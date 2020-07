Kayo Mpoyi: ”Min e-bokhylla är större än min fysiska bokhylla”

Hur sorterar du din bokhylla?

– Egentligen finns ingen fysisk sortering av böckerna i min bokhylla. Men en mental representation av min bokhylla består av olika sektioner. Vi har sektionen med böcker som förändrat mitt liv eller mitt skrivande. Där hittar vi Toni Morrisons ”Älskade”. Vi hittar ungdomsboken ”Dyk i” av Kate Cann, som handlar om sex och den första relationen, som jag läste när jag var sexton. Vi hittar James Baldwins ”Go tell it to the mountain” som fick mig att förstå hur det var att växa upp som svart pojke och på något sätt gjorde det möjligt för mig att skriva om min pappa.

– Det finns en sektion med böcker som är tätt kopplade till min kärlek till berättelser: Alice Munros noveller, ”Jane Eyre”, ”Pinocchio” (inte Disneyversionen), ”Anne på Grönkulla” och Shaun Tans ”Tales from outer suburbia”. Det finns en sektion med böcker jag i dag tycker är problematiska, men älskade som tonåring. Det finns en sektion med böcker som bildat mig, här hittar vi ”Kung Leopolds vålnad” av Adam Hochschild, ”African fractals” av Ron Eglash, Toni Morrisons essäer om ras och vithet. Det finns en sektion med böcker jag inte avslutat.

– Det finns en sektion för alla böcker jag läste för att jag borde, som Strindberg, Kafka och Hemingway. Och vi har en sektion med romance, en genre som både underhållit och bildat mig. Här hittar vi Alexis Halls ”For real” som överraskade mig med att ge mig viss förståelse för vad kink är.

Foto: Roger Turesson

Hur fåfäng är du kring den fysiska bokhyllan? Tillåter du dig en e-bok då och då?

– Jag läser mycket amerikansk litteratur så min Kindle är full. Min e-bokhylla är större än min fysiska bokhylla. Svenska böcker köper jag om det är något speciellt, typ en författare jag gillar eller vill stötta. Mest lånar jag från bibblan.

Vet du hur många böcker du äger? Vill du avslöja en siffra?

– Uppemot 200 fysiska böcker, kanske, och digitalt ser det ut att vara lite mer än 400.

Vilken är den senaste riktigt, riktigt bra boken som du läst?

– Essäsamlingen ”The master’s tools will never dismantle the master’s house” av Audre Lorde. Audre Lorde är svart, lesbisk och feminist. Den har kärleksfullt lotsat mig genom en förtvivlan som nått sin kulmen denna vår. En förtvivlan jag varit rädd för att bli överväldigad av i så många år. Att vi lever och verkar i system där svarta människors liv systematiskt behandlas som om de vore mindre värda. Att dessa rasistiska system definierat mig och min historia, från kolonialism till migration till vardagsrasism. Hoppet kommer av de verktyg hon presenterar för mig. Att det i det erotiska, i vår sexualitet, finns kraft till revolution, kraft till ett återtagande av vår mänsklighet. Det känns som om jag just nu skriver i kommunikation med denna essäsamling.

Läste du som barn, och i så fall, vad?

– Ja, jag har alltid läst. När jag var liten i Tanzania fyllde min pappa vårt hem med böcker och berättelser. Både europeiska sagor och afrikanska berättelser. Sedan, när vi kom till Sverige, läste jag Maria Gripe som gav mig en mormor på landet, lät mig bo i stan och fyllde sommaren med mystik. Hon gav mig en känsla för Sverige, eller svenskhet. Jag älskade verkligen Maria Gripe som barn. Tillsammans med Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf och Moa Martinson lärde hon mig språket. I tonåren började jag läsa om relationer och kärlek. Jag kunde läsa vad som helst om det handlade om två personer som blev kära. Jag lånade Tolstojs ”Anna Karenina”, men när jag fick reda på att hon tar livet av sig ville jag inte läsa den.

Vem skulle du vilja skrev ditt livs historia?

– Helst någon som förstår och kan nyansera de olika aspekterna av mitt liv och min/vår historia. Någon queer och svart. Om James Baldwin skrivit om mitt liv och låtit mig läsa den skulle jag ha lärt mig så mycket. Vilken gåva det skulle varit – alla strukturer, alla händelser analyserade med hans skarpa intellekt. Eller Audre Lorde, som skulle ha hittat oväntade källor till styrka, poetiskt berättat om vardagssysslor och förankrat berättelserna i kropparna. Jag antar att jag skriver om mitt liv med hjälp av dessa författare. Så svaret är jag. Jag vill skriva mitt livs historia.

Vilken klassiker har du aldrig läst och kommer aldrig att läsa?

– Jag har ju hört att man ska läsa klassiker. De listorna består nästan uteslutande av vita män. För några år sedan försökte jag beta mig genom en sådan lista. Jag öppnade Gustave Flauberts ”Hjärtats fostran” och det tog inte lång tid innan en beskrivning av en svart kvinna visade vilket avstånd han hade till henne som människa. Jag kände: vad finns det för nytta, för mig, i att ta in dessa perspektiv? De är redan så starka i samhället. Jag var, och är, i stort behov av en dekolonisering av mitt psyke och mina tankar, så jag beslöt mig för att läsa annat. Att klassikerna mest är vita män är ju inte för att det bara är vita män som skriver bra.

Foto: Roger Turesson

Vad är det hemligaste/mest skamfyllda/pinsammaste du har i din bokhylla?

– Olika saker är pinsamma eller skamfyllda i olika sammanhang, tänker jag. Det som är svårt för mig är väl att vissa saker jag läser handlar om trauma, och sådant som känns privat, och det är kanske inte alltid jag vill skylta med det. Det som är roligtpinsamt är alla romance-omslag jag inte vill att folk ska se.

Hur långt måste man läsa innan man ger upp om en bok?

– Jag har ingen regel. Ibland kan hoppet om att det blir bättre ta mig långt in i en bok. Ibland känner jag på en gång att jag inte kommer att kunna ta mig igenom boken. Jag har inga problem med att lämna en bok oavslutad.

Vad läser du i sommar? På allvar, alltså.

– I sommar läser jag queer svart litteratur. Jag har en lång lista med böcker i olika genrer. Allt från young adult-böcker till essäer och serier. Några exempel är fantasyserien ”Den söndrade jorden” av N K Jemisin. Kortromanen ”The deep” av Rivers Solomon, om svarta ättlingar till kvinnor som kastas överbord under den transatlantiska slavhandeln och som lärt sig att andas under vatten. Romanen ”Fresh water” av Akwaeke Emezi, om en kvinna med en fot i andevärlden och den andra i de levandes värld.