Karolina Ramqvist: Jag vill gärna tala genom böckerna

Det första Karolina Ramqvist gör är att ta av sig skorna, en klassisk, svart herrmodell med snörning. Hon bär dem barfota och sitter således nu med de nakna fötterna blottade.

Det skulle kunna tolkas som en signal, en önskan att föra ett öppenhjärtigt samtal om de senaste två, turbulenta åren i hennes liv. Det vore en feltolkning. Skoavtagningen är en pragmatisk åtgärd för att bibehålla svalheten.

– Man får reglera sin temperatur, klargör Karolina Ramqvist.

På den ofrånkomliga frågan om maken och metoo svarar hon kort och gott:

– Jag är författare, jag vill gärna tala genom böckerna.

Utanför fönstret i förlagshuset på Riddarholmen, där vi befinner oss, stiger sommarvärmen men i Karolina Ramqvists böcker råder ofta bottenfrusen vinterköld. Klimatet som metafor har en framträdande plats i hennes författarskap, så även i nya romanen ”Björnkvinnan”.

Det finns mycket mörker i ”Björnkvinnan”, som utspelar sig både på 1500- och 2000-talet. Foto: Beatrice Lundborg

Boken handlar om en gravid kvinna som på 1500-talet sätts i land på en öde ö i Nordatlanten tillsammans med sin älskare, och om en nutida författare som drar sin barnvagn i novembermörkret till och från förskolan och däremellan försöker förstå sin renässanssysters öde.

Det finns tydliga paralleller mellan den fiktiva författarrösten i ”Björnkvinnan” och bokens verkliga upphovskvinna. Ett exempel: romanens diktjag födde barn samma dag som hennes far dog. Det gjorde även Karolina Ramqvist.

– Det var väldigt märkligt hur det sammanföll i tid. När man har vuxit upp med en frånvarande förälder har man ofta för sig en bild av att få ta farväl av den föräldern och det fick inte jag göra. Det var nog svårare för mig än jag förstod då, säger hon.

Karolina Ramqvist Född: 1976. Bor: Stockholm. Familj: Maken Fredrik Virtanen samt tre barn, varav det äldsta är från ett tidigare förhållande. Karriär: Startade tidningen Plebs innan hon hoppade av sina humanistiska gymnasiestudier på Södra latin. Började skriva för mindre musiktidningar och rekryterades som 17-åring till Aftonbladets Puls-bilaga. Har arbetat på Dagens Nyheters kulturredaktion samt tidskrifterna Bang, Bibel och Arena samt gett ut romaner, noveller, essäer och kritik. Böcker i urval: ”Flickvännen” 2009, ”Alltings början” 2012, ”Den vita staden” 2015, ”Det är natten” 2016 och ”Björnkvinnan” 2019. Visa mer

Fadern har, enligt Karolina Ramqvist, tagit en väldigt stor plats i hennes liv i sin frånvaro. Det är nu flera år sedan han gick bort men hon påmindes ofta om honom under arbetet med ”Björnkvinnan”.

– Min pappa var sjökapten och eftersom det är mycket som kretsar kring sjöfart i boken tänkte jag på hur det skulle ha varit om han fortfarande hade varit vid liv; om jag skulle ha konsulterat honom i några frågor.

Författaren i Karolina Ramqvists roman kämpar inte bara med fornfranska, maritima termer och hur man läser 500 år gamla sjökort, hon har även varit med om något. En stor vågrörelse har dragit genom hennes tillvaro och fört henne långt bort från vissa av människorna som tidigare fanns i hennes liv.

”Jag hade bara mig själv och mina närmaste nu”, skriver hon.

”Björnkvinnan” av Karolina Ramqvist ges ut på Norstedts förlag.

Denna ”vågrörelse” har påverkat romanens berättarjag på flera plan: hon har förlorat sin tillit och tillförsikt, sin månadsblödning och sin koncentrationsförmåga. Hon till och med frågar sig om det kan vara så att stressen har fått hennes hjärna att krympa. Men hon talar inte om vad det är som har hänt.

Det som Karolina Ramqvist låter förbli outsagt i romanen går att förstå som läsare om det sätts i relation till en händelse som det har skrivits spaltmeter om i verkligheten. Första inlägget gjordes på Instagram den 16 oktober 2017.

Journalisten Cissi Wallin pekade ut Fredrik Virtanen – känd kvällstidningsjournalist samt Karolina Ramqvists make och far till hennes två yngsta barn – som den man hon tidigare polisanmält för sexövergrepp, en utredning som lagts ner i brist på bevis.

Jag har aldrig skrivit en självbiografisk bok som rakt av skildrar mina egna upplevelser

Det var ett av de första svenska metooinläggen. Det delades av sociala mediegiganter och sköljde över 100.000-tals följare. Uppmärksamheten ledde till journalistiska granskningar på nyhetsplats. Fem av dem anmäldes till Allmänhetens pressombudsman och tre av dem ledde till fällningar i Pressens opinionsnämnd.

Cissi Wallin åtalas nu för förtal av Fredrik Virtanen.

Vid det laget hade Fredrik Virtanen, som hela tiden nekat till brott men medgett att han innan han blev familjefar hade perioder då han betedde sig ”jävligt risigt, tölpaktigt”, redan köpts ut från Aftonbladet och förlorat både anställning och anseende.

Författarjaget i Karolina Ramqvists roman skriver:

”Det är som att bevittna en oresonlig storm som vräker in, berättelsens våldsamma kraft som krossar och drar med sig allt i sin väg. Del för del har det som varit min värld försvunnit undan och förbytts i en ny verklighet som är bitvis obegriplig för mig, där jag inte längre kan vara säker på att det jag fram till nyligen trott mig kunna lita på längre gäller.”

Karolina Ramqvist sitter gärna och arbetar i Kungliga bibliotekets vackra lokaler. Foto: Beatrice Lundborg

– Diktjaget i boken är en litterär karaktär på samma sätt som andra, verkliga personer har blivit litterära karaktärer i den här romanen. Jag har aldrig skrivit en självbiografisk bok som rakt av skildrar mina egna upplevelser. Däremot, och så är det i allra högsta grad här också, har jag lånat ut mycket av mig själv. Jag har släppt in mina egna tankar och mitt eget liv och min egen tillvaro i det här skrivandet. Jag tycker att det har varit skönt att det har fått flöda in, säger Karolina Ramqvist.

Två dagar efter Cissi Wallins inlägg publicerade även Karolina Ramqvist ett foto på Instagram, taget på ett brevpapper från anrika Hollywoodhotellet Chateau Marmont, stämplat: ”In residence Ms. Karolina Ramquist”. För hand, med blyertspenna hade den svenska gästen klottrat dit: ”#metoo”.

Hennes förklaring i efterhand är fåordig:

– Jag också, som de flesta kvinnor, har varit med om manligt våld och kränkningar.

Lusten att ha med nutiden var för stark för mig

På ”The Chateau” checkar även Karolina Ramqvists fiktiva författare i ”Björnkvinnan” in. En vitklädd servitör serverar henne te ur en silverkanna och tar fram ett vykort ur en låda i baren.

Fotografiet föreställer Chateau d'Amboise i Loiredalen, samma slott som förekommer i romanen och dessutom förlagan till hotellbyggnaden på Sunset boulevard. Verklighet och fiktion varvas i tredubbla lager. Åter i Sverige ersätts palatsen och det kaliforniska solljuset av en ”utdragen mörkertid”:

”Jag har nog aldrig varit så ansatt som jag var då i höstas”, skriver Karolina Ramqvist på en sida. ”Vintern hade fört med sig en grymhet som inte bara var mörkrets och köldens, men som gjorde livet lika svårt som de.”

Karolina Ramqvist på Riddarholmen, där hennes förlag ligger. Foto: Beatrice Lundborg

Författaren drar sig till minnes ”en dag då min tillvaro ännu var intakt” och konstaterar: ”Jag ägde den blanka förlitan som den kan ha som aldrig behövt frukta för sin eller någon annans medmänsklighet.”

– Jag försökte att skriva boken mer som en klassisk, historisk roman, utan det här nutidsskiktet och författarjaget, men det var inte möjligt. Lusten att ha med nutiden var för stark för mig, kommenterar Karolina Ramqvist.

Hon bemästrar orden och dess makt och har även fått känna på dess kraft. Karolina Ramqvist gjorde sig känd för den breda allmänheten när hon år 1999 publicerade ett personligt brev från nationalskalden Ulf Lundell i ”Fittstim”, antologin som har klassats som ”en milstolpe i den moderna, svenska könsrollsdebatten”.

Brevet från Ulf Lundell föregicks av en recension i Dagens Nyheter, där Karolina Ramqvist skrev för kultursidorna, endast 22 år gammal och redan profilerad krönikör med mångårig yrkeserfarenhet.

Ulf Lundell var uppbragd över att denna unga, kvinnliga skribent hade avfärdat hans ”Notbok. Ulf Lundell. Best of.” som: ”en coffee-table mässig livsstilskatalog att masturbera över”.

”Lilla gumman! Hur är det fatt? Har du alldeles kissat på dig den här gången?” inledde han sitt brev till henne. Han frågade om hon saknade pojkvän och rådde henne att gå ut i världen och ge lite kärlek: ”så kanske du får en pyts du också”.

I den feministiska antologin ”Fittstim” publicerade Karolina Ramqvist ett personligt brev från Ulf Lundell som gjorde henne rikskänd.

Det var tio år innan ”kränkta, vita män” blev ett begrepp och på den tiden då förminskade unga kvinnor mer sällan stod upp för sig själva offentligt. Men det gjorde Karolina Ramqvist. Hon har efteråt sagt att hon ”var på krigsstigen”.

”Publish and be damned!” påstås hertigen av Wellington ha utbrustit när hans kurtisan hotade att publicera hans korrespondens. Ulf Lundell reagerade på liknande sätt. När hans brev trycktes i sin helhet i ”Fittstim”, som gavs ut av Bonnierägda bokförlaget DN, bröt han med likaledes Bonnierägda Wahlström & Widstrand, som dittills hade gett ut hans böcker, och lämnade in en stämning om kränkt upphovsrätt.

Bonniers förlorade en av sina storsäljande författare och dömdes dessutom att betala skadestånd och rättegångskostnader eftersom Ulf Lundells epistel bedömdes ”ha verkshöjd” och därmed vara upphovsrättsskyddat.

– Det var ju både komiskt och intressant, att det var hur han formulerade sig, att han föreslog att jag skulle: ”gå ut i världen och ge lite kärlek”, i stället för det vanliga: ”Du behöver kuk”, säger Karolina Ramqvist.

Samtidigt var ju brevet i sig en petitess jämfört med hur avskydd han blev i vissa kretsar

Efter kalabaliken med Lundell fick hon frågan om hon ville bli Sommarparatare. ”I Svenska Dagbladet stod det att jag var här för att representera de unga och arga”, inledde hon sitt program.

Tjugo år senare lyssnar hennes berättarjag i ”Björnkvinnan” på en podd som uppmanar till bojkott av en bok eftersom den innehåller ett ”förbjudet” ord. Karolina Ramqvist skriver:

”Jag tänkte att de kanske strax skulle byta ämne, men de fortsatte tala om samma sak, med allt högre röster och starkare känsloutspel. Jag kände igen det. Jag hade själv varit lika dömande och jag hade också använt mig av all min vrede och min sorg i det, men nu var det som om jag fick svårt att andas när jag hörde dem och tänkte på hur den politiska diskussion jag själv varit en del av tycktes ha fokuserats helt mot det individuella.”

Karolina Ramqvist kan inte direkt svara på frågan om hon i dag skulle publicerat Ulf Lundells brev. Foto: Beatrice Lundborg

Stycket väcker ett spörsmål. Skulle Karolina Ramqvist, med de erfarenheter som hon har i dag av klappjakt i sociala medier och journalistiska drev, fortfarande ha offentliggjort brevet som Ulf Lundell skrev till henne? Frågan hänger i luften. Det förblir tyst länge. Till slut säger Karolina Ramqvist:

– Jag måste nog få återkomma, tror jag. Jag måste tänka på det.

Efter en påstötning tre veckor senare svarar hon att hon inte vet om hon ångrar publiceringen, men att hon kan fundera över vilken nytta den gjorde utöver att ge uppmärksamhet åt ”Fittstim” och få den feministiska antologin att nå en oväntat stor publik.

Jag kom tidigt in i att läsa och skriva mycket, för att ha någonting att göra

Ulf Lundells brev var, konstaterar Karolina Ramqvist, ”oemotståndligt som exempel på hur en ung kvinna kunde bli bemött av en upphöjd man”, men publiceringen innebar en maktförskjutning där han blev det största offret, även om också hon fick utstå hot och hat från hans många beundrare.

– Samtidigt var ju brevet i sig en petitess jämfört med hur avskydd han blev i vissa kretsar. Som kvinnlig kritiker hade jag ju fått tusentals sådana brev, från alla möjliga manliga läsare. Och några kvinnor.

Skrivandet och feminismen är två röda trådar som sammantvinnade löper genom Karolina Ramqvists liv från första början. Hennes mamma var journalist på Aftonbladet. Året då dottern fyllde två placerade Inger Ramqvist och hennes kvinnliga kollegor ett häfte på kvällstidningsredaktionens samtliga skrivbord.

På de maskinskrivna sidorna hade de dokumenterat sina erfarenheter av sexism, supande samt tafsande på arbetsplatsen, och som en reaktion på detta startade Aftonbladet en särskild kvinnoredaktion, där Inger Ramqvist blev chef.

”Jag tyckte det var väldigt jobbigt att vara ensam, men det var ingenting jag kunde ifrågasätta” säger Karolina Ramqvist om sin barndom. Foto: Beatrice Lundborg

– Jag växte upp ensam med min mamma, som jobbade ganska mycket eftersom hon var ensamstående. Jag tyckte det var väldigt jobbigt att vara ensam, men det var ingenting jag kunde ifrågasätta, så jag kom tidigt in i att läsa och skriva mycket, för att ha någonting att göra, säger Karolina Ramqvist.

Lägenheten som hon och modern bodde i låg i Stockholmsförorten Nacka. Ungarna lekte i grönområdet mellan huskropparna, det var stora syskonskaror och hemmamammor som ropade genom fönstren på främmande språk att barnen skulle komma in och äta.

– De verkade ha andra sorters liv, som var mer levande på något sätt. Mina kompisar var väl avundsjuka på mig för att jag inte hade så mycket regler och tider, och inte så många att anpassa mig till, medan jag kanske hade velat ha det där inrutade livet som de hade.

Det är till stor del från dem som min syn på samhället kommer

Så fort hon blev lite krasslig kom mormor och morfar upp med tåget från Malmö, vilket gick bra eftersom morfar jobbade på SJ och fick fribiljetter. Karolina Ramqvist beskriver morföräldrarna som: ”Inbitna socialdemokrater som båda vuxit upp under fattiga förhållanden.”

– Det är till stor del från dem som min syn på samhället kommer. Det är en ganska sträng syn, det var viktigt att göra rätt för sig och att göra på rätt sätt enligt den tradition som de levde i.

Barnet Karolina levde i en vänstervärld. Hon hade en speldosa som framförde arbetarrörelsens paradsång ”Internationalen” och hon kunde rabbla ramsor som: ”Rocka röven av högern” och ”Kasta borgarna i papperskorgarna.”

Karolina Ramqvist pappa var inte närvarande under barndomen - han skickade istället vykort från exotiska platser. Foto: Beatrice Lundborg

Hennes egen pappa, Jonas Theodor Svedberg, tillhörde dock i högsta grad just borgerskapet. Hans far, The Svedberg, fick Nobelpriset i kemi 1926. Han gifte sig fyra gånger och fick tolv barn.

Karolina Ramqvist träffade aldrig sin farfar men tillbringade många sommarlovsdagar med sin mamma i hans hus på en skärgårdsö utanför Fjällbacka på västkusten. När det bohuslänska smultronstället med egen snäckskalsstrand, brygga, sjöbod och gäststugor såldes 2016 var utgångspriset 18,7 miljoner kronor.

Jonas Theodor Svedberg bodde i London och var anställd av ett varv i Persiska viken. En del av arbetet bestod, som Karolina Ramqvist har förstått det, i att besöka rederier runtom i världen och marknadsföra varvet.

– Vi har haft sporadisk kontakt. Han skickade mig vykort från platserna han besökte. För mig var det fantasieggande med den här pappan som jag knappt visste hur han såg ut, och som sände mig hälsningar från olika exotiska platser.

Han hade ett liv som för mig framstod som otroligt spännande, extravagant och glamoröst

Som liten brukade Karolina Ramqvist hitta på berättelser om sin frånvarande far, fantastiska historier om allt som hände honom under skeppsresorna över haven och om de vidunderliga sakerna ombord.

– Jag levde ju med mamma i en liten lägenhet i ett förortshus, medan han hade ett liv som för mig framstod som otroligt spännande, extravagant och glamoröst i jämförelse, också jämfört med mammas sida av släkten, där det handlade mycket om att arbeta och vara ordentlig.

”Kraften i det skrivna ordet är väldigt stark. Publiceringar leder till hot, alltså hot mot en familjs säkerhet” säger Karolina Ramqvist. Foto: Beatrice Lundborg

Med tiden närmade sig far och dotter varandra. Han blev sjuk och hon hälsade på honom i hans hus och hjälpte honom. Omvårdnaden på slutet gav dem den vardagliga, fysiska intimitet som de första levnadsåren normalt skänker föräldra–barn–relationen.

– Närmast honom kände jag mig nog efter att han hade dött. När man är död kan man inte längre ha några fasader. Det räcker att vara barn till någon så får man stiga in i den personens hem och se allt som finns där.

Jonas Theodor Svedberg gick bort året efter att Karolina Ramqvists första roman ”Flickvännen” hade kommit ut. Sju år senare stod hon på toppen av sin karriär dittills, när den kända amerikanska författaren Joyce Carol Oates twittrade uppskattande om hennes bok ”Den vita staden”.

Samtidigt föll maken Fredrik Virtanen som en sten från sin uppburna position. Hans agerande genom åren nagelfors och hotbilden mot honom blev så allvarlig att familjen fick fly Sverige tillfälligt.

– Kraften i det skrivna ordet är väldigt stark. Publiceringar leder till hot, alltså hot mot en familjs säkerhet. Det är ju såklart någonting som är väldigt svårt att vara med om, det är svårt att föreställa sig det allvaret, säger Karolina Ramqvist.

När hon nu släpper sin första roman sedan dess skriver hon som en kirurg skär, med skarpa, kliniskt klichéfria skalpell-snitt, om en kvinna som bestraffades genom att sättas i karantän med man och barn på en ö i Nordatlanten. Trots ett halvt årtusendes åtskillnad finns det flera beröringspunkter med hennes eget liv.

– Jag identifierade mig mycket med den här ensamma kvinnan på ön. Jag kände närhet till henne när jag tänkte på hur hon befann sig där med sin familj.