Katrine Marçal: Därför har intelligenta böcker fått nytt liv

För några år sedan var jag på en förvirrande bokturné i New York. Jag hade skrivit en bok som, när den kom ut i Sverige 2012, hette ”Det enda könet”. Den gick väl okej, men jag hade en idé om att den borde funka även på den engelskspråkiga marknaden. Efter några års slit lyckades jag få den översatt.

Boken fick en ny titel: ”Who cooked Adam Smith’s dinner?”

Det var en bok om ekonomi som handlade om hur nationalekonomins fader Adam Smith 1776 ställde ekonomins grundläggande fråga: ”Hur får du din middag?” Adam Smith tänkte sig att det var egenintresset som ställde middagen på bordet åt oss. Slaktaren och bagaren gick inte till jobbet och producerade sina produkter för att de tyckte att det var roligt. De gjorde det för att de ville tjäna pengar, skrev Adam Smith.

Härifrån drog ekonomerna slutsatsen att ekonomin drevs av egenintresse. Vi är alla rationella individer ute efter att maximera vår vinst. Detta är en människosyn som har haft stort inflytande långt utanför ekonomins värld. ”Greed is good”, sade Michael Douglas rollfigur Gordon Gekko i Oliver Stones film ”Wall Street”. Men vad händer om man verkligen tar nationalekonomins grundläggande fråga på allvar: ”Hur får du din middag?”

Vad folk generellt inte vet är att nationalekonomins fader Adam Smith levde större delen av sitt liv med sin mamma. Hon tog hand om hushållet åt honom så att han kunde skriva sina böcker. Hon är med andra ord en helt central del i hur Adam Smith fick sin middag. Men han glömde bort henne. Därmed glömde nationalekonomin bort kvinnor.

Teknikutvecklingen verkar inte alls bara leda till att vi byter böcker mot skärmar

Kan man säga att Adam Smiths mamma gjorde vad hon gjorde av egenintresse? Som slaktaren och bagaren? Nja. Visserligen var de ekonomiska möjligheterna inte särskilt många för änkor i 1700-talets Skottland. Men det är nog rimligt att anta att hon också gjorde vad hon gjorde för att hon älskade sin son. För att hon brydde sig om honom. För att hon kände någon form av plikt. Vi människor gör helt enkelt vad vi gör av en hel uppsjö anledningar. Inte bara egenintresse. Nationalekonomin har inte varit så bra på att studera dem.

Hushållsarbete räknas fortfarande inte som ”ekonomisk aktivitet” i ekonomins standardmodeller. Precis som Simone de Beauvoir skrev om kvinnan som ”det andra könet” finns det i varje samhälle en ”andra ekonomi”.

Detta var huvudargumentationen i min bok. Jag var extremt nöjd med att ha fått ut den på engelska. Och jag var extremt nöjd med att vara i New York. Jag kände mig – ja, framgångsrik. Problemet var att det inte gick så bra. Alla mina framträdanden (utom ett) ställdes in. Det var nämligen oktober 2016 och allt handlade om en viss Donald Trump. Presidentkandidaten hade sagt något om att ”ta kvinnor på fittan” och alla tidningar och radiostationer behövde omedelbart diskutera varför han därmed aldrig skulle bli president.

Kanadensiska författaren Margaret Atwood. Foto: Lotta Svensson

Jag var inbokad för att signera böcker på en bokhandel på Manhattan. Men när jag kom dit insåg jag att arrangören trodde att ”Who cooked Adam Smith's dinner?” var en kokbok. Samt att jag var någon form av svensk Nigella Lawson.

Det var inte en av mina större stunder.

Jag hade dock tur. I dag finns min bok på 20 språk. Margaret Atwood gick och köpte den i en bokhandel i Kanada och skrev på Twitter att den var: ”En smart, rolig och läsvärd bok om kvinnor, ekonomi och pengar.” Det hjälpte. Jag började få läsarbrev från Kina och Sydkorea. I dag när jag går in på Twitter är ofta huvuddelen av mina ”mentions” på spanska. Folk diskuterar min bok och jag har ingen aning om vad de säger.

Min boks överraskande resa sammanföll med tre nya trender på bokmarknaden. De visar att digitaliseringens effekter är betydligt mer komplexa än vad vi ofta tänker oss. Teknikutvecklingen verkar inte alls bara leda till att vi byter böcker mot skärmar.

Den kan också leda till att ganska smala fackbokstitlar plötsligt kan nå en typ av framgång som vore omöjlig för bara tio år sedan.

Den första trenden är den som ibland kallas för ”den långa svansen”. Det är ett begrepp som Chris Anderson, chefredaktör för Wired, myntade 2004. I korthet går teorin ut på att internet gör att synligheten för nischprodukter ökar. På Amazon kan bokkonsumenter själva söka efter böcker bland fler titlar än vad som någonsin skulle få plats i en fysisk bokhandel. Detta gör att böcker kan leva längre liv.

Om en fackbok har bra läsarrecensioner på Amazon kommer den som är intresserad av ämnet att bry sig mindre om ifall boken kom ut 2019 eller 2015. Man köper ändå. Det gör att du som författare kan fortsätta sälja samma fackbok år efter år. Före ”den långa svansen” hade min bok definitivt varit död inom ett år. Nu har den i stället levt sig fram över världen i snart ett decennium.

Här spelar medieutvecklingen också roll. Trots att min bok publicerades i USA för fyra år sedan får jag fortfarande regelbundet förfrågningar att prata om den i amerikanska poddar. För att traditionella medier ska skriva om en bok måste den vara aktuell. Helst ny. Men poddproducenter som måste fylla ett program vecka ut och vecka in tänker inte på samma sätt. De tänker utifrån vad deras lilla grupp av lyssnare är intresserade av. Alltså når du ofta rakt in i rätt målgrupp. Och om du gör det tillräckligt ofta och under tillräckligt lång tid kan du få volym i det hela.

Yuval Noah Hararis bok ”Sapiens” har sålt över tio miljoner exemplar. Foto: Natur & Kultur

Den andra förändringen på fackboksmarknaden är mer av kulturell art. Om du vill få ut en fackbok internationellt är en utgåva på engelska på många sätt nyckeln. Brasilianska eller sydkoreanska förläggare förstår sällan svenska. Ditt manuskript måste finnas på engelska för att de ska kunna ta ställning till det. Problemet är att det ofta tar stopp där. Jag fick hela tiden höra att britter och amerikaner inte var intresserade av fackböcker från andra språkområden. De böcker om politik, ekonomi, samhälle, historia och vetenskap som fanns i USA och Storbritannien var i princip alla skrivna på engelska. Skönlitteratur var lättare, hette det. Du har inte skrivit en deckare?

Detta börjar dock förändras. Det har i hög grad att göra med en obskyr bok på hebreiska skriven av en israelisk professor i militärhistoria. Yuval Noah Hararis bok ”Sapiens” har sålt över tio miljoner exemplar och blivit ett fenomen i den anglosaxiska världen.

Den extrema framgången med ”Sapiens” har öppnat upp fältet för många andra översatta fackbokstitlar. Länge utgick vi ju på nästan alla marknader från att globalisering var samma sak som ”anglosaxifiering”. Att världsekonomin globaliserades antogs betyda en process varigenom allt som var på engelska spreds till oss andra. Men de senaste åren har vi i stället sett hur det också kan gå åt andra hållet. Även inom bokbranschen.

Den tredje förändringen som har spelat roll är den som lite pretentiöst har kallats för ”den intelligenta bokens återkomst”. Den brittiska branschtidningen The Bookseller rapporterade i slutet av 2018 hur försäljningen av kändismemoarer hade rasat. Samtidigt hade försäljningen av rätt avancerade böcker om politik, historia, vetenskap och samhälle tickat stadigt upp.

Folk ville inte läsa David Beckhams biografi, de ville läsa en Oxfordhistorikers 600-sidiga verk om de kinesiska sidenvägarna (Peter Frankopans ”Sidenvägarna. En ny världshistoria”). Vad var det som hade hänt?

Många av oss känner ett allt större behov av att försöka förstå.

The Guardian kopplade ihop det hela med hur bokbranschen hade utvecklats. Den stora brittiska bokhandelskedjan Waterstones hade enorma kommersiella problem när den togs över av James Daunt 2011. Men under hans ledarskap vände man skeppet från konkursens rand till vinst.

Strategin var att ge tillbaka makten till de lokala bokhandelscheferna. Det är den enskilda bokhandeln som bäst känner sina kunder, var tanken. Det är därför också den lokala bokhandeln som bör bestämma vad som ska köpas in, skyltas med och lyftas fram i butiken. Inte huvudkontoret.

Dessutom är den fysiska boken en elitprodukt, varför inte stå för det? Så löd analysen. Waterstones bokhandlar i Storbritannien har blivit miljöer som påminner mer om kufiga intellektuella kvartersbokhandlar än delar av en stor affärskedja. Kunderna går hit för att de litar på personalens förmåga att välja ut intressanta titlar. Ja, de litar på den i så hög grad att Waterstones personal har skapat flera bästsäljare bara genom att göra dem till ”månadens bok” på sina hyllor. Till exempel var det så som Tim Marshalls bok ”Geografins makt: tio kartor som förklarar världen” blev ett fenomen.

Boken är också en medieprodukt som är rätt välanpassad för att leverera något som har blivit en bristvara i dagens samhälle: nyans. På de sociala plattformarna sitter vi fast i våra filterbubblor. Traditionella medier går igenom en identitetskris på flera fronter. Samtidigt lever vi i allvarliga tider. Vem tusan vet egentligen någonting om hur världen funkar längre?

Många av oss känner ett allt större behov av att försöka förstå. Och då är man plötsligt motiverad att ta sig an en tjock bok om de kinesiska sidenvägarna eller en provokativ sak om varför datorerna kommer att ta våra jobb eller rent av en essäsamling (denna tidigare dödförklarade genre som många skönlitterära författare nu uppmanas att börja ägna sig åt).

Det hela säger något om vår ofta förenklade syn på teknikutveckling.

Och att vi kan behöva revidera den.

Det finns säkert en bok att läsa i frågan.

