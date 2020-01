Kindness tar med sig den skissartade skörheten på scen

Musik Kindness Scen: Debaser Strand, Stockholm Visa mer

För sitt senaste album, ”Something like a war” hämtade Adam Bainbridge, mer känd som Kindness, titeln från en film om tvångssterilisering av kvinnor i Indien. Skivan är absolut inte politisk på sättet som vrålar en i ansiktet. Men referensen till den plågsamma proceduren bottnar märkligt bekvämt i musikens djup. Kindness har, i takt med att karriären utvecklats, gått längre och längre in i något slags metaforisk, musikalisk kropp. ”Something like a war” är hens mest blodfyllda, nerviga släpp hittills.

Att spela från den i Stockholm är lite som att låta den återvända hem. Bainbridge har tillbringat mycket tid här, och två av skivans många gäster, Seinabo Sey och Robyn, är lokala storheter. Att någon av dem, eller kanske till och med båda, ska dyka upp på scenen på Debaser Strand är förstås en förhoppning hos många som tagit sig hit denna torsdagskväll.

Bainbridge har dock, sin omvittnade ödmjukhet till trots, nog i sig själv för att bära ett helt framträdande. Med sin långa kropp, djupa röst och avslappnade attityd har hen utstrålningen hos en äkta antipopstjärna. Det är också i det utmanande, i den gränsöverskridande sortens klubbmusik som inte går i första hand direkt på mellangärdet, som Kindness har sin huvudsakliga tyngdpunkt.

Tillsammans med tre musiker, varav en är uppvärmningsakten Akua, lyckas Bainbridge fånga mycket av den skissartade skörhet som finns i kärnan av studioproduktionerna. Det är inte bara hens röst som påminner om salige houseikonen Arthur Russell. Släktskapet hörs i allt, inte minst i Kindness lika känsliga, låt oss säga ”ickemaskulina”, sätt att bygga sväng.

Spelningen är turnéns första, och visst är atmosfären lite avvaktande. Inte förrän bandet återvänder för extranummer och göteborgska Nadia Nair kliver in som första gäst lyfter stämningen. Och den verkliga höjdpunkten nås först när, förstås, Robyn dyker upp. Tillsammans med Kindness och Akua framför hon en avskalad version av balladen ”The Warning”. Då lyser varenda mobilskärm i hela lokalen.