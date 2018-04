Klas Östergren lämnar Svenska Akademien

Författaren Klas Östergren uppger på fredagen att han lämnar Svenska Akademien. Han skriver följande i ett meddelande till Svenska Dagbladet:

”Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game”.

Klas Östergren har varit ledamot i Akademien sedan 2014. Han deltog så sent som på torsdagen i Svenska Akademiens sammankomst. DN mötte författaren utanför Börshuset när han lämnade mötet först av ledamöterna, men han ville då inte svara på några frågor.

Svenska Akademien har de senaste månaderna varit i kris, efter DN:s granskning av kopplingarna den så kallade Kulturprofilen och den kulturscen mannen äger tillsammans med sin hustru, som även hon är akademiledamot.

I vintras inleddes en advokatutredning kring Svenska Akademiens kopplingar till Kulturprofilen och Klubben. Enligt uppgifter till DN är utredningen färdig och har presenterats för Akademiens ledamöter.

Artikeln uppdateras.