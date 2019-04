”Kattmänniska” – läs succénovellen av Kristen Roupenian

Margot träffade Robert en onsdagskväll i slutet av höstterminen. Hon arbetade i godiskiosken på kvalitets­biografen i stan när han kom fram och köpte en stor popcorn och en påse gummibjörnar.

”Det var ett … ovanligt val”, sa hon. ”Jag tror faktiskt aldrig jag har sålt några gummibjörnar förut.”

Att flirta med kunderna var något hon lagt sig till med när hon jobbade som barista, det gjorde att man fick mer dricks. Hon fick ingen dricks på biografen men jobbet blev så tråkigt annars, och hon tyckte att Robert var gullig. Inte så gullig att hon skulle ha gått fram till honom på en fest, typ, men tillräckligt gullig för att hon skulle ha kunnat arbeta upp en liten förälskelse om han suttit framför henne under ett tråkigt seminarium – fast hon var rätt säker på att han var färdig med college, han var minst tjugofem. Han var lång, vilket hon gillade, och hon kunde se kanten av en tatuering sticka fram under den upprullade skjortärmen. Men han var också lite väl knubbig, hans skägg var lite för långt och hans axlar sluttade framåt en aning, som om han försökte skydda någonting.

Robert verkade inte uppfatta hennes flirtande. Om han gjorde det visade han det enbart genom att ta ett steg tillbaka, som för att tvinga henne att luta sig lite närmre, anstränga sig lite mer.

”Jaha”, sa han. ”Då vet jag.” Han stoppade växeln i fickan.

Men nästa vecka kom han in på biografen igen och köpte en ny påse gummibjörnar.

”Du börjar bli bättre på ditt jobb”, sa han. ”Den här gången lyckades du undvika att förolämpa mig.”

Hon ryckte på axlarna.

”Jag står på tur för befordran, så …”, sa hon.

Efter filmen kom han fram till henne igen.

”Kiosktjejen, ge mig ditt nummer”, sa han, och till sin förvåning gjorde hon det.

Utifrån den här lilla ordväxlingen om gummibjörnar byggde de under de kommande veckorna upp en avancerad struktur av skämt via sms, kvickheter som utvecklades och förändrades så snabbt att hon ibland hade svårt att hänga med. Han var väldigt smart, och hon upptäckte att hon var tvungen att anstränga sig för att imponera på honom. Snart la hon märke till att han oftast svarade henne omedelbart när hon messade honom, men om hon tog mer än ett par timmar på sig att skriva tillbaka svarade han i sin tur kortfattat och utan att inkludera en fråga, så att det blev upp till henne att ta upp samtalet på nytt, vilket hon alltid gjorde. Ett par gånger blev hon upptagen med annat ett par dagar och undrade om kontakten skulle dö ut helt, men sen kom hon att tänka på något lustigt hon ville berätta för honom, eller så fick hon syn på en bild på nätet som hade att göra med något de pratat om, och så satte alltihop i gång igen. Hon visste fortfarande inte särskilt mycket om honom eftersom de aldrig pratade om personliga grejer, men när de fick till två eller tre bra skämt i rad uppstod ett slags upprymd känsla dem emellan, som om de dansade. Och så en kväll när hon hade tentavecka beklagade hon sig över hur alla studentmatsalarna var stängda och att hon inte hade något att äta på sitt rum eftersom hennes rumskompis stulit alla snacks hon fått skickade till sig hemifrån, och då erbjöd han sig att köpa henne några gummibjörnar så att hon inte skulle duka under. Först avvärjde hon förslaget med ett nytt skämt, för hon behövde verkligen plugga, men han sa: Nej jag menar allvar, sluta tramsa och kom nu, så hon tog på sig en jacka över pyjamasen och gick för att träffa honom utanför 7-Eleven.

Klockan var ungefär elva på kvällen. Han hälsade på henne utan omsvep, som om han träffade henne varje dag, och tog med henne in i butiken för att välja snacks. Det fanns inga gummibjörnar i affären så i stället köpte han henne en Cherry Coke-slushie och en påse Doritos och en knasig tändare som såg ut som en groda med en cigg i ena mungipan.

”Tack för presenterna”, sa hon när de kommit tillbaka ut.

Robert hade på sig en pälsmössa av kaninskinn och en tjock, gammaldags dunjacka. Hon tänkte att det var en bra look för honom, även om han såg lite töntig ut – mössan underströk hans skogshuggarstil, och den tjocka jackan dolde hans mage och de lite sorgset sluttande axlarna.

”Det var så lite, kiosktjejen”, sa han, fast han såklart visste vad hon hette vid det laget.

Hon trodde att han skulle försöka sig på en kyss och gjorde sig beredd på att vika undan och erbjuda honom sin kind, men i stället för att kyssa henne på munnen höll han henne om armen och gav henne en lätt puss på pannan, som om hon vore något särskilt dyrbart.

”Plugga hårt, hjärtat”, sa han. ”Vi ses snart.”

Hon promenerade tillbaka till studentkorridoren uppfylld av en glittrande lätthet hon kände igen som ett tecken på en begynnande förälskelse.

De messade nästan oavbrutet medan hon var hemma över lovet, inte bara skämt utan också små uppdateringar om vad de gjorde om dagarna. De började säga godmorgon och godnatt, och när hon ställde en fråga och han inte svarade omedelbart kände hon ett hugg av nervös längtan. Hon fick veta att Robert hade två katter som hette Mu och Yan, och tillsammans hittade de på ett komplicerat scenario i vilket hennes barndomskatt Pita skickade flirtiga sms till Yan, men så fort Pita pratade med Mu blev hon stel och kortfattad eftersom hon var svartsjuk på Mus förhållande med Yan.

”Varför sitter du med telefonen hela tiden?” frågade Margots styvpappa henne vid middagsbordet. ”Har du ihop det med nån?”

”Ja”, sa Margot. ”Han heter Robert och jag träffade honom på bion. Vi är kära och ska antagligen gifta oss.”

”Hmm”, sa hennes styvpappa. ”Säg åt honom att vi har några saker vi vill fråga honom.”

Mina föräldrar frågar om dej, skrev Margot, och Robert svarade med en leende emoji med hjärtan som ögon.

Margot var otålig att träffa Robert igen när hon kom tillbaka till campus, men han visade sig vara svår att stämma träff med. Sorry, stressig vecka på jobbet, svarade han. Hör av mig snart promise. Margot gillade det inte – det kändes som att balansen skiftat till hennes nackdel, och när han till slut frågade om hon ville hänga med på bio sa hon ja omedelbart.

Filmen han ville se gick på biografen där hon jobbade, men hon föreslog att de skulle se den på det gigantiska shoppingcentret utanför stan i stället – det var inte så mycket studenter där eftersom man var tvungen att köra bil dit. Robert kom förbi och hämtade upp henne i en smutsvit Civic med dryckeshållarna fullproppade med gamla godispapper. Han var tystare än hon väntat sig under färden till bion och han tittade inte på henne särskilt mycket. Redan efter fem minuter kände hon sig extremt obekväm, och när de svängde ut på motorvägen slog det henne att han kunde köra henne någonstans var som helst och våldta och mörda henne – hon visste trots allt nästan ingenting om honom.

Just som hon tänkte detta sa han: ”Oroa dig inte, jag tänker inte mörda dig”, och hon undrade om den stela stämningen i bilen var hennes fel, om den berodde på att hon verkade lättskrämd och nervös, som den sortens tjej som tror att hon ska bli mördad varje gång hon går på dejt.

”Det är okej – du kan mörda mig om du vill”, sa hon, och han skrattade och klappade henne på knät. Men han var fortfarande oroväckande tyst och alla hennes bubblande försök att konversera verkade bara studsa av honom. På biografen skämtade han med personalen i godiskiosken om gummibjörnar, ett skämt som föll platt på ett sätt som gjorde alla inblandade förlägna, Margot mest av alla.

Han tog inte hennes hand eller la armen kring hennes axlar under filmen, så när de väl kom tillbaka till parkeringen var hon rätt säker på att han ändrat sig och inte gillade henne längre. Hon hade på sig leggings och en tjocktröja och tänkte att det kanske var det som var problemet. När hon klivit in i bilen hade han sagt: ”Kul att se att du klätt upp dig för min skull”, vilket hon tolkat som ett skämt, men kanske att hon ändå sårat honom genom att inte verka ta dejten tillräckligt seriöst eller något. Han hade chinos och buttondown-skjorta.

”Så, vill du åka nånstans och ta en drink?” frågade han när de kom tillbaka till bilen, som om han påtvingats en plikt att vara artig. Det tycktes uppenbart för Margot att han förväntade sig att hon skulle säga nej, och att de sedan aldrig skulle prata med varandra igen. Det gjorde henne ledsen, inte så mycket för att hon ville fortsätta umgås som för att hon byggt upp väldigt höga förväntningar på honom över lovet och det inte kändes rättvist att alltihop hade rasat så snabbt.

”Jo men, det vore väl kanske trevligt?” sa hon.

”Om du vill”, sa han. ”Om du vill” var ett så trist svar att hon satt tyst i bilen tills han petade henne på benet och sa: ”Vad tjurar du över?”

”Jag tjurar inte”, sa hon. ”Jag är bara lite trött.”

”Jag kan köra hem dig.”

”Nej, jag kan behöva en drink efter den där filmen.” Fast den gått på den kommersiella biografen var filmen han valt ett väldigt deprimerande drama om Förintelsen, så extremt olämpligt för en första dejt att hon skrivit lol menar du allvar när han föreslagit den och han hade svarat med något skämt om att han var ledsen att han missbedömt hennes smak och kunde ta med henne på en romantisk komedi i stället. Men nu när hon sa det där om filmen grimaserade han lite, och en helt annan tolkning av kvällens händelseförlopp uppenbarade sig för henne. Hon undrade om han kanske försökt imponera på henne genom att föreslå Förintelsefilmen, eftersom han inte fattade att en film om Förintelsen var fel slags ”seriös” film att imponera på någon som jobbade på en kvalitetsbiograf med, den sortens person han antagligen tog för givet att hon var. Kanske, tänkte hon, hade det sårat honom att hon skrivit lol menar du allvar, kanske hade det fått honom att känna sig underlägsen och obekväm i hennes närhet. Tanken på denna möjliga sårbarhet gjorde henne rörd, och hon kände sig mer vänligt inställd till honom än hon gjort på hela kvällen.

När han frågade henne vart hon ville gå för en drink nämnde hon det ställe där hon vanligtvis brukade hänga, men han gjorde en grimas och sa att det var i studentghettot och att han skulle ta henne någonstans bättre. De åkte till en bar hon aldrig varit på, något slags lönnkrogsliknande undergroundställe utan några skyltar som avslöjade dess existens. Det var kö för att komma in, och medan de stod och väntade blev hon mer och mer nervös över hur hon skulle lyckas tala om det hon behövde tala om för Robert, men hon kunde inte förmå sig, så när vakten bad att få se hennes legg räckte hon bara fram det till honom. Vakten tittade knappt på det, han bara hånlog och sa: ”Eh, nej” och viftade henne åt sidan samtidigt som han visade att nästa grupp i kön skulle kliva fram.

Robert hade gått in framför henne utan att märka vad som utspelade sig bakom honom. ”Robert”, sa hon tyst. Men han vände sig inte om. Till slut var det någon i kön som sett vad som hänt som knackade honom på ryggen och pekade mot henne där hon stod ensam, uppspolad på trottoaren.

Hon stod där förläget när han kom tillbaka ut till henne. ”Förlåt!” sa hon. ”Det här är så pinsamt.”

”Hur gammal är du?” ville han veta.

”Jag är tjugo”, sa hon.

”Åh”, sa han. ”Jag trodde du sa att du var äldre.”

”Jag har ju sagt att jag pluggar andra året!” sa hon. Att stå där utanför baren efter att ha blivit nekad inträde inför alla var förnedring nog, och nu tittade Robert på henne som om hon gjort något fel.

”Men du hade ju sånt där, vad heter det … sabbatsår?” invände han, som om detta var en diskussion han kunde vinna.

”Jag vet inte vad jag ska säga”, sa hon hjälplöst. ”Jag är tjugo.” Och sen kände hon absurt nog hur tårarna steg i ögonen, för på något sätt var allt nu förstört och hon kunde inte förstå varför det här skulle vara så svårt.

Men när Robert såg hennes ansikte gå i bitar skedde något närmast magiskt. All anspänning rann av honom – han rätade på sig och slog sina björnlabbar om henne. ”Åh, hjärtat”, sa han. ”Du, sötnos, det är okej, det blir bra. Var inte ledsen.” Hon lät sig omslutas av hans kropp och översvämmades av samma känsla som hon haft utanför 7-Eleven – att hon var ett ömtåligt, dyrbart ting han var rädd att ha sönder. Han pussade henne på hjässan, och hon skrattade och torkade bort tårarna.

”Jag fattar inte att jag gråter över att inte komma in på en bar”, sa hon. ”Du tycker säkert att jag är en idiot.” Men hon visste att han inte tyckte det, hon märkte det på hur han tittade på henne – hon kunde se i hans ögon hur vacker hon var där hon stod, leende fastän tårögd i det mjuka suddiga ljuset från gatlamporna, några snöflingor som singlade i luften.

Då kysste han henne, på munnen, på riktigt. Han gjorde ett slags utfall mot henne och praktiskt taget tryckte ner sin tunga i hennes hals. Det var en fruktansvärd kyss, chockerande dålig – Margot hade svårt att ta in att en vuxen man kunde vara så dålig på att kyssas. Det var hemskt, men samtidigt fick det henne att känna den där ömheten inför honom igen, upplevelsen av att hon trots att han var äldre visste någonting han inte gjorde. När han kysst henne färdigt tog han ett stadigt tag om hennes hand och ledde henne till en annan bar där det fanns biljardbord och flipperspel och sågspån på golvet och ingen kollade legg vid dörren. I ett av båsen fick hon syn på en doktorand som undervisat på en av hennes kurser första året.

”Ska jag köpa dig en vodka soda?” frågade Robert, vilket hon tänkte nog var menat som ett skämt om den sortens drinkar collegetjejer brukade dricka, fast själv hade hon aldrig druckit en vodka soda. Hon kände sig faktiskt lite nervös över vad hon skulle beställa – på de ställen hon brukade gå till kollade de bara legg i baren, så de i sällskapet som var över tjugoett eller hade bra falsklegg brukade vanligtvis köpa karaffer med Pabst eller Bud Light och ta med dem tillbaka till bordet. Hon visste inte om det var märken Robert skulle reta henne för, så i stället för att specificera sa hon: ”Jag tar en öl bara.”

Med dryckerna framför sig och kyssen bakom sig, och kanske också för att hon hade gråtit, blev Robert mycket mer avslappnad, mer som den roliga och smarta person hon kände från deras sms-kontakt. Ju längre de pratade, desto säkrare blev hon på att det som hon uppfattat som ilska eller missnöje med henne snarare berott på nervositet, en rädsla för att hon kanske inte hade kul. Han kom hela tiden tillbaka till hennes första avfärdande av filmen, drog skämt som anspelade på det och granskade henne noga för att se hur hon reagerade. Han retade henne för hennes finkulturella smak och sa att det var svårt att imponera på någon som gått så många filmkurser, fast han visste att hon bara gått en enda sommarkurs. Han skojade om hur hon och de andra i personalen på kvalitetsbiografen antagligen brukade håna folk som gick på vanliga biografer, där de inte ens serverade vin och där vissa av filmerna visades i IMAX 3D. Margot skrattade åt skämten han drog på bekostnad av den här inbillade filmsnobbs-versionen av henne själv, fast inget av det han sa kändes rättvist med tanke på att det faktiskt var hon som föreslagit att de skulle se filmen på den stora biografen. Hon insåg nu att det kanske också sårat Robert. Hon hade tänkt att det skulle vara uppenbart att hon helt enkelt inte ville gå på dejt på stället där hon jobbade, men kanske att han tagit det personligt – kanske misstänkte han att hon skämdes för att bli sedd tillsammans med honom. Hon började tänka att hon förstod honom nu – hur känslig han var, hur lätt det var att såra honom – och det fick henne att känna sig närmre honom, och också som om hon hade makt, för nu när hon visste hur hon kunde såra honom visste hon också hur han kunde tröstas. Hon ställde en massa frågor om vilka filmer han gillade, och pratade självironiskt om alla filmer på kvalitetsbiografen som hon tyckte var trista och obegripliga. Hon berättade hur underlägsen hennes äldre kollegor fick henne att känna sig och om hur hon ibland blev rädd att hon inte var smart nog att ha några egna åsikter om någonting. Effekten detta hade på honom var påtaglig och omedelbar och hon kände det som om hon kelade med ett stort, nervöst djur, kanske en häst eller en björn, och skickligt förmådde det att äta ur hennes hand.

Vid den tredje ölen hade hon börjat tänka på hur det skulle vara att ha sex med Robert. Antagligen skulle det vara som den där dåliga kyssen, klumpigt och omständligt, men när hon tänkte på hur upphetsad han skulle vara, hungrig och ivrig att imponera på henne, kände hon ett sting av lust i magregionen lika distinkt och smärtsamt som om ett gummiband snärtade mot hennes hud.

När de avslutat den senaste rundan med öl sa hon djärvt: ”Ska vi dra då?” och för ett kort ögonblick tycktes han bli sårad, som om han trodde att hon försökte avsluta kvällen tidigt, men hon tog hans hand och drog upp honom på fötter och uttrycket i hans ansikte när han insåg vad hon menade och den lydnad med vilken han följde henne ut från baren fick henne att uppleva känslan av ett snärtande gummiband igen. Det faktum att hans handflata var genomsvettig där den tryckte mot hennes hade konstigt nog samma effekt.

Utanför erbjöd hon honom på nytt sitt ansikte för kyssar, men till hennes förvåning pussade han henne bara lätt på munnen. ”Du är full”, sa han anklagande.

”Nej, det är jag inte”, sa hon, fast hon var det. Hon tryckte sin kropp mot hans, kände sig så liten bredvid honom, och han gav ifrån sig en tung darrande suck, som om hon var något alltför strålande och plågsamt att titta på och det var sexigt det också, att få känna sig som en oemotståndlig frestelse.

”Nu kör jag hem dig, lättviktarn”, sa han och föste henne mot bilen. Men när de väl hade satt sig i den lutade hon sig mot honom igen och genom att försiktigt dra sig undan lite grann när han tryckte sin tunga för långt ner i hennes hals lyckades hon efter ett tag få honom att kyssa henne på det mjukare sättet som hon gillade, och inte långt efter det satt hon gränsle över honom och kände hans erektion spänna i byxorna som ett mindre vedträ. När den flyttade sig under hennes tyngd gav han ifrån sig små fladdrande, gälla stön som hon inte kunde låta bli att känna var lite överdrivna, och så knuffade han henne plötsligt av sig och vred om startnyckeln.

”Hångla i framsätet som en tonåring”, sa han med spelad avsmak. ”Jag skulle ha trott att du var för gammal för det, nu när du är tjugo.”

Hon räckte ut tungan åt honom. ”Vart vill du åka, då?”

”Hem till dig?”

”Alltså, det går ju inte. Du vet, jag har en rumskompis?”

”Ja, just det. Du bor i korridor”, sa han som om det var något hon borde be om ursäkt för.

”Var bor du?” frågade hon.

”Jag bor i ett hus.”

”Får jag … komma dit?”

”Det får du.”

Huset låg i ett gulligt, lummigt område inte långt från campus och hade en festlig vit ljusslinga ovanför ytterdörren. Innan han klev ur bilen sa han dystert, som en varning: ”Bara så du vet så har jag katter.”

”Jag vet”, sa hon. ”Vi messade om dem, kommer du inte ihåg det?”

Vid ytterdörren fumlade han med nycklarna och svor tyst under vad som kändes som en löjligt lång stund. Hon masserade hans rygg för att försöka hålla i gång stämningen, men det verkade bara göra honom mer stressad så hon la av.

”Jaha, här bor jag”, sa han neutralt och tryckte upp dörren.

Rummet de befann sig i var dunkelt upplyst och fullt av ting som, när hennes ögon vant sig, antog välbekanta former. Han hade två stora, fullproppade bokhyllor, en back med vinyler, en samling med brädspel och massor av konst – eller åtminstone affischer som ramats in i stället för att bara sättas upp på väggen med tejp eller häftmassa.

”Jag gillar det”, sa hon uppriktigt, och medan hon sa det identifierade hon känslan hon upplevde som lättnad. Det slog henne att hon aldrig hade åkt hem till någon för att ha sex förut – eftersom hon bara dejtat killar i sin egen ålder hade sex alltid innefattat något element av diskretion, för att undvika rumskompisar och så vidare. Det var en ny och lite skrämmande upplevelse att befinna sig så helt och hållet på någon annans hemmaplan, och det faktum att Roberts hus avslöjade att han hade intressen hon delade, om än bara i bredast tänkbara kategorier – konst, spel, böcker, musik – slog henne som en lugnande bekräftelse på att hon gjort ett bra val.

Hon märkte att Robert granskade henne noggrant medan hon tänkte detta, som om han försökte avgöra vilket intryck rummet gjort på henne. Och som om rädslan ännu inte var riktigt redo att släppa sitt grepp om henne slogs hon av en vild och flyktig tanke att detta kanske trots allt inte alls var ett rum, utan en fälla, gillrad för att få henne att tro att Robert var en normal människa, en människa som hon, när sanningen var att resten av rummen i huset var tomma, eller fulla av groteska saker: lik eller kidnappningsoffer eller kedjor. Men sen kysste han henne, kastade hennes väska och deras jackor på soffan och tryckte in henne i sovrummet medan han samtidigt klämde på hennes rumpa och tafsade på hennes bröst med samma ivriga klumpighet som vid den där första kyssen.

Sovrummet var inte tomt, även om det var mer spartanskt än vardagsrummet – han hade ingen riktig säng, bara en resårbotten med bäddmadrass på golvet. Det stod en whiskyflaska på byrån och han tog en klunk ur den, räckte den till henne och satte sig på huk och öppnade sin bärbara dator, en handling som förvirrade henne tills hon insåg att han slog på musik.

Margot satt på sängen medan Robert tog av sig skjortan, knäppte upp byxorna och drog ner dem till anklarna. Sen insåg han att han fortfarande hade skorna på sig och böjde sig fram för att knyta upp dem. När hon såg honom så, framåtböjd på det där klumpiga viset, magen tjock och mjuk och hårig, tänkte Margot: åh nej. Men tanken på vad som skulle till för att sätta stopp för det hon satt i gång kändes övermäktig – det skulle kräva en försiktig taktfullhet som kändes omöjlig att uppbåda. Det var inte det att hon var rädd att han skulle försöka få henne att göra något mot hennes vilja, snarare det att det skulle få henne att framstå som bortskämd och nyckfull om hon insisterade på att de skulle sluta nu, efter allt hon gjort för att få det att hända – ungefär som om hon beställt något på en restaurang och sen ändrat sig så fort maten kom och skickat tillbaka den.

Hon försökte tygla sin motvilja genom att ta en klunk av whiskyn, men när han kastade sig ovanpå henne med de där stora, slafsiga kyssarna och lät händerna röra sig mekaniskt över hennes bröst och ner mot hennes skrev, som om han gjorde något slags perverst korstecken, fick hon svårt att andas och kände att hon kanske trots allt inte skulle kunna genomföra det.

Hon ålade sig ut under hans tyngd och satte sig gränsle över honom, vilket hjälpte, och det hjälpte också att sluta ögonen och tänka på när han pussat henne på pannan utanför 7-Eleven. Uppmuntrad av sina framsteg drog hon tröjan över huvudet. Robert lyfte överkroppen och skopade ut hennes ena bröst ur behån så att det ding­lande halvt i, halvt utanför kupan, och rullade bröstvårtan mellan tummen och pekfingret. Det var obekvämt, så hon lutade sig framåt och tryckte sig själv mot hans hand. Han uppfattade hinten och försökte knäppa upp hennes behå, men han fick inte upp spännet och hans uppenbara frustration över detta påminde om hans kamp med nycklarna tidigare. Till slut sa han, bossigt: ”Ta av dig den där”, och hon lydde.

Sättet han betraktade henne på var som en tillspetsad version av det ansiktsuttryck hon sett hos alla killar hon varit naken tillsammans med. Inte för att det var särskilt många – sex totalt, med Robert blev det sju. Han såg mållös ut, fördummad av njutning, som en mjölkstinn bebis, och hon tänkte att det här mycket väl kunde vara det hon gillade mest med sex – att killar blottade sig på det viset. Robert visade upp en naknare desperation än någon av de andra, trots att han var äldre och måste ha sett fler bröst, fler kroppar, än de gjort – men kanske det var en del av grejen för honom, det faktum att han var äldre och hon var ung.

Hon fann sig uppslukad av en fantasi medan de kysstes, så helt och hållet sprungen ur hennes ego att hon knappt kunde erkänna för sig själv att hon hade den. Titta på den här vackra unga kvinnan, föreställde hon sig att han tänkte. Hon är så perfekt, hennes kropp är perfekt, allting på henne är perfekt, hon är bara tjugo, hennes hud är som silke, jag vill ha henne så jävla mycket, jag vill ha henne så mycket att jag nästan dör.

Ju mer hon föreställde sig hans upphetsning, desto mer tänd blev hon själv och snart gungade de mot varandra, började hitta en rytm och hon stoppade in handen i hans kalsonger och tog hans penis i sin hand och kände den lilla droppen av fukt på dess topp. Han gav ifrån sig det där ljudet igen, det gälla feminina gnyendet, och hon önskade att det skulle finnas ett sätt för henne att be honom att inte göra det men hon kunde inte komma på något. Sen var hans hand i hennes trosor, och när han kände att hon var våt blev han märkbart lättad. Han pullade henne lite, väldigt mjukt, och hon bet sig i läppen och gjorde sig till för honom, men sen tryckte han till för hårt och hon ryckte till, och han drog snabbt undan handen. ”Förlåt!” sa han.

Och sen frågade han, ivrigt: ”Vänta lite. Har du gjort det här förut?”

Kvällen kändes ärligt talat så konstig och utan tidigare motstycke att hennes första impuls var att säga nej, men sen insåg hon vad han menade och skrattade rakt ut.

Det var inte hennes mening att skratta – hon visste vid det här laget mer än väl att Robert visserligen kunde uppskatta att vara föremål för ett slags mild, flirtig retsamhet men att han inte var en människa som tyckte om att bli skrattad åt, absolut inte. Men hon rådde inte för det. Att förlora oskulden hade varit en lång, utdragen affär som föregåtts av månader av intensiva diskussioner med hennes pojkvän sen två år tillbaka, plus ett besök hos en gynekolog och ett fruktansvärt pinsamt men trots allt extremt värdefullt samtal med hennes mamma som, i slutändan, inte bara bokat ett rum åt henne på ett bed and breakfast utan dessutom skrivit ett gratulationskort åt henne när det hela väl skett. Tanken på att hon i stället för denna komplicerade, känslosamma process skulle ha kollat på en pretentiös film om Förintelsen, druckit tre bärs och sen följt med hem till ett hus hon aldrig satt sin fot i för att förlora oskulden med en kille hon träffat på en biograf var så komisk att hon plötsligt inte kunde sluta skratta, trots att skrattet hade lätt hysteriska övertoner.

”Men förlåt mig”, sa Robert kallt. ”Jag visste inte.”

Hon slutade genast att fnittra. ”Nej, men det var … gulligt av dig att kolla”, sa hon. ”Men jag har haft sex förut. Förlåt att jag skrattade.”

”Du behöver inte be om ursäkt”, sa han, men hon märkte på hans ansiktsuttryck och det faktum att han höll på att slakna under henne att hon visst behövde det.

”Förlåt”, sa hon igen, reflexmässigt, och sen, i ett ögonblick av inspiration: ”Jag antar att jag är nervös eller nåt?” Han tittade på henne med smala ögon, som om han misstrodde påståendet, men det verkade trots allt blidka honom.

”Du behöver inte vara nervös”, sa han. ”Vi tar det försiktigt.”

Ja, men säkert, tänkte hon, och sen låg han ovanpå henne igen, kysste henne och tyngde ner henne, och hon visste att hennes sista chans att njuta av det här utbytet hade försvunnit men att hon skulle fortsätta tills det var över. När Robert var helt naken och hade rullat en kondom över kuken, som bara var halvt synlig under den håriga hyllan som var hans mage, kände hon en våg av äckel som hon trodde kanske faktiskt skulle bryta igenom känslan av att ligga där som fastnaglad, paralyserad. Men sen körde han in sitt finger i henne igen, inte alls försiktigt den här gången, och hon föreställde sig att hon såg sig själv från ovan, naken och utfläkt med den här gamla feta mannens finger inuti sig, och hennes äckelkänslor förvandlades till självförakt och en känsla av förnedring som var ett slags upphetsningens perversa kusin.

Under sexet kastade han omkring henne i en rad olika ställningar med brysk effektivitet, vände på henne, körde med henne, och hon kände sig som en docka igen, precis som hon gjort utanför 7-Eleven. Men inte en dyrbar docka den här gången utan en gjord av gummi, böjlig och tålig, en bit rekvisita för filmen han spelade upp i sitt huvud. När hon satt ovanpå daskade han till hennes lår och sa: ”Ja, ja, det gillar du va”, med en satsmelodi som gjorde det omöjligt att avgöra om han menade det som en fråga, ett konstaterande eller en order, och när han vände henne på mage morrade han i hennes öra: ”Jag har alltid velat knulla en tjej med snygga tuttar”, och hon var tvungen att trycka ner ansiktet i kudden för att inte börja skratta igen. I slutet, när han låg ovanpå henne i missionären, slaknade han gång på gång och varje gång det hände sa han aggressivt: ”Du gör min kuk så hård”, som om en lögn skulle göra det sant. Till slut, efter ett frenetiskt kaninlikt utbrott, darrade han till, kom, och kollapsade ovanpå henne som ett fallande träd och där hon låg, krossad under hans kropp, tänkte hon glättigt: Det här är det sämsta beslut jag fattat i hela mitt liv! För en stund häpnade hon över sig själv, mysteriet kring vem den här personen var som just gjort detta bisarra och oförklarliga.

Efter en kort stund reste sig Robert och skyndade sig till badrummet i ett slags kobent vaggande gång, med ett hårt grepp om kondomen för att hindra den från att falla av. Margot låg på sängen och stirrade i taket och upptäckte för första gången att det satt klistermärken där, sådana där små stjärnor och månar som skulle lysa i mörkret. Robert kom tillbaka från badrummet och stod som en kontur i dörröppningen. ”Vad vill du göra nu?” frågade han.

”Vi borde bara ta livet av oss”, föreställde hon sig att hon skulle säga, och sen föreställde hon sig att det någonstans där ute i universum fanns en kille som skulle tycka att det här ögonblicket var precis lika hemskt och samtidigt hejdlöst komiskt som hon gjorde, och att hon någon gång långt fram i tiden skulle berätta den här historien för den killen. Hon skulle säga: ”Och sen sa han, ’Du gör min kuk så hård’”, och killen skulle vrida sig i plågor och ta tag i hennes ben och säga: ”Åh gud, sluta, snälla sluta, jag står inte ut”, och de skulle falla ihop i varandras armar och skratta och skratta – men naturligtvis fanns det ingen sådan framtid, för det existerade ingen sådan kille och skulle aldrig göra.

I stället ryckte hon på axlarna, och Robert sa: ”Vi kan se en film”, och så gick han till datorn och laddade ner något, hon brydde sig inte om att kolla vad. Av någon anledning hade han valt en film med undertexter och hon kunde inte låta bli att blunda titt som tätt så hon hade ingen aning om vad som hände. Hela tiden strök han henne över håret och gav henne små pussar på axeln, som om han glömt att han tio minuter tidigare kastat omkring med henne som om de var med i en porrfilm och brölat: ”Jag har alltid velat knulla en tjej med snygga tuttar” i hennes öra.

Sen, från ingenstans, började han att prata om sina känslor för henne. Han pratade om hur jobbigt det varit för honom när hon åkt bort över lovet, att inte veta om hon hade en gammal pojkvän från high school där hemma som hon kanske skulle få ihop det med igen. Det visade sig att ett helt litet hemligt drama utspelat sig i hans huvud under de två veckorna, ett i vilket hon lämnat campus helt och hållet hängiven honom, Robert, men hemma känt sig dragen till den gamla high school-killen som i Roberts fantasi var något slags grabbig men snygg sportkille, som inte var henne värdig men ändå attraktiv tack vare sin position i toppen av hierarkin hemma i Saline. ”Jag var så orolig att du typ skulle göra ett dåligt val och att saker skulle vara annorlunda mellan oss när du kom tillbaka”, sa han. ”Men jag borde ha litat på dig.” Min pojkvän från high school är gay, föreställde sig Margot att hon berättade för honom. Vi anade det redan i high school men nu när han legat runt ett år på college är han helt säker. Faktum är att han inte ens är hundra på att han identifierar sig som man längre – vi tillbringade mycket tid under lovet med att prata om vad det skulle innebära för honom att komma ut som icke-binär, så sex med honom var inte på agendan och du hade kunnat fråga mig om det om du nu oroade dig, du hade kunnat fråga mig om en massa saker.

Men hon sa inget av det där, hon bara låg där tyst och utstrålade en svart, hatiska aura tills Robert till slut tystnade. ”Är du vaken?” frågade han, och hon sa ja, och han sa: ”Är du okej?”

”Hur gammal är du egentligen?” frågade hon.

”Jag är trettiofyra”, sa han. ”Är det ett problem?”

Hon kunde känna hur han darrade av oro bredvid henne. ”Nej”, sa hon. ”Det är lugnt.”

”Bra”, sa han. ”Jag har velat ta upp det med dig men jag var inte säker på hur du skulle ta det.” Han rullade mot henne och kysste henne på pannan, och hon kände hur hon löstes upp under kyssen som en snigel han hällt salt över.

Hon tittade på klockan – hon var nästan tre. ”Jag borde nog åka hem”, sa hon.

”På riktigt?” sa han. ”Men jag trodde du skulle sova här. Jag gör jävligt god äggröra!”

”Tack”, sa hon och gled i sina leggings. ”Men det går inte. Min rumskompis blir orolig. Så.”

”Måste tillbaka till studentrummet”, sa han med en röst som dröp av sarkasm.

”Jepp”, sa hon. ”Eftersom det är där jag bor.”

Bilfärden kändes som om den aldrig skulle ta slut. Snön hade övergått i regn. De pratade inte. Till slut slog Robert på pratradio. Margot drog sig till minnes hur hon, när de svängde ut på motorvägen för att åka till bion, föreställt sig att Robert kanske skulle mörda henne, och hon tänkte, kanske att han mördar mig nu.

Han mördade henne inte. Han körde henne till studentboendet. ”Jag hade väldigt trevligt i kväll”, sa han och knäppte upp sitt säkerhetsbälte.

”Tack”, sa hon. Hon höll hårt om sin handväska i knät. ”Jag också.”

”Jag är så glad att vi äntligen fick gå på dejt”, sa han.

”En dejt”, sa hon till den inbillade pojkvännen. ”Han kallade det där för en dejt.” Och båda skrattade och skrattade.

”Nöjet var på min sida”, sa hon. Hon sträckte sig efter dörrhandtaget. ”Tack för bion och det.”

”Vänta”, sa han och tog tag om hennes arm. ”Kom hit.” Han drog henne till sig, la armarna om henne och tryckte ner sin tunga i hennes hals en sista gång. ”Åh herregud, när ska det ta slut?” frågade hon den inbillade pojkvännen, men den inbillade pojkvännen svarade inte.

”Godnatt”, sa hon, och sen öppnade hon dörren och flydde. När hon kom fram till sitt rum hade hon redan fått ett meddelande från honom: inga ord, bara hjärtan och ansikten med hjärtögon och, av någon anledning, en delfin.

Hon sov i tolv timmar, och när hon vaknade åt hon våfflor på studentkaféet och maratontittade på deckarserier på Netflix och försökte föreställa sig den lyckliga möjligheten att han skulle försvinna utan att hon behövde göra något, att hon liksom bara skulle kunna önska bort honom. När nästa meddelande från honom kom, precis efter middagen, var det ett oskyldigt skämt om gummi­björnar, men hon raderade det omedelbart, överväldigad av en avsky som fick det att krypa i hårbotten på henne och som kändes gravt oproportionerlig utifrån det han faktiskt gjort. Hon sa sig själv att hon var skyldig honom något slags meddelande för att avsluta det hela, att det skulle vara opassande, barnsligt och elakt att bara ghosta honom. Dessutom, om hon verkligen försökte ghosta honom, hur lång tid skulle det ta för honom att fatta? Kanske skulle meddelandena bara fortsätta komma, kanske skulle de aldrig upphöra.

Hon började formulera ett sms – Tack för sist, det var trevligt men jag är inte intresserad av något förhållande just nu – men hon fortsatte att gardera sig och komma med ursäkter i ett försök att sluta alla öglor i nätet hon föreställde sig att han skulle kunna slinka igenom (”Det är lugnt, jag är inte heller intresserad av ett förhållande, nåt casual går bra!”) så meddelandet blev bara längre och längre och ännu mer omöjligt att skicka. Under tiden fortsatte hans meddelanden att trilla in, inget innehöll något av vikt och varje nytt meddelande var mer öppenhjärtigt än det förra. Hon kunde se honom framför sig, hur han låg på sängen som bara var en madrass och noggrant formulerade vart och ett. Hon mindes att han pratat mycket om sina katter och ändå hade hon inte sett några katter i huset, och hon undrade om han hittat på dem.

Då och då under de följande dagarna fann hon sig själv försjunken i ett grått och frånkopplat tillstånd, som om hon saknade något, och hon insåg att det var Robert hon saknade – inte den verkliga Robert utan den inbillade som varit mottagaren av alla de där meddelandena under lovet.

Tjena, verkar som att du är väldigt upptagen, eller? skrev Robert till slut, tre dagar efter att de knullat, och hon visste att det var det perfekta tillfället att skicka det halvfärdiga göra-slut-meddelandet, men i stället skrev hon tillbaka Haha ja sorry och Skriver snart och sen tänkte hon: Varför gjorde jag så där? Och hon hade helt ärligt ingen aning.

”Säg bara att du inte är intresserad!” skrek Margots rumskompis Tamara frustrerat när Margot legat en timme på hennes säng och dividerat om vad hon skulle säga till Robert.

”Jag måste säga mer än så. Vi hade sex”, sa Margot.

”Måste du?” sa Tamara. ”Jag menar, allvarligt, måste du verkligen det?”

”Han är ju schysst, typ”, sa Margot, och undrade hur sant det egentligen var. Så helt plötsligt kastade sig Tamara fram, ryckte telefonen ur handen på Margot och höll den från henne medan hennes tummar dansade över skärmen. Tamara kastade telefonen på sängen och Margot rafsade tag i den, och där stod det, det som Tamara skrivit: Hej jag e inte intresserad av dig sluta messa mg.

”Åh herregud”, sa Margot som plötsligt hade svårt att andas.

”Vad?” sa Tamara provokativt. ”Vad är problemet? Det är ju sant.”

Men båda visste att det var ett problem, och Margot hade en knut av rädsla i magen så hård att hon trodde hon skulle spy. Hon föreställde sig hur Robert plockade upp telefonen, läste meddelandet, förvandlades till glas och gick i bitar.

”Tagga ner. Vi går och tar en öl”, sa Tamara, och de gick till en bar och delade på en kanna och hela tiden låg Margots telefon emellan dem på bordet och fast de försökte ignorera den skrek de båda till och klamrade sig fast vid varandras armar när de hörde plinget av ett inkommande meddelande.

”Jag klarar det inte – du får läsa det”, sa Margot. Hon sköt över telefonen mot Tamara. ”Du gjorde det här. Det är ditt fel.” Men det enda som stod i meddelandet var: Okej Margot, tråkigt att höra. Jag hoppas att jag inte gjorde nåt som gjorde dig ledsen. Du är en fin tjej och jag tyckte verkligen om att vara med dig. Hör av dig om du ändrar dig.

Margot föll ihop över bordet och la huvudet i händerna. Hon kände det som om en blodigel, svullen och fet av hennes blod, äntligen lossnat från hennes hud och lämnat ett ömt blåmärke efter sig. Men varför kände hon så? Kanske var hon orättvis mot Robert, som inte gjort något annat än att gilla henne och vara dålig i sängen och kanske ljugit om att han hade katter, men mest troligt hade de bara varit i ett annat rum. Men så en månad senare såg hon honom på den där baren – hennes bar, den som låg i studentghettot dit hon föreslagit att de skulle gå när de var på dejt. Han satt ensam vid ett bord längst in, och han varken läste eller tittade på sin telefon – han bara satt där, tyst, hukande över en öl.

Hon tog tag i kompisen hon var med, en kille som hette Albert. ”Herregud, det är han”, viskade hon. ”Killen från bion!” Vid det laget hade Albert hört en version av historien, fast inte riktigt sanningen, det hade nästan alla av hennes kompisar. Albert klev ut framför henne och skyddade henne från Roberts åsyn medan de rusade tillbaka till bordet där deras kompisar satt. När Margot meddelade att Robert var där brast alla ut i häpnad, och sen omringade de henne och skyndade ut med henne från baren som om hon var USA:s president och de secret service. Allt var så flippat att hon undrade om hon betedde sig som en typisk taskig tjej men samtidigt kände hon sig verkligen illa­mående och rädd. Hopkrupen i sängen med Tamara samma kväll, deras ansikten upplysta av skenet från skärmen som från en lägereld, läste Margot meddelandena i takt med att de trillade in: Hej Margot, jag såg dig i baren förut i kväll. Jag vet att du sa att jag inte skulle messa men jag ville bara säga att du var väldigt söt. Hoppas du mår bra!

Jag vet att jag inte borde säga det här men jag saknar dig verkligen

Alltså jag har väl egentligen inte rätt att fråga men jag bara önskar att du skulle säga vad jag gjorde fell

*fel

Jag kände det som vi hade en speciell kontakt kände inte du det eller …

Kanske jag var för gammal för dig eller att du gillade nån annan

Är den där killen du var med i kväll din kille

???

Eller är det bara nån du knullar

Förlåt

När du skrattade när jag frågade om du var oskuld var det för att du knullat så många killar

Knullar du med den där killen just nu

Gör du

Gör du

Gör du

Svara då

Hora.

Översättning från engelskan: Amanda Svensson. Novellsamlingen ”Kattmänniska och andra berättelser” ges ut av Albert Bonniers förlag.

