwaldhallen genom direktsändningar i P2 och med bild på berwaldhallen.se/play. Vår största publik har vi i vardagsrummen, i köken och på andra platser i hela landet där det finns en radioapparat. Dit vill vi fortsätta att förmedla musikens kraft i dessa oroliga tider, säger Berwaldhallens konserthuschef Staffan Becker i ett uttalande.

Kungliga Operan, som har ställt in alla sina föreställningar, var en av de första kulturinstitutionerna att börja sända digitalt under coronakrisen. Premiären av Richard Wagners ”Valkyrian” sågs i lördags av 8.400 personer på Opera Play och 1.800 laddade ner föreställningen. Efter Folkhälsomyndighetens senaste uppmaning om att jobba hemifrån ska utbudet på Opera Play fyllas på med tidigare föreställningar.

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet tecknade under tisdagen ett tillfälligt avtal för att scenkonsten ska kunna nå ut digitalt. Enligt avtalet kan Svensk Scenkonsts medlemmar tillgängliggöra verk för allmänheten utan att betala upphovspersoner och utövande konstnärer inom Teaterförbundets medlemsgrupper. Avtalet kommer inte att lösa den ekonomiska kris som teatervärlden befinner sig i, men kan innebära viss lindring för publik med teaterabstinens.

– Det är en extraordinär situation vi står inför där våra medlemmar riskerar förlora många uppdrag på obestämd tid. Att publiken får möta konst och kultur är just nu extra angeläget och vi har därför hittat ett sätt att skapa ökade möjligheter för det, säger Teaterförbundets förbundsdirektör Mika Romanus i ett uttalande.

I musikbranschen har independentbolag gått ihop om en liveströmningsplattform där artister som har fått sina konserter inställda erbjuds möjlighet att framföra dem i digital form i stället. Den nystartade tjänsten Bring it home uppmuntrar alla som ser liveströmningen att swisha eller sätta in pengar pengar på ett konto. Hälften av intäkterna går till artisten. Resten går till de som spelar in, säkrar kvaliteten, arbetar med kommunikation, pr och bokning och till någon av de fonder som nu startats för att kompensera förlorad inkomst för musiker.

Tjänsten är ett samarbete mellan MTA produktion och Sonika studio.

– Som situationen är ser jag möjligheter i detta samarbete. Våra artister blir av med stora intäkter på bara några dagar och inom kort blir det svårt att överleva. Vi försöker flytta samtliga konserter till framtiden men det är osäkert om det till slut kommer att fungera. Det är samma situation för alla i branschen, säger Hilda Sandgren, grundare av MTA produktion, i ett pressmeddelande.

Artisten Lina Hedlund, som nyligen avslutat uppdraget som en av tre programledare för Melodifestivalen, tänker inte sitta och rulla tummarna i hemkarantän. Under torsdagen, 12.00 sänder hon konserten ”Karantänsessions” på Facebooksidan med samma namn, direkt från sitt vardagsrum.

”Jag kände att jag måste göra något och bidra”, säger Hedlund i ett pressmeddelande.

Konserten är inget soloframträdande, utan Lina Hedlund gästas av en rad artister kända från bland annat årets upplaga av Melodifestivalen: Dotter, Robin Bengtsson, Anis Don Demina och Frida Öhrn, samt Nassim Al Fakir, Martin Stenmarck, Oscar Zia och Hanna Hedlund.

Här är DN:s guide till karantänkultur:

Moderna museet

Varje dag kl 12 fram till den 29 mars bjuder Moderna museet in till soffvisningar av valda verk live på Moderna museets Instagram och Facebook. Visningarna är 10 minuter långa.

Nationalmuseum

Erbjuder guidade visningar genom sex sekel av konst, arkitektur och design hemifrån genom appen Nationalmuseum.

Draken Film

Göteborgs filmfestivals strömningstjänst Draken Film lanserar nya bioaktuella filmer och skänker hälften av prenumerationsintäkterna till kvalitetsfilmbiografer.

Berwaldhallen Play

På Berwaldhallen Play liveströmmas konserterna Beethoven 250: Eroican (20 mars kl 19) och Sandströms trombonkonsert (27 mars).

Operan Play

På strömningstjänsten Operan Play visas just nu ”Short stories”, ”Madame Butterfly”, ”Eskapist + Mats Ek”, ”Kungliga hovkapellet”, ”Livet på operan” och ”Valkyrian”.

SF Anytime

Hyrfilmtjänsten SF Anytime erbjuder från och med den 20 mars bioaktuella filmer direkt för strömning – först ut ”Emma”, Invisible man” och ”The hunt”.

Neil Young

På sin hemsida har Neil Young annonserat ett antal liveströmmade sessioner. Spelningarna ”Fireside sessions” ska filmas av hans fru och genomföras framför öppna spisen i vardagsrummet.

First Aid Kit

First Aid Kit-systrarna Söderberg från Svedmyra spelar hemmakonsert på lördag 21 mars via sin Facebooksida.

Chris Martin

Coldplaysångaren har lagt ut en halvtimmes lång konsert från sin studio med egna hittar och covers via Instagram.

John Legend

R&B-sångaren John Legend framträder från sitt hem i de sociala medierna med musik och tips om hur coronautbrottet kan bemötas.

Yungblud

Den brittiska artisten och skådespelaren Yungblud – som hittills har ställt in konserter i tio länder – uppträder live i de sociala medierna.

Keith Urban

Countrystjärnan Keith Urban gör som många av hans artistkollegor och uppträder nu live i en rad sociala mediekanaler via Facebook.

Ultra Music Festival

Miamibaserade Ultra Music Festival har ställts in men arrangerar en virtuell konsert med start 20 mars med artister som Major Lazer och Armin van Buuren via SiriusXM.

Bring it home

Musikinitiativet Bring it home strömmar nu livemusik, medverkar gör bland andra Conny Bloom och Isabella Lundgren.

Karantänsessions

Lina Hedlund gästas av en rad artister kända från bland annat årets upplaga av Melodifestivalen. Konserten hålls 12.00 i dag. länk på Facebooksidan Karantänsessions