Karin Smirnoff: ”Jag tror att människor vill bli sedda utan att bli bedömda”

När Karin Smirnoff var barn fanns det fortfarande djur i nästan alla gårdar. Några grisar och kor, en eller ett par hästar. Om somrarna hjälpte hon till att sköta dem. Hon mockade ladugårdar – eller fusen som hon säger – och hässjade hö vid slåttern. Det var roliga somrar. Kanske roligare för henne som bara var här på loven än för de bofasta barn som förväntades hjälpa till i småbruken årets alla dagar.

– Mitt liv har alltid varit dubbelt, det har pågått i glesbygd och i städer. Som barn var det så lätt att glida mellan världarna, säger hon.

Som vuxen blev det svårare.

Karin Smirnoff har sällan stannat länge på en plats. Hon har alltid bejakat förändring. Men när hon som några och tjugo flyttade från Stockholm till den västerbottniska landsbygden blev det inte som hon hade hoppats. På den tiden var hon gift med en fransman, de hade träffats i Paris och nyss fått en dotter.

– Jag trodde att livet skulle bli som min barndoms somrar. Jag tänkte att det skulle vara lätt att ta upp kontakten med dem jag lekt med som barn. Så blev det inte alls.

De hade förändrats i olika riktningar, barndomsvännerna och hon. Karin Smirnoff hade formats av att vara i ständig rörelse, vännerna av platsen de aldrig lämnat. Den uteblivna gemenskapen i lokalmiljön blev en påfrestning för äktenskapet.

– Det blev bara kaos. Vi skilde oss här uppe. Jag flyttade tillbaka till Stockholm några år senare.

Vi är på familjegården i Hertsånger, dryga sju mil norr om Umeå. Mangårdsbyggnaden är rödmålad, bagarstugan och uthuset likaså. I förstugan står flyttlådor staplade. Den vita vårvintersolen skiner mot stänkmålningen på timmerväggarna. Karin Smirnoff är här för att hjälpa mamma Gun, snart 90 år, att flytta till en lägenhet på Ånäset fyra kilometer bort.

Själv bor hon i Piteå men Västerbottensgården ska förbli i familjen. Hon och hennes bror tar över.

Karin Smirnoff föddes i Umeå 1964. Pappan Gunnar var tecknare. När han fick jobb på Vattenfalls kommunikationsavdelning flyttade familjen till Södertälje och senare vidare till Stockholmsförorten Tullinge. Hon säger att hon var ett känsligt barn, blygt och receptivt. För det och för hennes udda intressen – hon samlade insekter och fjärilar – var hon lätt att reta.

– Att växa upp handlade för mig mycket om att hårdna, säger hon.

”Jag trodde att livet skulle bli som min barndoms somrar. Jag tänkte att det skulle vara lätt att ta upp kontakten med dem jag lekt med som barn. Så blev det inte alls.” Foto: Josefine Stenersen

Yrkeslivet har kännetecknats av variation. Karin Smirnoff har jobbat i hemtjänsten och i restaurangbranschen, men mest av allt har hon arbetat som reporter, främst inom fackpress. 2013 tog hon och en partner över företaget Componenta Wood som tillverkar och säljer träprodukter för altaner och balkonger. Sedan dess har lusten att skriva konstnärligt tilltagit. För drygt tre år sedan sökte hon därför till utbildningen litterär gestaltning vid Lunds universitet med en text som började ”Jag for ner till bror”. Ett år senare hade hon romandebuterat.

– Det är ingen en slump att jag debuterade som medelålders. Det är först nu, när barnen är stora, som jag haft möjlighet och tid att skriva skönlitterärt. Jag tror det är väldigt svårt att gå in i ett konstnärskap och samtidigt vara en fungerande förälder.

Från kultursidornas håll har det ofta framstått som att du kom från ingenstans.

– Hehe, ja. Men jag har faktiskt ett helt liv av torra journalistiska texter bakom mig. Att jag skrivit de här romanerna är ingen ingivelse. De har inte heller stått på någon bucket list. Det är ett val jag gjort för att jag har trott på min förmåga att berätta och för att jag tycker att det är roligt att skriva.

Det låter som att skrivandet inte är förbundet med särskilt stort motstånd.

– Nej, men att skriva litteratur, även om det inte är självbiografiskt, handlar om att gå till smärtpunkterna och det är ansträngande.

Vilka är dina smärtpunkter?

Hon sträcker sig efter snusdosan på soffbordet.

– De handlar om maktutövande och våld. Våld i nära relationer.

Byn Hertsånger är förlaga till den fiktiva byn Smalånger i ”Jag for ner till bror”. I romanen återvänder Jana Kippo (i böckerna skrivs alla namn enligt mönstret ”janakippo”) till sin hemby och sin försupna tvillingbror som heter Bror. Hon tar ett jobb i hemtjänsten, inleder en kärleksrelation med mannen nästgårds och konfronteras med minnet av faderns slag och förgripelser och moderns bortvända blick och stumhet. Romanen utgör första delen i en trilogi. Den andra, ”Vi for upp med mor” kom i fjol och den tredje och sista ”Sen for jag hem” har planerad utgivning i slutet av april.

Jag och min sambo har en relation som mycket handlar om att göra saker ihop. Vi kör cross i skogen, åker skoter och kollar på gamla gruvhål.

Sviten har uppmärksammats för sin egenartade stil. Karin Smirnoff kallar det för ett kippospråk. Meningarna är korta och punkten det enda förekommande skiljetecknet. Språket är fattigt på beskrivande adjektiv och adverb, böckerna kännetecknas av händelser och handling. Romanpersonerna gör, snarare än tänker och talar. De arbetar, städar, super, älskar, slåss. Och allt bottnar i kroppen.

– I glesbygden lever man i stor utsträckning ett praktiskt liv. Det är något helt annat än i städerna.

Hur då?

– Jag och min nuvarande sambo till exempel, vi har en relation som mycket handlar om att göra saker ihop. Vi kör cross i skogen, åker skoter och kollar på gamla gruvhål. Men när jag träffar mina vänner i Stockholm sitter vi alltid någonstans över kaffe eller vin och pratar. Det är relationer som är baserade på utbyte av tankar. Varken i Hertsånger eller Piteå funkar det så. Här är det återberättande som gäller.

Vad är det som återberättas?

– Sånna här saker: Jag kom just å tänka på farbror Nisse. Sommaren 1954 gav han sig ut i skogen för att plocka hjortron, geväret hade han lämnat hemma. Han hade inte strövat länge förrän han träffade på en björn… Ja, på det viset ungefär. Något som har hänt som är lite udda och som kan återberättas i olika versioner många gånger.

Det låter som en Norrlandskliché!

– Norrlandskliché, puh.

Hon pyser ut luft genom munnen. Samtal om Norrland och klichéer är försåtliga, hon gillar de inte riktigt, de spårar så lätt ur.

– Människor samtalar faktiskt på andra sätt och om andra saker här jämfört med i storstäder. Jag lägger ingen värdering i det. Det är bara olika sätt att kommunicera på, säger hon.

I böckerna är det gott om fåordiga män som ogillar pjosk och tar till flaskan och nävarna, i den ordningen. Som författare skyggar Karin Smirnoff knappast för det klichéartade, hon försöker inte göra upp med några stereotyper. Tvärtom. Hon använder sig av dem, leker med dem.

Av journalister och moderatorer får hon ideligen frågan om vilken bild av norrlänningen och glesbygden hon egentligen vill förmedla.

– Alltså, jag vill inte förmedla bilder över huvud taget, jag är ointresserad av det. Jag vill skriva litteratur. Berättelser som har ett sug, ett tempo och en egen ton. Jag känner inte att jag med mina romaner företräder Norrland eller glesbygden. Jag vill inte vara en representant.

Romanerna om Jana Kippo har kallats arbetarlitteratur, norrlandsskildringar, socialrealistiska och andliga. De har av många lästs politiskt men Karin Smirnoff är ingen politisk författare, inte enligt henne själv i alla fall.

– Jag tycker naturligtvis saker men jag har ingen politisk agenda med det jag skriver. Politik är först och främst det som faktiskt görs eller inte görs i våra samhällen. Det som försvinner, bryts ner, förändras, förstörs och förbättras.

Hon är inte uppretad, fast det kanske kan verka så i tryck. Hennes uppsyn är sansad, rösten fördragsam.

Jag tror att det finns ett behov av att bli sedd utan att bli bedömd

Vi sitter i en av de tre sittgrupperna som tillsammans med linneskåp, sju mattor och ett piano utgör vardagsrummets möblemang. Ute i farstun är det mycket trafik. En arbetsterapeut kommer för att lämna en ny rullator åt mamma Gun. Karins äldsta dotter Joanna anländer med sin sju veckor gamla son, Karins första barnbarn. Senare tillkommer även Tobbe, Karins sambo som kört från Piteå för att hjälpa till med flytten. Varje gång ytterdörren öppnas spritter Sammy upp från mattan i vardagsrummet och skäller. Hon är en blandning av lapphund och border collie.

När alla är samlade äter vi lunch i köket. Laxpudding med skirat smör. Det är mamma Gun som lagat. Hon föddes i Storuman, började sitt yrkesliv som barnsjuksköterska men vidareutbildade sig till gymnasielärare.

– Jag är rastlös. På det sättet är vi lika, Karin och jag, säger hon och tillägger med en gest mot den ugnsfasta formen: Ta mer!

– Jag har alltid haft svårt för att ha tråkigt. Jag klarar inte av att göra ingenting, sitta framför tv:n till exempel, säger Karin.

”Skolan var påfrestande för mig. Jag tyckte det var så oerhört tråkigt, jag stängde av, satt och dagdrömde.” Foto: Josefine Stenersen

Har rastlösheten varit dig till gagn?

– Ja, jag får saker gjort. Men det har inte varit så lätt under de perioder då jag varit tvungen att vara på en särskild plats. Skolan, till exempel, var påfrestande för mig. Jag tyckte det var så oerhört tråkigt, jag stängde av, satt och dagdrömde.

När Jana i första boken kliver av bussen i Smalånger och i snöstorm försöker finna vägen hem till Kippogården möter hon en man. Han bjuder henne med hem till sig till dess att stormen lagt sig. Väl hemma i huset med englasfönster och utan elektricitet gör han eld i spisen, kokar kaffe och brer en yllepläd över Jana. Den natten sover de tillsammans i utdragssoffan i köket.

Det är många som vill prata med mig om sexscenerna, om sex över huvud taget. Särskilt män

Så inleds Janas och Johns relation, en relation där kropparnas möte inte föregås av en ingående dialog. Sådana saker som pengar, ålder, skönhet och bildning tycks inte ha någon mening mellan dem. Det enda som spelar någon roll är att de vill vara med varandra. Det är åtrå, kanske kärlek.

– Så tror jag att människor önskar att det oftare kunde vara. Det finns ett behov av att bli sedd utan att bli bedömd, av att bli tagen i anspråk i en sexualitet utan värdering.

Karin Smirnoff blir tyst ett slag.

– Det är många som vill prata med mig om sexscenerna, om sex över huvud taget. Särskilt män, tillägger hon.

I vilka sammanhang?

– De skickar meddelande till mig på messenger och andra plattformar.

Vad är det för meddelanden?

– De skriver om böckerna och berättar om sig själva. Jag tolkar det som en längtan efter att bli villkorslöst betraktad. Det finns en sån otrolig längtan efter det. Vi värderar oss själva och andra så enormt mycket i dag, icke-värderande har blivit lika exklusivt som att andas frisk luft i fjällen. Jag tror inte att de här männen vänder sig till mig med frågan om vi ska ha sex. Jag tror att de vänder sig till mig för att de ser en möjlighet att prata fritt och direkt utan att jag stämplar dem som mansgrisar.

– Jag tror faktiskt inte att det är så lätt att vara man i dag.

På vilket sätt?

Hon drar ner på tempot. Orden kommer aktsamt.

– Under en tid var jag i ett förhållande med en man som var väldigt knepig. Han kunde vända allt jag sa till min nackdel, jag utvecklade en stor rädsla för att säga fel saker. Till slut började jag stamma, jag fick så fruktansvärt svårt att uttrycka mig. Det där tänker jag en del på för tillfället, jag upplever att många män är rädda för att göra eller säga fel saker som kan få de att framstå som sexistiska eller auktoritära. Jag undrar om den rädslan är på väg att göra vissa män sådär stumma och stammande som jag blev. Jag tror inte på intolerans på det sättet.

Vad menar du med intolerans?

– Jag menar, flyttar man verkligen fram kvinnors position genom att flytta tillbaka männens, genom att begränsa deras uttryck och rörelseutrymme? Jag är inte så säker.

För dem som inte läst böckerna kanske det nu framstår som att Janas och Johns relation är odelat enkel och innerlig. Det är den inte.

En tid efter natten i utdragssoffan kommer första slaget. Sen kommer fler. Det verkar nästan som om Jana hade väntat på dem. Slagen gör inte nödvändigtvis förälskelsen mindre, för henne är kärlek och våld inte väsensskilt. När fadern i barndomen kom hem från sitt veckojobb i hamnen drack han sig full. På fredagskvällen hörde syskonen dunsarna från vardagsrummet. På lördagen var det deras tur. Modern bar sjalett och solglasögon året om.

Jag tror att återupprepning är essentiellt för människan, att det krävs väldigt lång tid och öppenhet för att lära sig av sina erfarenheter

I andra boken när modern är begravd frågar en kusin, Jussi Rahanni, Jana om hon har någon man i sitt liv.

”Hade snarare sa jag. Han har avslutat vår relation eftersom jag är en person han måste skada på grund av sin djupa kärlek till mig. Nu har han hittat en byxkjol att roa sig med istället. Någon som han inte älskar och därför kan bete sig normalt med.”

Foto: Josefine Stenersen

Jana Kippo är en motsägelsefull huvudperson. Hon framstår som ohämmad och obesvärad av andras tankar om henne, samtidigt är hon ett offer sin barndom.

– Det är svårt att veta med henne, är hon öppen eller gränslös? Hon är hursomhelst ingen hjälte, hon går in i saker som hon känner på sig kommer att bli skitdåliga men hon får ut någonting av dem, på något sätt. Hon tycker att John är spännande för att han väljer henne, för att han annekterar henne, säger Karin Smirnoff.

I sista boken ”Sen for jag hem” åker Jana till Stockholm för att delta i en konstutställning. Hon lämnar inte bara Norrland, hon lämnar också något inom henne, som inte tjänar henne.

– I de första böckerna står hon ofta och stampar. Jag tror att återupprepning är essentiellt för människan, att det krävs väldigt lång tid och öppenhet för att lära sig av sina erfarenheter. I den tredje boken ville jag skriva om en sådan mognad, som för Janas del sker genom konsten.

Janas svar till Jussi Rahanni – det där om att John skadar henne på grund av sin djupa kärlek – ekar av guds ord så som de nedskrevs av profeten Johannes i Uppenbarelseboken: ”Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.”

Det är inte bara här som någon av romanpersonerna parafraserar evangeliet. Trilogin är på det hela taget rik på bibelreferenser.

När solen står lågt över de snötäckta fälten är det dags för tre-kaffe. Mamma Gun berättar då att det på 70-talet, när de köpte gården i Hertsånger fanns upp till ett halvt dussin frikyrkoförsamlingar i trakten. Familjen hörde inte till någon.

– Karins pappa Gunnar var övertygad ateist, förklarar Gun.

– Ja, på gränsen till nihilist, skrattar Karin Smirnoff.

Hennes bibelläsande tog fart i vuxen ålder. Texten intresserar henne på ett litterärt och ett mänskligt plan. Hon ser Bibeln som en bok med många nivåer av kunskap, de högre nivåerna är bara tillgänglig för den som grundligt behärskar de lägre, säger hon. Hon säger också att det är en djupt patriarkal text.

– Det är uppenbart att våld, enligt Bibeln, har en plats i kärleken. Bibeln sanktionerar ofta rätten att i kärlekens namn utöva fysisk makt. Och så är det väl i dag, i vår sekulariserade värld, också.

Hur menar du?

– Våld i nära relationer, huvudsakligen mot kvinnor och barn, är så kolossalt vanligt i hela världen. Väldigt få som utövar sådant våld behöver stå till svars för det. Väldigt lite görs. I praktiken accepterar vi som samhälle faktiskt fortfarande att våld finns i det vi kallar kärlek.

Karin Smirnoff Född 1964 i Umeå, uppvuxen i Södertälje och Tullinge, bosatt i Piteå. Hon har tre barn, 32, 20 och 18 år gamla. Har jobbat som journalist och fotograf, främst för Västerbottens Folkblad och för fackpress. Sedan 2013 driver hon träföretaget Componenta Wood som tillverkar och säljer altan- och balkongdelar till byggvaruhandeln. Studerade litterär gestaltning vid Lunds universitet mellan 2017–2019. Debuterade 2018 med romanen ”Jag for ner till bror” som Augustprisnominerades samma år. Första kapitlet är samma text hon ansökte till litterär gestaltning med. 2019 kom romanen ”Vi for upp med mor” och i april i år utkommer ”Sen for jag hem”. De tre romanerna bildar tillsammans trilogin om Jana Kippo. Visa mer