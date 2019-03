Klarinettisten förlorar tidvis sin hörsel – har omvärderat livet

Det hörs ut i trappuppgången. Inte genomträngande men ändå.

– Gjorde det? Martin Fröst ser både uppiggad och bekymrad ut och fortsätter: Grannarna är så överseende, säger ingenting. Men det hördes alltså ut i trappen?

Han har lånat ut sin studio till vänner vars hus stambyts. För tillfället får han öva hemma i våningen på Södermalm i Stockholm.

Övning, förberedelse, plan och planering är begrepp som återkommer i samtalet med Fröst. Känslorna för dem är dubbla, ska det visa sig.

– Precis efter att jag har spelat brukar jag ha svårt att finna ord. Det måste vara något med att musik och tal aktiverar olika delar av hjärnan. Jag tänkte på det nu när jag stod och övade precis innan du skulle komma, att det kommer att ta en stund innan jag kan formulera mig vettigt.

Foto: Anette Nantell

Ändå är just det en av sakerna klarinettisten och dirigenten Martin Fröst gjort sig känd för; att kombinera musik med andra uttrycksformer, som just tal men också ljus och koreografi. För att få till det måste han, som han säger, gå ur musiken innan han spelat klart, liksom slå på orden i huvudet innan han tar de sista tonerna på klarinetten. Det är något av en kontrollförlust, knappast bekväm men han dras till den.

Martin Fröst är nyss hemkommen från Tyskland där han spelat Anders Hillborgs klarinettkonsert ”Peacock tales” och Debussys ”Première rhapsodie” på Frankfurts Alte oper. Ofta är det just så konserthusen vill ha det, det vill säga lite av varje. Inte enbart ett nyskrivet och formmässigt utmanade stycke utan också något ur standardrepertoaren, något igenkännbart som Mozart, Brahms eller i detta fall – Debussy.

– Den klassiska musikvärlden är som alla vet konservativ. Det finns något ovädrat och ängsligt som väl kommer sig av att hantverket är så svårt, det är som finkirurgi. Ramarna för vad man får göra musikaliskt och hur man bör bete sig är snäva. Jag kan bli provocerad av det, att branschen inte utvecklas. Men tiden är definitivt inne att öppna nya dörrar till framtiden och skapa nya utryck.

Martin Fröst Klarinettist och dirigent. Född 1970, uppvuxen i Kyrkdal i Ångermanland. Bor i Stockholm med fru och två barn. Började som 15-åring på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hans repertoar består vid sidan av den traditionella klarinettrepertoaren av samtida verk, varav vissa är specialskrivna för honom. Bland kompositörer som skrivit direkt för Martin Fröst kan nämnas Anders Hillborg, Kalevi Aho, Karin Rehnqvist och Krystof Penderecki. Fröst har spelat in många skivor, såväl Mozartkonserter som nyskrivna verk på Sony Classical. I höst tillträder han som chefdirigent för Svenska kammarorkestern. Hans stiftelse Martin Fröst Foundation lanseras genom en välgörenhetskonsert den 23 april på Konserthuset i Stockholm. Visa mer

Ett sådant nytt uttryck är den rosade konsertserie eller trilogi av föreställningar som Martin Fröst skapade i samarbete med Kungliga Filharmonikerna. Den första, ”Dollhouse” hade premiär 2013 och är ett slags fusion mellan dirigering, musik och koreografi där orkestermusikerna svarar med ljud på rörelser som Fröst utför.

Den andra förställningen heter ”Genesis”. Den är en musikhistorisk resa där olika musikstycken från vitt skilda tidpunkter hakar i varandra på ett närmast sömlöst sätt. Nyckelordet här är släktskap; en tanke om att all musik är en.

Foto: Anette Nantell

Trilogins avslutande del, ”Retrotopia”, hade svensk premiär i fjol och har därefter fortsatt att spelas internationellt. Där ställer Fröst frågan: Vart är musiken på väg?

– Jag har en känsla av att vi backar in i framtiden. Både politiskt och musikaliskt. Vi blir mer och mer nostalgiska ju räddare vi blir för framtiden. Ofta undrar jag vad planen är hos alla dessa dirigenter som bara gör samma symfonier generation efter generation. Vad är motivet liksom? Musiker och dirigenter blir mer och mer virtuosa, men får de egentligen mer och mer att berätta?

Du måste ju ändå ha talat med musiker och dirigenter under dina trettio år som klarinettist, vilken är deras drivkraf?

– Åh, det är en av de saker som man inte riktigt pratar om i den här branschen. Det blir mest stora ord om stora mästare. Men jag tror att många dirigenter och orkestermusiker lever på små ögonblick av magiskt starka känslor som ett verk kan förlösa när det lever som starkast. Det är lite som i långa kärleksrelationer, under resans gång återkommer magin gång på gång.

Jag fick en skiva med Mozarts klarinettkonsert och förälskade mig i den. Jag var liten då, åtta-nio år

Martin Fröst föddes i Uppsala. Under uppväxten flyttade familjen kontinuerligt norrut men hamnade småningom på släktgården i Kyrkdal, en by ett par mil från Sollefteå. Föräldrarna var läkare, pappan norrländskt tystlåten, mamman mer tillgänglig och en aning uppfordrande. Båda var, vid sidan av läkaryrket, ihärdiga amatörmusiker. De bildade kammarorkestrar, stråkkvartetter och sjöng i körer. Martin Fröst spelade till en början fiol och piano. Klarinetten upptäckte han via Mozart.

– Jag fick en skiva med Mozarts klarinettkonsert och förälskade mig i den. Jag var liten då, åtta-nio år. Jag har fortfarande samma starka känslor för verket. Mozart har en förmåga att beskriva människan på ett gudomligt sätt, inte att människan är gudomlig men att hon är helt öppen, han öppnar upp människan genom musiken.

Foto: Anette Nantell

Och själva klarinetten, hur skulle du beskriva den?

– Den är direkt och full av olika röster, hoppfulla, hånfulla och hemlighetsfulla röster. Det tycker jag om. Men det mest speciella med klarinetten är att den kan gå från tystnad till vibration på ett nästan obemärkt sätt. Vibration övergår sedan i en ton som växer till en krigssiren. Man får fram en själ på en gång, så att säga.

Martin Fröst är en av tre bröder, som alla är professionella musiker. Den ene är altviolinist, den andre pianist. I barndomshemmet spelades ständigt musik. Alla tidiga minnen är musik.

– Musiken var förknippad med lyckan, med ljuset. Jag kommer från en milt trasig familj. Jag säger milt och menar det bokstavligt. Men vi enades i musiken.

Vad var trasigt?

– Det var mycket ångest, mina föräldrar var ångestridna och passionerade, på gott och ont. De var bra föräldrar, de gjorde så gott de kunde. Det var högt i tak men det var aldrig en vanlig, lugn tisdagseftermiddag.

Jag var blyg och så mycket yngre än de andra studenterna

Ångesttrycket har han på flera sätt ärvt. Liksom ivern och ihärdigheten. Sävlighet ligger inte för Martin Fröst. När han dirigerar en orkester och frågar om han talar för fort möts han ofta av ett befriat skratt från musikerna.

Som 15-åring lämnade Martin Fröst familjen för att börja på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Psykologiskt var studietiden en pendling mellan hybris och monumentalt dålig självkänsla. Rent faktiskt var den uteslutande övning.

– Jag vågade till en början inte spela i huvudbyggnaden. Jag gick ner i källaren där jazzmusikerna hade en massa basar för jag ville inte att någon skulle höra när jag övade. Jag var blyg och så mycket yngre än de andra studenterna. Jag tror att den erfarenheten har hjälpt mig att komma dit jag är i dag. Alltså, det var en fördel för mig som musiker eftersom jag hela tiden jobbade för att bli bättre, bevisa att jag var bra. Och det blev jag ju sen.

Det låter också självspäkande, lite sorgligt?

– Jo, jag har nog sprungit i det där prestationshjulet. När jag i början spelade på stora ställen som Carnegie Hall eller Concertgebouw gick det väldigt bra. Det var en fest, det var stora magiska ögonblick men jag minns att bara en timme efter konserten var den upprymda känslan borta, jag var i nästa grej, nästa konsert, nästa prestation. Det är lite sorgligt.

Foto: Anette Nantell

Några år efter Musikhögskolan vann Martin Fröst flera prestigefyllda musiktävlingar, bland annat Genevetävlingen. Det blev startskottet för en internationell karriär som klarinettsolist, en karriär som bestått av talrika samarbeten med världens mest erkända symfoniorkestrar och tjugofem skivinspelningar på Sony Classical och BIS.

Det har med andra ord gått ruskigt bra. Men en punkt har varit sårig. Det är scenskräcken som kom med framgången.

– När det ständigt går bättre och bättre och man kommer högre upp i karriären kan man till slut drabbas av höjdskräck, svindel. Det är förfärligt, man vill bara ner. Min scenskräck handlade om en växande rädsla för att inte hitta in i verk, att musiken inte skulle lyfta. Jag var livrädd för att den skulle kännas död.

Det som händer efter ett tag är att man tuppar av för att hjärnan inte klarar av mer. Det är vedervärdigt

Mitt i framgången drabbades han av en motgång som hade kunnat förstöra karriären, men som enligt honom själv var ett slags räddning.

Martin Fröst blev väldigt sjuk.

Världen började snurra, han kunde inte stå upprätt och hörseln försvann. Sjukdomen heter Ménières och innebär en störning av trycket i de vätskefyllda gångarna i innerörat, helt fel ställe för en klarinettsolist.

Ménières är kronisk och kommer i skov. Frösts första inträffade redan i trettioårsåldern men det dröjde ett knappt decennium innan nästa skov och diagnosticering. Sedan 2015 har han dock varit sjuk nästan varje år. Skoven varar i veckor, ibland månader.

– Har du varit sådär enormt full någon gång, så att allt snurrar när du sluter ögonen, man vet inte vad som är upp och ner? Så är ett anfall fast upphöjt till tio. Som längst har ett sådant snurr hållit på i sju timmar. Det som händer efter ett tag är att man tuppar av för att hjärnan inte klarar av mer. Det är vedervärdigt. Det värsta är att man inte vet när anfallet ska ta slut.

Foto: Anette Nantell

Under skovet försämras eller försvinner också hörseln. I Frösts fall har den hittills alltid kommit tillbaka efteråt och gjort att han har kunnat fortsätta spela.

Det är inte fastställt vad som utlöser Ménières, Martin Fröst nämner teorin stress. Han säger att sjukdomen har aktiverat en karriärmässig broms i honom. Tidigare var det mest gas.

– Jag väljer mycket bättre. Jag upplever att sjukdomen gjort mig mer avslappnad och även fått mig att kunna njuta av saker eftersom jag har de här vedervärdiga anfallen att jämföra med. Och en av de bästa sakerna med sjukdomen är att jag lagt av med alkohol. Det är mycket alkohol i musikbranschen och jag är en beroendepersonlighet.

I samband med att skoven kommit tätare har Martin Fröst tagit på sig färre solistuppdrag och i stället alltmer börjat dirigera. I dirigerandet är pressen lägre, för honom. Han är känd som stjärnklarinettist, i det som ligger vid sidan om uppstår en frihet.

Jag tror att det vore värdefullt att också locka fram det individuella, lyfta musikerna som individer

I april 2019 sjösätter Martin Fröst en egen stiftelse vars syfte är att stödja musiklivet i regioner där kulturella resurser finns men de ekonomiska medlen är små. Och hösten 2019 tillträder han som chefsdirigent för Svenska kammarorkestern. Det är två steg han inte tror att han hade tagit utan sjukdomen.

– Som kollektiv är Svenska kammarorkestern överlägsen, de har letts av samma dirigent i över 20 år. Jag funderar mycket på hur man nu lyfter orkestern ytterligare. Jag tror att det vore värdefullt att också locka fram det individuella, lyfta musikerna som individer.

Han har en anteckningsbok där han skriver ner sina många idéer kring vad han vill göra och hur han ska utveckla orkestern. Alltifrån kollektiva klang- och andningsövningar och klimatvänliga turnéer till fysiska övningar där musikerna får göra knäböjningar innan de börjar spela för att få upp pulsen och öva sig på att spela med nervositetens snabba hjärtslag.

– Jag tror att många av mina arbetsmetoder kommer ses som oortodoxa. För när det gäller dirigenter inom klassisk musik kan det vara svårt att urskilja några olikheter alls dem emellan om man inte är klassiskt skolad. Man skulle kunna jämföra med filmregi där arbetsmetoderna varierar väldigt. Regissörer kan arbeta på sinsemellan helt olika sätt men ändå få fantastiska resultat.

Foto: Anette Nantell

Härom veckan skapade ledarkulturen inom den klassiska musiken rubriker i medierna när den högt ansedda chefdirigenten för Berlins Staatsoper, Daniel Barenboim, beskylldes för att trakassera sina musiker. Ett dussintal personer vittnade om hur de inför kollegor – och publik – utsatts för okontrollerade raseriutbrott och en allmänt auktoritär ledarstil.

– Det handlar om göra folk skiträdda för att göra fel vilket innebär att de övar och förbereder sig allt de kan för att undvika alla typer av misstag. Management by fear kallas det.

– Jag kan förstå att det är en metod som ändå fungerar, eller har fungerat, rent musikaliskt, för det finns en sådan stigmatisering av misstag inom den klassiska musiken. Det märker jag särskilt när jag undervisar studenter. De har förberett sig massor, men är supernervösa när de spelar, och gör de plötsligt ett litet misstag ber de om ursäkt något kopiöst. Men de där små misstagen rör mig inte. Om vi vill skapa nytt eller skapa överhuvudtaget måste vi vara förberedda på att göra misstag och våga stanna kvar i vår kreativitet.

Ja, jag har skällt ut folk. Jag har varit eldfängd. Det var inte bra, det är jag inte stolt över

Martin Fröst suckar och tystnar. Ansiktsdragen mjuknar och han ler överseende.

– Men själv tycker jag att det är jätteobehagligt att inte vara väl förberedd och jag kan ha svårt för att vara spontan.

Det nitiska förberedandet måste ha fått konsekvenser i vardagen, hur sover du till exempel?

– Oh, jag har haft massa sömnproblem. Hjärnan fortsätter att förbereda sig även efter att man slutat jobba. Partiturerna spelar upp när jag stänger ögonen.

Så det är något av en motsägelse alltsammans?

– Jo, för jag kan bli oerhört provocerad när musiker tror att det de gör inte spelar någon roll. Samtidigt, och det är paradoxen, tycker jag att det är upplyftande med människor som inte styrs av att göra rätt, som är rörliga och kan frångå sina förberedelser. Med åren har jag dock lärt mig att inte alltid gå igång, det gjorde jag förut.

Du menar att du blivit arg och fått utbrott på musiker?

– Ja, jag har skällt ut folk. Jag har varit eldfängd. Det var inte bra, det är inget jag är stolt över. Jag kan ju inte kräva att alla i en orkester ska vara lika pålästa eller ivriga som jag är. Det är en ganska barnslig inställning som jag hoppas och tror att jag har lagt av med.

Foto: Anette Nantell

Martin Fröst är gift och har två barn, en son på sju och en dotter på tolv. Fram till för några år sedan, då sjukdomen fortfarande inte gjorde så stort väsen av sig, hade han omkring 250 resdagar per år. Nya orkestrar varje vecka.

I sitt sommarprat från 2011 talade han om sällsynta dagar då kaffet stod på köksbordet och en tvätt snurrade i maskinen. ”Jag har inte någon bra manual för att klara av dem”, sa han i programmet.

Jag tror på koncentration men inte på att skrika eller skrämma

Men en manual är på väg att utvecklas. Resdagarna har blivit färre och vardagarna med familjen fler.

Det innebär nya utmaningar.

– I går betedde sig min son som barn gör ibland, han smällde i dörrar och sa dumma saker. Till slut kom jag till en punkt när jag var så här nära (Fröst håller tummen och pekfingret en hårsmån från varandra) att bli kränkt. Jag var på väg att känna mig förorättad av en sjuåring. Men jag fick honom i säng utan att bara följa mina känslor. Jag tänker att det är en så viktig förmåga i alla relationer.

Även som dirigent?

– Ja, jag tror på goda auktoriteter. Jag tror på koncentration men inte på att skrika eller skrämma. Som dirigent handlar det om att verkligen höra, det låter ju självklart men det är inte alltid så, och att signalera att jag hör allt musikerna gör. Om man känner sig sedd, om man känner att man spelar roll, så vill man göra bra.