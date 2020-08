Klas Östergren skriver om tiden i Akademien: ”Smockan blev hängande i luften”

Med undantag för ett kort uttalande har Klas Östergren varit tyst om sin syn på händelserna i Svenska Akademien. Nu, drygt två år senare, bryter han tystnaden i nya boken ”Renegater”, där han i en avdelning med rubriken ”Rapport” lämnar en redogörelse om krisen.

– Hundra procent är sant, det är därför jag kallar den delen rapport. Det var tanken från första början, att det som sker och sägs i den ska ha ägt rum. Ingen ska kunna bestrida detta. Sedan finns det förstås tolkningar och spekulationer i syfte att försöka förstå, men läsaren kan inte undgå var de tar vid, säger Klas Östergren i en intervju med TT.

Boken innehåller en rad uppgifter som inte varit kända, varav flera om händelser som skett bakom stängda dörrar i Börshuset. Däribland två ordagrant återgivna anföranden som Klas Östergren höll under Akademiens möten våren 2018.

Det första anförandet höll Klas Östergren i mars 2018, efter att han tagit del av advokatutredningen om Akademiens kopplingar till kulturprofilen Jean-Claude Arnault. I talet argumenterade Östergren för att ledamoten Katarina Frostenson skulle lämna institutionen genom att utträda självmant, hellre än att uteslutas:

”När någon agerar dubiöst under en lång rad år har man all rätt att bli förbannad, less, uppgiven. Än mer när personen ifråga inte visar en tillstymmelse till förståelse för denna besvikelse, utan tvärtom svarar med ett envist förnekande och till och med motangrepp”, sa han i talet, enligt citeringen i ”Renegater”.

Sedan den sida Klas Östergren tillhört förlorat flera omröstningar bestämde han sig för att lämna institutionen. Han tillkännagav beslutet i ett anförande under en sammankomst i Akademien, torsdagen den 5 april.

I ”Rapport” återges yttrandet ord för ord. I talet anklagas ledamöterna för ”stor okänslighet”, ”politisk okunnighet” och för att svika ”ambitionen att ge exempel på snille och smak”. I affären kring Kulturprofilen uppges de före detta kollegorna dessutom sakna förmåga ”att skilja på Svenska Akademiens affärer och sitt eget privatliv”.

Reaktionerna på yttrandet blev droppen som fick honom att lämna sin stol.

– För mig är det inte större än att jag nu har det bakom mig. De som har hällt i sig allt om krisen har nog redan nosat upp det mesta som jag berättar, men det finns några aspekter som tidigare inte har framkommit, säger Klas Östergren till TT.

I talet återger Klas Östergren en händelse han var med om som relativt nybliven Akademiledamot. Det var vad han själv beskriver som ett ”flagrant exempel på en honungsfälla”. Han blev ”ivrigt uppvaktad, via sms, av en kvinna som av allt att döma var prostituerad”.

Klas Östergren har enligt boken inte till hundra procent kunnat bekräfta vem som låg bakom gillrandet av detta försök till honungsfälla. Huruvida andra i Akademien har fått liknande erbjudanden, och kanske gått i det som i boken benämns som en ”honungsfälla”, har Klas Östergren inte spekulerat i.

– Att det skulle vara systematiskt? Nej, jag tror inte det. Det är så outstanding, så unikt, säger han till TT.

Ordet ”honey trap” har även tidigare förekommit i diskussioner om Akademiens kris. Då i den tidigare ständiga sekreteraren Sara Danius Sommarprogram år 2018: ”Jag lärde mig också andra ord under min tid som ständig sekreterare. Ord som ’golden shower’ och ’honey trap’”, sa hon i programmet.

Mot slutet av sitt sista tal i Akademien redogjorde Klas Östergren för varför han bestämt sig för att lämna institutionen, och nämnde att han möjligen hade haft förhoppningar om bättring ”om det bara funnits ett uns av uppriktig ödmjukhet, eller för att tala nusvenska: ett endaste krulligt pudelhår på Akademiens bord…”, något han dock inte såg tecken på:

”I väntan på att det sker något väsentligt går jag hem. Helt utan bitterhet, utan hårt hjärta. Jag vill ingen något ont. Allraminst Svenska Akademien. Men jag kan, under rådande omständigheter, inte längre delta i verksamheten”, sa han i talet, enligt boken.

Efter talet lämnade Klas Östergren en sammankomst i Akademien för sista gången. Utanför Börshuset den 5 april 2018 träffade DN honom, men han ville då inte besvara några frågor.

Förutom talen innehåller redogörelsen i ”Renegater” en rad andra uppgifter om de interna konflikterna i Akademien, som under 2018 och 2019 ledde fram till att sju ledamöter beviljades utträde från institutionen.

Man kan i ”Renegater” bland annat läsa om en ”smocka som blir hängande i luften” efter att Klas Östergrens fru har blivit sexuellt trakasserad, eller ”grabbed by the pussy, som det heter i Vita Huset”. Detaljerna kring händelsen vill han inte gå in på i intervjun med TT, den som vill veta får ringa och fråga hans fru, säger han.

Klas Östergren vill samtidigt understryka att delen om Akademien bara utgör en liten del av romanen – och att den inte är apart, utan inlemmad i det fiktiva sammanhanget.

– Att kasta sig över den avdelningen tycker jag är helt fel. Men jag kan inte fördöma dem som gör det, då skulle jag fördöma många nära bekanta, säger han till TT.