KD om mediepolitiken: Dags att smalna av public service

I höst fattar riksdagen beslut om den kommande tillståndsperioden för public service, alltså Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Eftersom det gamla licenssystemet skrotas och ersätts av en skatt vid årsskiftet fastslås samtidigt anslagen för sex år framåt.

Tillsammans får public service-bolagen ungefär 8,5 miljarder kronor per år, alltså 51 miljarder för hela perioden, plus den årliga uppräkningen på 2 procent. Men några krav på rationalisering ställs knappast. Få verksamheter får frodas under sådana förutsättningar.

Läs mer: Moderaterna öppnar för reklam i public service

För medan public service har stått orört, har det övriga medielandskapet revolutionerats. Det är inte rimligt. I en värld med Spotify, iTunes och poddar – har vi fortfarande exakt samma behov av statlig radio? När hela världens tv-underhållningsutbud finns i våra smarta telefoner – ska då SVT bibehålla exakt samma upplägg som tidigare?

Nyligen fattade Kristdemokraternas partistyrelse beslut om att föreslå partiets riksting i november att ”verka för att public service-uppdraget smalnas av”, det vill säga fokuserar på kärnverksamhet och överlåter bred underhållning åt andra.

Upplevelsen urholkas av bantningsprogram för hundar, dejtingserier för präster, hitlistemusik eller annat som redan tillhandahålls av marknaden.

KD vill dock inte öppna för reklamfinansiering. Anledningen är enkel. Olika modeller ger i förlängningen olika innehåll.

Annonsfinansiering leder till maximering av de publiksegment som marknadskrafterna finner mest attraktiva. Man får en tonvikt på program som riktar sig till unga påverkbara konsumenter.

En prenumerationsmodell skapar i stället ett programinnehåll som riktar sig till dem med högst betalningsvilja.

Obligatorisk avgift används för att garantera ett innehåll som inte skulle klara sig på marknadens villkor. Det är också här vi finner kärnan i public service-uppdraget.

Tyvärr har public service-verksamheten genom åren tillåtits förgrena sig långt utanför kärnan. Det har sina historiska anledningar. Under Socialdemokraternas starka era ville man förhindra fri radio och tv. Radions P3 startades för att stoppa framväxten av privat radio. TV2 gav illusionen av konkurrens. Vidare ville man förbjuda parabolantenner.

Public service var för S ett medel att hålla svenskarna rena från kommersialismens korrumperande krafter. Det utvecklades utifrån socialdemokratiska behov, inte medborgarnas.

Den tiden är sedan länge över. I dag har vi ett nyktrare synsätt på både marknaden och dess tillkortakommanden. Vi vet att kommersiella aktörer levererar ett bra innehåll på de flesta områdena. Men vi ser också var utbudet skulle bli undermåligt utan public service.

Regional nyhetsförmedling hamnar regelmässigt på undantag när kommersiella kanaler sparar. Barnkultur skulle de privata aktörerna endast satsa på om man samtidigt tillät barnreklam. Stora dramaproduktioner, som inte är deckare, anses för dyra i ett smalt språkområde. Samhälls- och debattprogram vinklas åt det spektakulära, snarare än åt det intellektuellt nyfikna. De nationella minoriteterna behöver särskilt stöd. Och så vidare. Det är här vi behöver ett starkt public service.

Men ett starkt public service får vi bara om de som tvingas betala den obligatoriska avgiften upplever ett mervärde. Den upplevelsen urholkas av bantningsprogram för hundar, dejtingserier för präster, hitlistemusik eller annat som redan tillhandahålls av marknaden.

Genom att förstärka kärnan och skala av krimskramset stärker vi public service.