Tidigare i år blev Hermann den första journalist som mottog ett resestipendium från Kim Wall Memorial Fund. Med hjälp av ett stöd på nära 40.000 kronor har Anne Kirstine Hermann haft möjlighet att göra en reportageresa till Grönland som ska ligga till grund för hennes kommande bok, som har arbetstiteln ”Children of the empire”.

– Det var en stor ära och jag har känt ödmjukhet inför att ha blivit anförtrodd att föra Kim Walls journalistiska arv vidare. Stödet har varit avgörande för min chans att genomföra projektet, säger Anne Kirstine Hermann.

Läs mer: TT intervjuade Anne Kirstine Hermann när hon mottog stipendiet i mars

Fonden skapades efter en idé från Kim Walls familj och vänner och drivs i dag tillsammans med organisationen International Women's Media Foundation. Syftet med stipendiet är att stötta unga kvinnliga journalister som delar Kim Walls journalistiska ideal och intresse att rapportera om subkulturer.

Under sin karriär skrev Kim Wall flera uppmärksammade reportage i stora internationella tidningar, bland annat en prisbelönad berättelse om kärnvapenproven på Marshallöarna. Anne Kirstine Hermann har läst Kim Walls texter och menar att de två delar nyfikenheten att möta och förstå de människor som ytterst i kedjan påverkas av samhällets strukturella förändringar.

– Kim Wall skapade empati mellan läsarna och dem hon porträtterade, och jag vill göra samma sak. Det är en viktig demokratisk uppgift för journalistiken, vid sidan av att granska makten: att visa att skillnaderna mellan människor är betydligt mindre än hur de ofta målas upp. Men då måste vi också ha tid på marken, observera och tillbringa mycket tid med människorna vi vill porträttera, säger Anne Kirstine Hermann.

Läs mer: Kim Wall – en journalistisk röst som tystnat Kim Wall Memorial Fund Kim Walls familj, vänner och International Women's Media Foundation driver Kim Wall Memorial Fund. Fonden ska årligen dela ut ett resestipendium på 5.000 dollar till en ung, kvinnlig journalist som arbetar i Kim Walls anda. Kim Walls reportage finns samlade på: https://www.rememberingkimwall.com/ Källa: TT.

I sin kommande bok har Anne Kirstine Hermann arbetat med två angreppssätt, berättar hon. Dels vill hon skildra den politiska historien om hur det gick när Grönland, som varit en koloni, införlivades i Danmark under efterkrigstiden. Dels vill hon berätta om vilka, i vissa fall traumatiska, konsekvenser den förda politiken haft för befolkningen på ön. Stödet från fonden gav henne möjlighet att under försommaren besöka flera otillgängliga platser på Grönland.

– Utrikesjournalisten är fortfarande manligt dominerad och det arbete som Kim Wall och jag vill göra kräver både resurser och tid. På många håll i dag finns inte de pengarna för journalistiken och jag tycker det är helt otroligt vad familjen har gjort för att stötta journalister. Anne Kirstine Hermann Journalisten och antropologen Anne Kirstine Hermann är 33 år. Hon har bland annat arbetat som korrespondent för Danmarks Radio och skrivit utlandsreportage från platser i Sydamerika, Mellanöstern, Europa och USA. Hermann har också arbetat som lärare i journalistik vid Roskilde universitet men är tjänstledig för att skriva sin reportagebok om Grönland. Källa: TT, DN.

Läs mer: Världen springer för Kim Wall

Bevakningen av mordet på Kim Wall var massiv och inbegrep bland annat en diskussion om säkerheten för frilansjournalister. Anne Kirstine Hermann berättar att hon reagerade starkt när hon läste åsikter och kommentarer om att Kim Wall kunde ha agerat annorlunda än hon gjorde inför reportaget på ubåten i Öresund.

– Alla reportageförfattare vet att det som hände förra sommaren inte kunde ha förhindrats med några säkerhetsåtgärder. Det här handlar inte om säkerheten för journalister utan att vi kulturellt, även här i Skandinavien, måste hantera problemet med mäns våld mot kvinnor och den misogyni som i högsta grad existerar.