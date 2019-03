Keith Richards är otroligt spelsugen och nästan spiknykter

Den 20 april rullar Rolling Stones ”No filter”-turné del tre i gång i Miami. Tretton arenaspelningar väntar. Dessutom är ett nytt album under produktion. Keith Richards, som låter osedvanligt pigg, har ändå hunnit ägna senvintern åt ett eget projekt, återutgivningen av sitt soloalbum ”Talk is cheap” från 1988. En skållhet potatis på sin tid. Skivan var en direkt protesthandling från gitarristen efter att Mick Jagger redan gjort en soloskiva och dessutom planerade en egen turné, trots att hans Rolling Stones just spelat in albumet ”Dirty works”.

Richards rasade och kallade snart Jagger för ”disco boy” och ”dirty rat scum”.

– För att tala klarspråk: Det var uppenbart att Rolling Stones inte skulle jobba ihop på några år då och Charlie (Watts, trummisen) sade dessutom till mig att ”ska du jobba med någon utanför bandet så är trummisen Steve Jordan din man”. På det viset var det faktiskt Charlie som på ett märkligt sätt bildade mitt band The X-pensive Winos, skrockar Richards i telefon, vilket han ofta gör, från sin sjuhundrafemtiokvadratmeters lantegendom i Weston norr om New York.

Under en konsert i Hamburg 2007. Foto: IBL

Bandet han samlade omkring sig bestod av mycket namnkunniga musiker som han länge velat spela med. Förutom trumslagaren/producenten Jordan anslöt Johnnie Johnson (Chuck Berrys originalpianist), Allman Brothers-organisten Chuck Leavell, studiogitarristen Waddy Wachtel och dessutom Richardsfavoriten Bobby Keys, saxofonisten som Jagger hade sparkat 1973 från Stones turnéband.

– Jag hade aldrig ens funderat på att göra sologrejer innan dess. Att skriva de bästa möjliga låtarna för Mick Jagger att sjunga i Rolling Stones betraktar jag som mitt jobb. Först tänkte jag att jag inte skulle klara av att göra låtar till ett helt album, men när vi började spela in fick jag en déjà-vu-känsla av hur det var 1963 när Stones precis börjat flexa musklerna, säger Richards som menar att allt står och faller med bandkemin.

– I Stones är kemin mirakulös, fullkomligt omöjlig att definiera men när den uppstår så vet man det. Det som var så skumt med The Winos var att vi hade samma otroliga kemi. Vi bara satte i gång och det blev hur kul som helst. Det var en overklig känsla – att få spela i två av de bästa rockbanden i världen … det är ju som att få vara med både Duke Ellington och Count Basie.

Man får intryck av att du är en lagspelare med en stark arbetsmoral, att du blir mer rastlös av att inte spela och göra skivor än Mick Jagger.

– Jag ville inte jämföra vår arbetsmoral, men jag har ett driv och när jag gör det jag gör gör jag det för att jag känner att jag måste, det är inget som jag tänker ut.

I en CBS-intervju som Keith Richards gjorde 2010 i samband med att memoarboken ”Life” gavs ut förklarar Richards varför han numera förvisso ser Jagger som en bror, men inte längre som någon nära vän.

– Anledningen till det är antagligen att vi inte träffas särskilt mycket när vi inte jobbar ihop. Jag skulle föredra om vi stod närmare varandra, men jag umgås inte med andra på det sättet som Mick gör. Och jag tror att han tycker att jag är alldeles för seriös och idealistisk, konstaterade han.

The Rolling Stones, 1963. Foto: Philip Townsend

”Talk is cheap”, som nu ges ut igen i flera deluxevarianter, sålde guld 1988 och den komplexa relationen till Jagger lappades ihop, ännu en gång. Rolling Stones har släppt ytterligare fem studioskivor sedan dess. I år fyller bandet 57. Hur allt började finns beskrivet i ”Life” där ett brev som han skickade till sin moster Patty i april 1962 finns citerat. Den då 19-årige Keith Richards skriver om en händelse han varit med om fyra månader tidigare:

”Du vet att jag gillar Chuck Berry och jag trodde att jag var den enda som gjorde det på många mils avstånd, men en morgon på Dartfords tågstation så står jag med en av Chucks skivor när en kille jag kände i mellanstadiet kommer fram” skriver han till mostern om sitt möte med Mick Jagger, som han då redan börjar repetera med. ”Mick är den bästa r&b-sångaren på den här sidan Atlanten – and I don't mean maybe. Jag spelar gitarr – elektrisk – i Chucks stil, vi har en basist, trummis, rytmgitarrist och vi repar två eller tre gånger i veckan – SWINGING.”

I juli samma år debuterar tre av medlemmarna i det blivande Rolling Stones på Marquee Club inne i London. I sin bok beskriver Richards känslan han fick då av att stå på en scen inför en publik: ”Det speciella ögonblick när du inser att du just lämnat jorden för ett tag och ingen kan nå dig. Du har lyft över marken för att du är med i ett gäng av killar som vill göra samma sak som du – och när det funkar får du vingar. Det är som att flyga utan certifikat.”

Är ditt förhållande till musik annorlunda i dag än när ni startade?

– Nej, jag är uppslukad av den på samma sätt som jag var då, men jag är kanske lite mer gammeldags – jag lyssnar inte på vad som råkar vara i ropet för ögonblicket, en hel del är väldigt mainstream och syntetiskt. Fast jag lyssnar fortfarande på soul, reggae, storartad country och rockmusik och då och då lite Mozart.

För tre år sedan gav Rolling Stones ut sitt Grammybelönade coveralbum ”Blue & lonesome” där bandet tolkar en rad av de bluesfavoriter som de upptäckte redan i tonåren – Howlin’ Wolf, Willie Dixon, Little Walter, Jimmy Reed med flera. I höstas kurerade Jagger och Richards dessutom bluessamlingen ”Confessin’ the blues” (och avsatte en del av intäkterna till Willie Dixon's blues heaven foundation). Skivans titel ”Confessin’ the blues” är en låt av Jay McShann / Walter Brown och var en av de låtar som Rolling Stones debuterade med på klubben vid Wardour Street sommaren 1962.

Det verkar som att ni håller på och sluter en väldigt stor cirkel?

– Absolut, det är just vad det är, en cirkel. Det är så vi kände när vi gjorde ”Blue & lonesome” och den gjorde praktiskt taget sig själv. Det tog oss bara tre fyra dagar att få den klar, högst ett par tagningar per sång. Att spela spela in de låtarna var som att träffa gamla vänner, en underbar upplevelse. Men den här musiken är ju inget vi någonsin övergivit, tillägger han.

– När vi repar och hänger i olika studior så spelar vi också just sådana låtar. Men av något skäl då för tre år sedan – när vi egentligen var i en skivstudio för att spela in egna nya låtar – så klev bluesen fram och plötsligt hade vi ett ett färdigt album.

Ni bestämde er för att spela blues och rhythm & blues när ni var mycket späda musiker från sydöstra London. Varifrån fick ni modet att ta er an en så rik musik med rötter i både Afrika och Mississippideltat?

– Hahaha, för mig kändes det inte som mod utan bara ett starkt intresse – en längtan. Visst, det var ju en utmaning, men när du väl tar dig an någon musik och verkligen vill spela den så fascinerar den dig som en ... spännande väg. Sedan, när du lärt dig mer, så inser du att den finns många olika slags musikaliska vägar som är fängslande och så fortsätter du. Jag har fortfarande inte sett dess slut, understryker han.

– När vi började så hade jag också hört en del av rötterna till bluesen i jazzen och i synnerhet den tidiga rockmusiken. Allt utgick från bluesmusiken och just därför var det viktigt att börja i den, i fundamentet, för att vi skulle kunna gå vidare till rock’n’rollen, soulen och och annat. Bluesen är ju själva rotsystemet för all populärmusik de senaste hundra åren eller så.

Jo, all rockmusik står i skuld till bluesen, ändå har genier som Howlin’ Wolf och Muddy Waters aldrig haft till närmelsevis lika stor publik som ni och alla andra artister de inspirerat.

– Så är det ju, bluesen är inspiration till allt och ibland blir folk väldigt intresserade av den ett tag, de ser … den blomman som bluesen är. För min del så föll jag omedelbart för den och ville lära mig allt om den, från grunderna och uppåt – och jag har aldrig tröttnat på den.

Keith Richards kärlek för bluesen utökades redan på det tidiga 1970-talet med den jamaicanska reggaen – också den med rötter i den traditionella afrikanska musiken – och bluesen.

Keith Richards gästar kollegorna The Faces 1974. Foto: Graham Wiltshire

Finns det någon oprövad musikgenre som du önskar att du hade utforskat?

– Jag utforskar varje dag jag tar upp gitarren. Så är det verkligen. Jag vet mycket lite om gitarrer – jag kan den delen av gitarrspelande som jag ägnat mig åt genom åren, men det finns fortfarande saker med dem som är … kusliga. Är det något som skrämmer mig i denna värld så är det that damn guitar . Det är ett ständigt sökande för att förstå hur det går till.

Som Robert Johnsons gitarrspel eller Chicagobröderna Myers.

– Mm, det är sådant som driver en, som får en att fortsätta. När du väl har satt dig ner med din gitarr så inser du att det finns ingen ände på vad den är kapabel till. Jag kommer att dö utan att veta allt.

Det blir tyst i telefonen för ett ögonblick.

– Jag älskar ändå gitarrer så otroligt mycket. Jag älskar att spela bas och piano också för de rymmer andra toner och möjligheter.

Du har spelat gitarr i en evighet – över tvåtusen konserter med Rolling Stones plus alla månader i skivstudior. Spelar du hemma?

– Jag håller igång, men ibland spelar jag inte på flera dagar på raken, ibland spelar jag varje dag när jag får feeling. Jag har inget schema (nytt skrockande), jag är inte den repande typen precis.

Tillsammans med Mick Jagger jobbar Keith Richards just nu med nya låtar, deras första sedan ”A bigger bang”-albumet från 2005. De har träffats regelbundet i New York det senaste året för att skriva ihop i en studio på Broadway full av exklusiv vintage-elektronik. Viljan att fortsätta med Rolling Stones tycks intakt. Han återkommer flera gånger till hur mycket han fortfarande gillar att spela live. Likt sina gamla blueshjältar från Mississippi verkar han inställd på att låta liemannen avgöra när han riffat klart. Förra året skrev Richards på Rolling Stones Twitterkonto att de inte är färdiga som band: ”Det är för tidigt att tala om vårt arv. Det finns fortfarande en sak som vi inte uppnått och det är att ta reda på hur länge vi kan hålla på – det är fortfarande en sådan glädje att få spela med det här bandet att man faktiskt inte kan sluta.”

I sin memoarbok beskriver han med särskild värme ”det gammalmodiga vävande” som han och Ron Wood fortfarande skapar på scen. En intrikat väv av toner, klanger och rytmer som de förblivit trogna i över fyrtio år.

Vad gör Rolling Stones just nu?

– Vi spelade in bara för några veckor sedan i LA. Det är mycket bra grejer och alla pojkarna är i bra form, svarar han och framhåller producenten/musikern Don Was betydelse i studioarbetet.

– Don är som en till Rolling Stone om du frågar mig. Han är den som påminner mig mest om hur det var att arbeta i studior med Jimmy Miller (bandets producent under de kreativa toppåren 1968–1973). Antagligen är det för att han precis som Jimmy är en musiker, de bidrar med något extra. Vi gör fortfarande analoga inspelningar, på bandspelare, det bästa av den gamla tekniken, men vi använder också den nya, försäkrar han.

Foto: Jane Bown/Camera press

Fan tro't. Som musiker är Keith Richards en puritan, bakåtsträvare rent av. Han föredrar musiken som han upptäckte innan han fyllt 20, liksom nötta Telecaster-gitarrer och Fender Champ-förstärkare från samma era. Med några få undantag har han också fortsatt att göra patenterad Rolling Stones-musik som den lät redan i slutet av 1960-talet: Mick Jaggers enastående stämband understödda av ett riffdrivet, slängigt, sväng på lika delar Richards och Charlie Watts. Den revolution som digitaltekniken inneburit just för gitarrister är Keith Richards direkt skeptisk till. I synnerhet dagens effektboxar som kan skapa helt nya ljudlandskap.

– Nej, nej, den enda gången jag med glädje använt en sådan där box var när vi spelade in ”Satisfaction” (1965) för att få det där speciella soundet i låten. Sedan dess så har jag mycket sällan spelat med sådana. Jag vill stå stadigt på båda fötterna och kunna röra mig fritt på scenen och inte hålla på att trycka på något med tårna (skratt). Mitt sound är tillräckligt bra utan sådana prylar, påpekar han.

I vår drar denne gitarrikon och hans tio medmusiker och sångare ut på ännu en konsertrunda. Den globala ”No filter”-turnén, som bandet inledde redan i hösten 2017, har hittills inbringat 2,2 miljarder. Nu tänker Stenarna fylla fler jättearenor, var och en stor nog att rymma alla som bor i Skellefteå, Uddevalla o ch Falkenberg. De börjar repetera i Miami inom kort.

Jag älskar mitt vin till lunch och tar en öl eller två, men jag har skurit ner på drickandet och gillar det faktiskt ganska mycket.

Kommer Rolling Stones till Europa i år?

– Jag vill inte avge några löften och jag har inte hört något om att komma till Europa. Men vanligen så gör vi ju två turnéer per år, men jag kan inte säga något om det – men jag älskar ju att spela, tillägger han på ett misstänkt vis.

Till sist: Du levererade 2018 års största nyhetsskräll: ”Rolling Stones' Keith Richards (almost) quits drinking”, löd nyhetsbyrån Reuters rubrik.

– Ja, det där var verkligen en stor story… men visst, jag har slutat med the hard stuff, det är nästan ett år sedan nu, fast jag är ingen asket – jag älskar vin till lunch och tar en öl eller två, men jag har skurit ner på drickandet och gillar det faktiskt ganska mycket, klargör han – vilket är sensationellt för en artist som mer än någon i sin generation vårdat bourbon- och heroinchic-mytologin.

Den mer torrlagde Keith Richards är ”mycket lugnare och öppen för fler idéer”, har hans bandkamrat Ron Woods redan meddelat – som själv sökte vård för sitt missbruk för tio år sedan.

– Ronnie var tvungen att sluta för drickandet förvandlade honom till en galning – jag gjorde det för att jag tyckte det hade blivit tråkigt. Folk säger att jag spelar mycket bättre nu, fast jag kan verkligen inte säga att jag tror på dem.

Det verkar osannolikt att du skulle spela sämre av att sluta kröka.

– Visst, men ibland är det inte bra för en att helt sakna stimulans i livet.

Rolling Stones har snart spelat i 60 år, ni är i dag av en helt annan och högteknologisk musikvärld.

– Jo, jo, men hänger man kvar tillräckligt länge är det snart en annan.

