”Kärleken och barnen blev en revansch efter tiden i fängelset”

Martin Schibbye har viss erfarenhet av att se sig själv på film. Efter att han och Johan Persson gripits i öknen i Ogaden 2011 blev de tilldelade roller i en film där etiopisk militärpolis iscensatte gripandet. Det krävdes ett antal tagningar – kompletta med statister, noga uttänkta kameravinklar och ”bryt!”-utrop – för att svenskarna skulle lyckas hålla sig till manus och erkänna sina ”brott”.

I rättegången kompletterades klippen med bilder av Persson och Schibbye som poserar med vapen – nu tryfferade med pålagda skottljud. Enligt åklagaren för att ”förstärka” verkligheten.

Åtta år senare har det blivit dags igen för Martin Schibbye att uppleva hur hans historia glider honom hur händerna.

Det låter förstås halsbrytande att jämföra propaganda från en diktatur med spelfilm baserad på en reportagebok. Och det gör inte heller Martin Schibbye. Men det var något som hände med honom när han började följa arbetet med filmatiseringen av bioaktuella ”438 dagar”, där han och Johan Persson spelas av Gustaf Skarsgård och Matias Varela.

Han fick stresspåslag.

– Det finns ett kroppsminne där någonstans: nu kommer folk och ska hitta på vad jag har varit med om än en gång.

Martin Schibbye satt i det etiopiska Kalityfängelset i 438 dagar. Foto: Anette Nantell

Han säger att han inte har sett slutversionen av filmen. Och han väger sina ord noga. Han respekterar filmskaparnas konstnärliga frihet, och misstänker att han inte hade blivit nöjd hur de än hade gjort; han ser ju sin egen film bara genom att sluta ögonen.

Ändå är det helt klart vissa saker som skaver. Exempelvis reagerade han på hur fängelset porträtterades.

– Det var väldigt skitigt och mörkt och farligt. Det kändes som ett fängelse ofta gör på film. Medan det jag försökte skildra i ”438 dagar” var solidariteten och glöden och kampen för tillvaron. Folk blir inte djur i instängdhet, det är inte you can’t trust anyone. Tvärtom säger man till varandra: Här är en säng, här är en madrass, varsågod, kom och ät, säger Martin Schibbye och fortsätter:

– Jag frågade regissören Jesper Ganslandt varför de hade gjort fängelset så mörkt. Då sa han att de hade visat den för en testpublik, som tyckte att tillvaron verkade lite för oproblematisk, och då skruvade man upp det där.

Men det var inte det som störde honom mest. En av tankarna med att sälja rättigheterna till filmen var att rikta uppmärksamheten mot de journalistkollegor som hade blivit kvar på Kalityfängelsets hårda cementgolv. Dem som han lovat att berätta för världen om.

I stället blev det en film om två svenska journalister.

– Jag kan bli lite … ledsen i ögat, för det var inga lokala journalister med i den versionen jag såg. Och det har varit en så viktig del i mitt arbete sedan dess, att berätta om dem.

Högst upp på en bokhylla i Blankspot projects lokaler i centrala Stockholm står ett foto. Det föreställer Martin Schibbye och hans fru Linnea, förenade i en kyss på Arlanda. Fotot är taget för snart sju år sedan, när han och Johan Persson precis har landat på svensk mark igen efter fångenskapen i Etiopien.

De hade rest till Somalia, tagit sig in i den stängda Ogadenregionen tillsammans med gerillan ONL. Syftet med deras reportageresa var att se om berättelserna de fått från flyktingar stämde – att byar jämnades med marken för att bereda plats åt oljebolagen. Särskilt intresserade var de av svenska Lundin Oil.

Men allt gick åt helvete. De besköts, greps och dömdes slutligen till elva års fängelse i en farsartad rättegång – men benådades efter drygt ett år.

I veckan är det premiär för spelfilmen om Martin Schibbyes och Johan Perssons tid i fångenskap. Foto: Anette Nantell

För Martin Schibbye förlängdes fängelsevistelsen ytterligare ett år, berättar han – under skrivandet av ”438 dagar”.

– Man blir ju bra på att sitta i fängelse till slut. Man går upp och tränar på morgonen och man tar sin espresso i solen och man känner igen fåglarna. Och så är man ständigt på sin vakt. Ingenting händer men allt kan hända. Men där var ju bokskrivandet viktigt, det var som att kräka ur sig allt. Det var först när den kom ut som jag kände mig fri på riktigt. Jag hade skrivit mig fri.

Martin Schibbye Namn: Martin Schibbye. Född: 1980. Bor: Stockholm. Familj: Hustrun Linnea, två barn. Gör: Journalist och författare. Driver den gräsrotsfinansierade reportagesajten Blankspot project, som försöker täcka världens ”vita fläckar”. Fängelsetiden: Den 1 juli 2011 greps han tillsammans med Johan Persson under en reportageresa i Etiopien. I rättegången i december samma år befanns de skyldiga till att olagligt ha tagit sig in i landet samt främjande av terrorism, och dömdes till 11 års fängelse. Rättsprocessen fördömdes internationellt. Den 10 september 2012 benådades de. Aktuell: Med sin andra bok ”Jakten på Dawit”, om den fängslade svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. I veckan är det premiär för filmen ”438 dagar”, som bygger på Perssons och Schibbyes bok om deras fångenskap i Etiopien. I år uppmärksammar Bokmässan i Göteborg (den 26-29 september) Dawit Isaak med seminarium och manifestationer. Visa mer

Mycket har hänt sedan dess. Martin Schibbye har startat reportagesajten Blankspot project, vars syfte är att sätta ljus på världens underrapporterade platser (så kallade vita fläckar). På hans skrivbord ligger några ex av hans nya bok ”Jakten på Dawit” om den alltjämt fängslade kollegan Dawit Isaak. Och så har han fått barn, precis som han lovade Ogadenregionens vicepresident ute i öknen efter gripandet. Replikskiftet återges i ”438 dagar”:

”’Tänk om jag skjuter dig i huvudet ikväll, då kommer din fru att glömma bort dig. Har du barn med henne glömmer hon dig aldrig.’

Han sträcker över en termos med te.

’Här! Drick te och lova mig att du skaffar barn.’

’Om du lovar att inte skjuta mig, och att kasta ut mig och Johan ur landet’, svarar jag.”

Dottern Torun föddes 2014. Hösten 2018 föddes deras andra dotter, Görel.

– Det kändes någonstans som en revansch. Att jag var fängslad och inte visste om jag skulle komma ut, men att kärleken till slut segrade. Sedan kan man ju inte heller se på sina barn som en revansch, säger han.

– Torun börjar bli så gammal att hon ställer frågor om hela den här perioden, om hålet i min axel: ”Jo, men pappa har blivit skjuten och suttit i fängelse.” Häromdagen frågade hon: Hade du en hård eller en mjuk madrass i fängelset? En mjuk madrass, sa jag och sedan släppte hon det. Man får ta det där lite successivt.

När Martin Schibbye kastades i fängelse kastades hans fru Linnea ofrivilligt ut i det mediala rampljuset. Hon, som arbetade som mejeriansvarig i en Coopbutik, fick plötsligt göra intervjuer på löpande band med nationella och internationella medier. När han blev fri valde hon att göra en sista lång intervju och sedan dra sig tillbaka igen.

– En sådan här erfarenhet stärker ju ens relation, att vi har gått igenom det här tillsammans. Men hon är så sjukt trött på Etiopienhistorier. Först hennes kamp för att få mig fri. Sedan skötte hon vardagens alla bestyr medan jag skrev boken. Hon gjorde allt för att jag skulle kunna vara i min bubbla.

”En sådan här erfarenhet stärker ju ens relation, att vi har gått igenom det här tillsammans”, säger Martin Schibbye om hans och hustrun Linneas förhållande. Foto: Anette Nantell

Linnea och Martin träffades på ett läger i ungdomen och hade en lång relation bakom sig när han blev fängslad. Med Johan var det precis tvärtom: de var bara professionellt bekanta.

I slutet av ”438 dagar” finns en scen från hotellrummet i Istanbul där de vilar upp sig före återkomsten till Sverige. Trots att de nu har var sin ren och mjuk säng vill Johan somna bredvid Martin. Och efter hemkomsten bodde Johan på Linneas och Martins soffa ett tag.

Så symbiotisk hade deras relation blivit.

– Vi hade stått rygg mot rygg så länge. Det kändes konstigt att gå isär. Men när boken väl var klar hade vi vårt första gräl. Herregud, vi var beredda att dö för varandra, och så bråkade vi om någon liten petitess. Men vi insåg att det var en lyx att kunna ha en vanlig relation där man är oense om småsaker. Det är en del av friheten.

Hur är er relation i dag?

– Han är som en bror på många sätt. Vi har gjort några jobb ihop efteråt. Samtidigt påminner vi varandra för mycket om det här traumat. Och vi har inte tagit oss den tid som krävs för att bygga en ny relation. Vi har inte börjat spela innebandy ihop. Vi tycker om att ses, men mår ganska dåligt efteråt. Vi triggar varandra kring det här traumat. Det är det vi har gemensamt. Vi är som ett skilt par och Etiopienerfarenheten är vårt gemensamma barn, som vi båda har ansvar för.

I fängelset kände Martin en oerhörd längtan efter frihet och vardag som bland annat kom till uttryck i breven till Linnea: ”Livet när jag blir fri kommer att vara guldkantat, strössel i filen, glitter i kattsanden, närvaro i nuet.”

Hur omsätter man sådana tankar i praktiken när man väl får sin frihet tillbaka? Går det ens?

Martin Schibbye säger att han ofta tänker att han borde känna större tacksamhet.

– Ja, sådär: att det är härligt att vara vid liv, eftersom jag kunde varit död. Och så är det ju på ett sätt. Om jag hade varit etiopier hade jag skjutits och begravts i öknen. Att vara etniskt svensk journalist är ett privilegium. Men när tunnelbanan är sen blir jag lika irriterad som alla andra. Vardagen återvände ganska snabbt.

Han fortsätter:

– Om jag träffar folk på en middag och som beklagar sig över att de typ tappat telefonen i marken säger de lätt: ”Men åh, här sitter ju du som har varit med om det där, hur kan jag klaga?” Men det är ju fantastiskt att vi lever i ett land där vi har sådana problem, en krossad mobilskärm. Att det inte är så att vår bror eller pappa fängslas för sina åsikter.

Martin Schibbye far här ut i ett passionerat brandtal om press- och yttrandefrihet.

Fängelsevistelsen har gjort honom till fundamentalist i de här frågorna, säger han. Och han ser oroväckande tendenser i samtiden.

Nu är Martin Schibbye aktuell med ”Jakten på Dawit”, en bok om den fängslade journalisten Dawit Isaak. Foto: Anette Nantell

– Pressfriheten och yttrandefriheten är inte till för the good guys. Den är till för det sjuka, det som alla hatar. Jag kan bli rädd när folk ropar på förbud mot till exempel nazistiska organisationer, även om också jag kan känna: bort med dem från Almedalen, jag vill inte se dem. Men vad löser det? Föreningsfrihet, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, detta är rättigheter som människor runt om i världen är beredda att sitta i fängelse och dö för.

En som har fått betala ett högt pris för det är svensk-eritreanen Dawit Isaak. Många betvivlar att han fortfarande lever, men Martin Schibbye säger att han vägrar att dödförklara människor. Hans nya bok ”Jakten på Dawit” förmedlar trots sina kolsvarta innehåll ett delvis positivt budskap: Det mesta pekar faktiskt på att Dawit Isaak är vid liv.

Med hjälp av anhöriga, vänner och gamla kollegor tecknar han ett porträtt av människan Dawit. Fram träder bilden av en orädd journalist som trodde inte bara på Eritrea utan också, i likhet med Johan och Martin, att journalistiken var fredad. När pressfriheten inskränktes valde han att inte gå under jorden som flera av kollegorna. Om han skulle fängslas trodde han att han snart skulle släppas. Nu har han suttit fängslad i 18 år.

Martin Schibbye ville inte bara skriva om Dawit Isaak, utan också om landet som håller honom inspärrad. Och för att kunna göra det var han tvungen att själv åka till diktaturens Eritrea. Tillbaka till Afrikas horn, men denna gång till Etiopiens grannland – som är ett av de länder i världen som slåss om jumboplatsen när det gäller pressfrihet.

Med ett journalistvisum på fickan kände han sig trygg, på ett intellektuellt plan. Men när planet lyfte mot Asmara kom panikkänslorna.

Nu fanns ingen återvändo.

– Av alla världens platser – varför tillbaka just dit? Jag ifrågasatte mig själv många gånger under den flygningen. Jag hade en massa utskrivna rapporter med mig som jag knögglade ihop och la i stolsfickan för att jag inte ville ta med dem in i landet. Men jag vill inte heller att rädslan för att fängslas igen ska styra ens liv alltför mycket.

Och egentligen har han inte blivit så mycket räddare. Snarare tvärtom. Under en reportageresa i Thailand hittade han en dag leriga fotspår på hotellrummet – någon hade sökt igenom hans saker.

– Jag minns att jag blev så himla trött. Kan vi inte bara få jobba ifred? Jag blev inte särskilt orolig, och det skrämde mig lite, att jag var så avtrubbad.

”Pressfriheten och yttrandefriheten är inte till för the good guys. Den är till för det som alla hatar”, säger Martin Schibbye. Foto: Anette Nantell

Men med tanke på att det, med hans ord, är ”jaktsäsong” på journalister har han ändå infört nya rutiner på fältet.

– Jag börjar alla intervjuer med: ”Hej, jag heter Martin Schibbye, jag är svensk journalist, jag ska intervjua båda sidor och därför vill jag prata med dig.” Om det skulle spelas upp i en rättssal så vill jag ha sagt de här sakerna.

Och så undviker du att posera med vapen?

– Verkligen, verkligen. Det var katastrofalt idiotiskt. Jag tänker hela tiden på hur ljudfiler eller filmer skulle kunna missbrukas.

En sak står klar när man pratar med Martin Schibbye: hans erfarenheter har inte gjort honom till aktivist, utan till ännu mer övertygad journalist. Han insisterar på att prata med båda sidorna i en konflikt, även den ”onda”.

– Det är klart att jag tycker att Dawit ska släppas, det är en fruktansvärd förbrytelse att hålla en människa instängd i 18 år utan rättegång. Med det sagt måste man som journalist också lyssna på dem som har nyckeln till hans cell. Jag tror att han hade velat det. Den journalistiken är vi skyldiga honom.

Nu fick Martin Schibbye inte besöka något fängelse i Eritrea. Men han fick röra sig fritt i huvudstaden med dess vackra arkitektur från den italienska kolonialtiden. En ”märklig känsla av normalitet” infann sig hos honom. På kaféerna rullade internationella nyhetskanaler. Folk var nyfikna på omvärlden. Internet var segt men ocensurerat. Bilden av Eritrea som ”Afrikas Nordkorea” stämde inte riktigt med det han såg. Men att nyansera riskerar ju också att spela regimen i händerna.

Under resan brottades han med känslan av att bli nyttig idiot.

– De fängslar lokala journalister, och så kan de säga: ”Titta, vi släppte in en svensk journalist.” Men jag tror att om man får chansen att komma in i ett slutet land så ska man ta den. Det viktiga är att vara transparent: det här fick jag göra och det här fick jag inte göra.

Våren 2018, kort efter att Martin Schibbye återvänt från sin andra Eritrea-resa, skedde något osannolikt. Plötsligt hade de forna ärkefienderna Etiopien och Eritrea slutit fred. Etiopien genomförde en massa demokratiska reformer och släppte tusentals politiska fångar fria. Martin Schibbye säger att ordet islossning inte räcker; det var en framstörtande vårflod.

Martin Schibbye säger att han ofta tänker att borde känna större tacksamhet. ”Men när tunnelbanan är sen blir jag lika irriterad som alla andra. Vardagen återvände ganska snabbt”. Foto: Anette Nantell

Själv började han nära en dröm om att en dag kunna ta familjen på semester till Afrikas horn, tillbaka till platsen där han blev skenavrättad, terrordömd och fängslad. Han medger att det kan bli svårt att sälja in det på hemmaplan. Och det handlar delvis om att det förmodligen inte skulle bli så mycket avkoppling.

– När Linnea och jag var föräldralediga med Torun reste vi i Sydostasien tillsammans i flera månader. Men Linnea tycker inte att det är så kul att resa till länder där det finns saker jag kan gå igång på journalistiskt. Om jag åker till Etiopien blir det inte semester, det blir journalistik till hundra procent. Det bästa stället vi har varit på tillsammans var en portugisisk ö. Där kunde vi bara gå runt med pensionärerna i de ljumma vindarna och njuta, säger han.

Tyvärr har de demokratiska framstegen i Etiopien hittills inte spillt över på Eritrea. Dawit Isaak sitter där han sitter. Men Martin Schibbye är optimistisk. Förutsättningarna för Isaaks frisläppande har förmodligen aldrig varit så bra, menar han: Eritrea är inte längre ett land i krig och sanktionerna är hävda. Nu skulle regimen kunna släppa sina samvetsfångar för att visa att en ny era är här.

Tills vidare gläder han sig åt att hans gamla medfångar på Kality har fått sin frihet åter och är i färd med att starta tidningar.

Det är tur, säger han, att de hann bli fria innan filmversionen av ”438 dagar” fick premiär.

– Det skulle ha känts som ett svek om de var fängslade och det blev en film där de inte var med.