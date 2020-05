King Dudes konsert visar att det är svårt att bli publik igen

Konsert King Dude Scen: Bio Capitol, Stockholm Visa mer

Hur stor del av en spelning skapas av publiken? Den moderna konsertkvällens koreografi – applåder, allsång och extranummer på rätt ställen, subtila signaler från bandet om vad som förväntas av åskådarna – är avgörande för att särskilja ett framträdande från en repetition. Från vår allra första upplevelse av livemusik övar vi oss i att vara publik och inte bara passiva betraktare. Det sitter i ryggmärgen.

Att döma av King Dudes smygkonsert på Bio Capitol kommer vi dock behöva lära oss den saken på nytt när pandemin är över. Den amerikanska mörkercountrymannen var på turné i mars och fastnade i Stockholm, och nu passar han på att göra två 45-personsframträdanden innan han flyger hem till Seattle. Stämningen i foajén är spänd och märkt av vetskapen om att vi är del av något exklusivt och ovant. Människor spanar in varandra på håll.

King Dude (Thomas Jefferson Cowgill) spelar en sorts spökvariant av uramerikansk country – som om Johnny Cash, Nick Cave och Lou Reed satt och rökte runt ett Ouijabräde – och låter den möta mörk europeisk folkmusik. När vi spridit ut oss på behörigt avstånd ställer han sig framför filmduken, säger ”hej” och börjar. Med en mattsvart akustisk gitarr och orgelliknande effektpedal som enda utrustning dyker han ned i materialet från nysläppta ”Full virgo moon”, uppblandat med äldre favoriter som ”Hello Mary” och ”Lucifer's the light of the world”.

Stämningen är konstig. Han erkänner det omedelbart och inleder en skarp charmoffensiv för att göra något åt saken. Framträdandet utvecklas till lika delar musik och ståupp och han doppar tårna i det mesta – George Floyd-protesterna, Sveriges coronastrategi, Peter Madsen och det faktum att Ica Medborgarplatsen inte serverar öl klockan sju på morgonen.

Han ojar sig lite väl mycket över att det är tidigt på dagen (15.00) och att gårdagens spelning var mycket bättre. Men att överdriva den märkliga situationen genom medvetna provokationer fungerar. Åskådarna tvingas reagera och bli en publik. Skrattspegeln han håller upp avslöjar att vår sociala rehabilitering kommer ta sin tid.





