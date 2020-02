Kjell Espmark: ”Jag har rätt starka anarkistiska sympatier”

Det är inte en förklaring man väntar sig av en snart 90-årig herre i vit skjorta och blankputsade inneskor. Han sitter i en soffa i en Djurgårdsvilla med kristallkronor i taket, byggnadsdetaljer från Gustav III:s gamla opera och vidunderlig utsikt mot Saltsjöns inlopp till Stockholm.

Jag har just frågat varför så många röster i hans senaste dikttrilogi kommer från individer som har hamnat i kläm med makten. Diktjagen är fördömda och förslavade, rebeller och avfällingar från de allra första civilisationerna och fram till i dag. Ofta riskerar de liv och lem för övertygelser på kollisionskurs med någon kejsare, borgenär eller ockupant.

Kjell Espmark tar en tankepaus, snurrar lite på läsglasögonen som han håller i handen och förklarar med ord som verkar väl avvägda:

– För mig är motstånd ett nyckelord. Jag har rätt starka anarkistiska sympatier.

Han tillägger, med ett blitt leende:

– Inte den typen av anarkism som begår attentat, utan den som Stig Dagerman och George Orwell står för. Det är en annan typ av anarkism, som kännetecknas av solidaritet och medkänsla. En anarkism med hjärta.

”Jag är inte en renodlad anarkist, utan vill stå emellan anarkismen och den grå socialdemokratin.” Foto: Josefine Stenersen

En solidarisk anarkist med sjöutsikt på kungliga Djurgården? I självbiografin ”Minnena ljuger” från 2010 beskriver Kjell Espmark anarkismen som ”ett nödvändigt korrektiv” till socialdemokratins utveckling. Det är tydligt att han inte tycker om den bild av honom som envist har hängt kvar sedan utgivningen av romanen ”Hatet” 1995: att han skulle vara en borgerlig kritiker av välfärdssamhället.

”Hatet” ingår i romanserien ”Glömskans tid” och rymmer ett vasst porträtt av en statsminister med drag av Olof Palme. I DN Kultur publicerades kritiska artiklar om romanen, bland annat av Harry Schein, och Kjell Espmark talar i ”Minnena ljuger” om sitt ”fleråriga enmanskrig mot DN:s kulturavdelning”.

När han själv beskriver sin politiska hållning lyfter han hellre fram två andra böcker i samma serie: ”Lojaliteten” och ”Glädjen”. I ”Lojaliteten” grälar gråsossen och byggarbetaren Martin Vrede om politik med sin anarkistiske bror Eskil. Den senare har egentligen stupat i spanska inbördeskriget, men fortsätter att göra sig påmind i form av ett dåligt samvete hos brodern. Grälet återkommer i romanseriens sista del. Huvudpersonen, en ung utslagen kvinna som är barnbarn till gråsossen Martin, uttrycker där en önskan om att grälet mellan gråsossen och anarkisten ska fortsätta. ”Mellan dem törs jag sitta”, säger hon.

– Där har du min politiska position! I grälet mellan gråsossarna och anarkismen, säger han och spärrar ut fingrarna på sin högra hand framför sig, som om han ville gripa den abstrakta positionen i luften.

Kjell Espmark ger ett älskvärt intryck. Men för det har han också fått kritik. Den framlidne Akademiledamoten Lars Gyllensten beskriver Espmark som en hal opportunist i sina memoarer ”Minnen, bara minnen” (utgiven år 2000).

I en dikt i ”Den inre rymden” från 2014 återkommer Kjell Espmark till tiden efter utgivningen av ”Hatet” – månader som han liknar vid att leva i sibirisk blåst. Pressade vänner undviker honom:

”min bok om en mördad politiker tolkas

som när Fan korrekturläste bibeln:

kritiken av den förtätade makten

rättas till sabotage mot vår omsorg

och hatet kring den döde blir mitt”

Men dikten ljusnar mot slutet, när han i nutid städar ut boken under en vindsröjning av gammal bråte med ”torkat 90-tal”. När romanen dunsar ner i soporna känner han en lättnad: ”Och plötsligt hör jag lärkorna”.

Att man skriver sina bästa böcker när man är uppemot 90 är ovanligt. Men jag får tacka och ta emot. Jag räknar mig som sent mognad.

Ståtliga Villa Bergsgården ligger strax ovanför huvudentrén till Skansen. Svenska Akademien äger det mytomspunna huset som byggdes 1908 av Ferdinand Boberg, samma arkitekt som också har ritat Thielska galleriet och Waldemarsudde. Hjalmar Gullberg och Eyvind Johnson har bott här och Kerstin Ekman har haft ett arbetsrum i Villa Bergsgården. Flera Nobelpristagare i litteratur har också firats i representationsvåningen längst ner för att sedan bjudas upp på efterfest med Janssons frestelse och snaps högst upp hos Espmark. 2006 års pristagare Orhan Pamuk gladdes åt att Akademien hade gjort sig besväret att framställa en snaps uppkallad efter honom själv: O.P.

Det var också till Villa Bergsgården som Akademiledamöterna vid ett torsdagsmöte under krisen 2018 tog sin tillflykt för att få vara i fred från pressuppbåd och demonstranter utanför Börshuset i Gamla stan.

Kjell Espmark och hans fru Monica Lauritzen har bott i huset sedan 2002. De fick erbjudande om att flytta in efter att dåvarande ständige sekreteraren Horace Engdahl med familj tackade nej.

Vid ingången från garagenedfarten instruerar Kjell Espmark genom porttelefonen att ta en liten hiss från bottenvåningen – samma hiss som tjänstefolket en gång i tiden använde för att komma upp till övervåningen. Innanför den murgrönelummiga entrén upplyser ett budskap på väggen, textat och inramat av Ulf Linde, att detta är ett hem där man behåller skorna på: ”Våra besökande bedja vi vänligast avtorka skorna väl”.

Om drygt en vecka fyller Kjell Espmark 90 år. Födelsedagen den 19 februari firas offentligt kvällen innan med en musikalisk afton kring hans dikter i Börssalen. Lagom till firandet utkommer hans nya diktsamling ”En sky av vittnen” – samtidigt på svenska och spanska. Den ges ut i en trilogi tillsammans med de två tillhörande samlingarna ”Vintergata” och ”Den inre rymden”. Den förra har getts ut på tio språk, inklusive kinesiska och arabiska, berättar han efter att ha hjälpt oss av med ytterplagg och bryggt ett par dubbla espresso i köket.

– I Kina går mina böcker väldigt bra. Jag tror att det är ett drygt dussin som finns på kinesiska och min romanserie ”Glömskans tid” är kursbok bland annat på författarkursen på Folkuniversitet i Peking.

Kjell Espmarks trilogi ”Vintergata”, ”Den inre rymden” och ”En sku av vittnen”.

När ”Vintergata” kom ut 2007 beskrev en litteraturkritiker diktsamlingen som den bästa bok Kjell Espmark någonsin skrivit, ”och den bästa diktsamling som någon svensk poet hittills gett ut under 2000-talet”. Kjell Espmark har själv sagt att han fäster störst värde vid de böcker han har skrivit efter 70. Nu ger han ut i genomsnitt en bok om året och är redan på god väg med en essäsamling som ska komma ut 2021.

– Det har accelererat under senare år. Att man skriver sina bästa böcker när man är uppemot 90 är ovanligt. Men jag får tacka och ta emot. Jag räknar mig som sent mognad. Det är väl helt enkelt så att även språket äntligen har mognat. Jag är ingen troende människa, men jag kan inte hitta något annat ord än nåd för att drabbas av ingivelse på det sättet, i den här åldern.

Hur kommer det sig att du fortfarande är så pigg?

– Jag fortsätter att vara nyfiken. Och så får man se till att hålla sig i form. Jag går och gymmar ett par gånger i veckan och tar dagliga promenader, säger Kjell Espmark, som också har en motionscykel mitt emot sitt skrivbord i arbetsrummet.

Martin Amis har sagt att en författare dör två gånger: ena gången när kroppen dör, andra gången när skrivförmågan dör. Jag frågar Kjell Espmark vilken död han själv är mest rädd för.

– Jag skulle vilja vända på det och säga att man föds två gånger. Jag föddes för andra gången när jag blev 70. Inte minst för att jag och Monica träffades då. Parallellt med vår historia har mitt författarskap utvecklats och frodats, säger Kjell Espmark för att sedan tillägga, med ett nästan pojkaktigt leende:

– Vår bekantskap började i en situation som den här. Hon intervjuade mig år 2000 om min då färska bok ”Voltaires resa”. Det var ett så fint samtal att det fortsatte genom åren.

Mitt emellan fönstren i vardagsrummet, med utsikt mot Saltsjön och Finlandsfärjorna i hamn, hänger ett original av Ulf Trotzig. Oljemålningen föreställer ett vårlandskap där träden böjer sig för en kraftig vind – ett vanligt motiv i Kjell Espmarks diktning. Men målningen skulle också kunna symbolisera det blåsväder som nyligen var nära att välta De Aderton i Svenska Akademien.

Svenska Akademien samlad då Nobelpriset i litteratur utsågs på Börshuset i Stockholm den 10 december 2019. Foto: Jonas Lindkvist

Den 6 april 2018 meddelade Kjell Espmark att han inte längre kommer att delta i Akademiens arbete. Samma dag lämnade även Peter Englund och Klas Östergren sina stolar. I ett brev till DN skrev Kjell Espmark: ”Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet – då kan jag inte längre delta i arbetet”.

När maktkampen kulminerade en vecka senare och Sara Danius tvingades avgå som ständig sekreterare var Kjell Espmark inte längre aktiv ledamot. Men han begärde aldrig formellt utträde.

I maj samma år undertecknade han tillsammans med Sara Danius och Peter Englund ett öppet brev med krav på att Horace Engdahl skulle lämna Akademien.

– Det var vänskapskorruptionen jag vände mig mot. Att man först ville lägga locket på den här undersökningen, och sedan röstade för Katarina Frostenson, som man varit vänner med sedan decennier. Det blev för mycket för oss.

Horace är djupt konservativ när det gäller Akademien. Medan jag tillhör dem som vill att Akademien ska förnya sig och bli en akademi i tiden.

Hur nära var du att lämna Akademien permanent?

– Frågan var om jag fortfarande kunde göra nytta. Så länge jag uppfattade att jag med min stora erfarenhet av både Akademien och Nobelprisarbetet var av värde ville jag inte kapa alla band.

I diktsamlingen ”Det enda nödvändiga” från 2010 hade Kjell Espmark tillägnat ett par avslutande dikter dels till Anders Olsson, dels till Horace Engdahl, som bägge var drivande i 1980-talstidskriften Kris och bägge varit Kjell Espmarks studenter i litteraturvetenskap på Stockholms universitet. Åtta år senare verkade det som att Akademikrisen hade gjort Horace Engdahl och Kjell Espmark till öppna fiender.

”Jag tillhör dem som vill att Akademien ska förnya sig och bli en akademi i tiden.” Foto: Josefine Stenersen

– Det var en väldigt svår tid för oss båda, där vi ömsesidigt kritiserade varandra hårt. Men nu har vi återfunnit den sorts arbetsgemenskap där vi är fortsatta motståndare, men i en kamratlig anda. När vi i dag kommer till samma slutsats kallar vi det för ”en oförsonlig enighet”.

Vad är ni motståndare kring i dag?

– Horace är djupt konservativ när det gäller Akademien. Medan jag tillhör dem som vill att Akademien ska förnya sig och bli en akademi i tiden. Det är framför allt det. Det vi självfallet har stridit om genom åren är om man ska kunna lämna. Han har varit mycket konservativ på den punkten medan jag i många år har menat att man måste kunna lämna Akademien.

Kanske går det att säga att kampen slutade oavgjort: Horace Engdahl sitter kvar, men Akademiens stadgar ändrades så att ledamöter fick möjlighet att lämna sina uppdrag. Den 17 januari 2019 återvände Kjell Espmark till arbetet igen – tillsammans med Peter Englund.

I dag ser han ljust på Akademiens framtid. Dagen före intervjun har ledamöterna haft 20-talets första torsdagsmöte och stämningen efteråt på Gyldene Freden var enligt Espmark god – ”med snapsvisor och så vidare”. Förra året invaldes flera nya ledamöter, de tomma arbetsutskotten kunde fyllas, nya regler mot jäv infördes och Akademiens nya ständige sekreterare Mats Malm är, enligt Kjell Espmark, ”en klippa”.

– Jag tycker nu att den gamla skutan är ute på öppet vatten och har satt segel igen, säger Espmark.

Ändå styrde skutan med sina nyhissade segel rakt in i en orkan. Krisen som uppstod efter att Akademien hösten 2019 beslutade att ge Nobelpriset i litteratur till Peter Handke var internationellt sett värre än krisen kring Kulturprofilen. Världen över väckte pristagarvalet starka reaktioner. Det kallades ”skamligt”, ”bisarrt” och ”förbluffande”. Peter Handke kritiserades för att i sina böcker ha förnekat folkmordet i Srebrenica och för att ha hållit tal vid den misstänkta krigsförbrytaren Slobodan Milosevics begravning. Internationella PEN beskrev Akademiens val som ”mycket beklagligt”. Författarna Kristoffer Leandoer och Gun-Britt Sundström hoppade av sina uppdrag i Nobelkommittén.

Kjell Espmark klarade sig inte från kritik. Magnus Ullén, professor i engelska vid Stockholms universitet, menade i en artikel i Aftonbladet att Nobelpriset till Peter Handke var Akademiens hämnd på medierna efter Matilda Gustavssons reportage om Kulturprofilen i DN. Enligt Ullén delar Peter Handke, Horace Engdahl och Katarina Frostenson en gemensam motvilja mot journalistik och mot samhällets moraliserande mittfåra. Samtidigt menar Ullén att denna elitistiska attityd har en längre tradition inom Akademien: ”Den som läst Kjell Espmarks romansvit från 90-talet, ’Glömskans tid’, känner igen resonemanget”, skriver Ullén (Aftonbladet 28/12 2019).

Till och med Nobelstiftelsen distanserade sig från organet som har i uppdrag att dela ut deras pris: ”Svenska Akademien har inte gjort det lätt för sig”, konstaterade vd:n Lars Heikensten. Dessutom protesterade Espmarks parhäst från Akademikrisen Peter Englund öppet mot valet av Peter Handke genom att inte delta i några festligheter under Nobelveckan.

Akademiens ständige sekreterare Mats Malm rättfärdigade beslutet med att Nobelpriset i litteratur är ett litterärt pris, inte ett politiskt. Så vad tycker då Kjell Espmark om Akademiens val av Peter Handke?

Svenska Akademiens presskonferens med Peter Handke. Foto: Jonas Lindkvist

– Det får jag inte ha någon mening om. Däremot kan jag tala om hur jag rent principiellt ser på saken. Det primära kriteriet är litterär kvalitet. Men det sekundära är att man också måste ta hänsyn till att priset ska vara i idealisk anda. Det där testades framför allt under sent 1950-tal då Ezra Pound skulle ha fått priset. Han var föreslagen av Svenska PEN-klubben, men avvisades av Akademien efter ett brev från Dag Hammarskiöld. I brevet skrev Dag Hammarskiöld att den som har lovprisat utrotningen av sex miljoner judar, och hoppats på samma öde för de amerikanska judarna, inte kan tilldelas ett pris i Nobels anda. Där var det uppenbart att den politiska faktorn spelade in, svarar Kjell Espmark diplomatiskt.

I den nya boken ”En sky av vittnen” har flera diktjag hämtats från samtiden, bland annat en mördad journalist som påminner om Anna Politkovskaja, en flykting som kastas upp ur havet på Lesbos, en kvinna som älskar en icke-muslim och knuffas ut från balkongen av sina bröder, och ett hundratal sömmerskor i Mexico City som begravs i rasmassor när deras fabrik kollapsar under ett jordskalv.

– Både ”Vintergata” och ”En sky av vittnen” går från grottåldern till nutid. Jag ser det som en historia i marginalen till den historia som skriver sig med stort H – en mer anspråkslös historieskrivning. Inte de stora ödena, inte krig och kungar utan de små människorna, som det heter, förklarar Kjell Espmark och konstaterar att både hans rolldiktning och Peter Englunds porträtt av människoöden under första världskriget har gemensamma rötter i den franska Annales-skolan (som betonade ekonomiska, sociala och mentala faktorer i historieskrivningen).

En av de samtida dikterna i ”En sky av vittnen” sticker ut från de andra. Den tycks handla om ett fall där Kjell Espmark själv, i den återkommande konflikten mellan individen och makten, står närmast makten. En kvinnlig konstnär blir utsatt för övergrepp av en man som har ”väderkorn för kvinnor som mig, genomskinliga av självförakt”. Kvinnan anmäler aldrig fallet, eftersom hon inte tycker sig vara värd det: ”Det som var på väg att bli konst blev skam och rakblad”.

Jag undrar om Kjell Espmark här har lånat sin röst åt Anna-Karin Bylund, den konstnär som 1996 skrev ett brev till Svenska Akademien med vittnesmål om övergrepp från Kulturprofilen.

– Det är du som står för den tolkningen. När jag skildrar ett öde vill jag alltid ge det en större giltighet. Den här dikten står för alla dessa kvinnor som har trakasserats och missbrukats och fått sina liv förstörda. Det är en större historia än det individuella fall du tänker på, svarar han.

Foto: Josefine Stenersen

Vi sitter i den ena av två soffor i vardagsrummet. Bredvid oss på ett bord ligger ett tjugotal aktuella böcker, bland annat Helena Granströms ”Betydelsen av kärlek”, Steve Sem-Sandbergs ”W” och Patrik Svenssons ”Ålevangeliet”. Kjell Espmark försäkrar att han rensat bort alla eventuella Nobelpristagare. Därför är det kanske heller ingen slump att den bok som ligger och lyser längst fram, med sitt ljusröda omslag, är Matilda Gustavssons bok ”Klubben”, om Kulturprofilens ställning i salongerna och maktstriderna inom Akademien.

– Jag tycker att det är en bra och klok bok. Jag sätter Matilda Gustavsson högt. Det är klart att hon inte vet alla detaljer, men bilden i stort tycker jag att hon har klar.

Kände du till Kulturprofilens agerande under 90- och 00-talet?

– Jag har bara hört ryktesvis om detta, men att det skulle vara så pass allvarligt visste jag inte. Jag har inget minne av att jag någonsin fick höra talas om Anna-Karin Bylund. Jean-Claude Arnault och jag har aldrig kommit varandra nära.

När det blir dags att ta bilder undrar fotografen om Kjell Espmark kan sitta i soffan i vardagsrummet och läsa en bok. Jag frågar om han kan tänka sig att läsa ”Klubben”. Nej, det blir ”Strindbergs lilla röda”. Somliga skulle kunna ta illa upp, förklarar han.

Medan jag senare assisterar med ljuset i arbetsrummet får Kjell Espmark syn på en liten skulptur i fönsterbrädet, bredvid skrivbordet där han brukar sitta och skriva för hand. Skulpturen föreställer ett vilande lejon, huggen i skånsk, svart marmor.

– Det där lejonet är mitt totemdjur, utbrister han glatt. Det är min mormors far som var skulptör som har gjort det. Som tonåring ville jag också bli skulptör, men i dag när jag skriver har jag ändå en känsla av att jag skulpterar i text.

Vilka egenskaper har ditt totemdjur?

– Min tolkning är att det illustrerar en vildhet i vila. En behärskad vildhet.

Som den kanske enda anarkisten på Djurgården?

– Det är mycket möjligt. Sedan är jag inte renodlad anarkist, utan vill stå emellan anarkismen och den grå socialdemokratin.

Kjell Espmark Född 1930 i Strömsund i Jämtland. Poet, romanförfattare och litteraturvetare. Aktuell med diktsamlingen ”En sky av vittnen”, som utgör den avslutande delen i trilogin ”Låna dig min röst”. Diktsamlingen ges ut i en samlad upplaga tillsammans med första delen ”Vintergata” (2007) och andra delen ”Den inre rymden” (2014). Sedan 1981 ledamot av Svenska Akademien. Tidigare ordförande i Nobelkommittén i 17 år. Publicerad på fler än 20 språk och har tilldelats många svenska och internationella priser, bland annat Tranströmerpriset 2010, Premio Capri 2012, Premio Letterario Camaiore 2015 och Sorescupriset 2018. Professor vid Stockholms universitet 1978-1995. Några av hans senaste hans senaste böcker är essän ”Martin Lamms ögonblick” (2018) och diktsamlingen ”Kvällens frihet” (2019). Har skrivit monografier om Harry Martinson och Tomas Tranströmer, en avhandling om Artur Lundkvists diktning och en historik om Nobelpriset i litteratur. Debuterade skönlitterärt med diktsamlingen ”Mordet på Benjamin” 1956. Från 1970-talet får den sociala kritiken en större plats i hans skrivande, bland annat med den samhällskritiska lyriska trilogin ”Sent i Sverige”. I romanserien ”Glömskans tid” 1987–1997 skildrar han i sju korta romaner människor från olika samhällsklasser. I självbiografin ”Minnena ljuger” (2010) berättar han om en bitvis svår uppväxt i Stockholm med sin ensamstående mamma efter att föräldrarna skilt sig då han var fyra år gammal. Sedan 2009 gift med författaren och journalisten Monica Lauritzen. Far till advokaten Catharina Espmark och formgivaren Erik Espmark. Visa mer

