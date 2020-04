Klas Östergren tar ”Gentlemen”-sviten in i Svenska Akademien

Klas Östergren

Född 1955 i Stockholm, debuterade 1975 med ”Attila”. Sitt stora publika genombrott fick han med ”Gentlemen” (1980), beskriven som en modern pastisch på Strindbergs ”Röda rummet”. Han är sedan många år bosatt på Österlen i Skåne. Hans nya roman ”Renegater” ges ut i höst.

Östergren har bland annat gett ut ”Fattiga riddare och stora svenskar” (1983), ”Handelsmän och partisaner” (1991), ”Med stövlarna på och andra berättelser” (1997), ”Gangsters” (2005), ”Orkanpartyt” (2007) och ”Östergren om Östergren. I samtal med Stephen Farran-Lee” (2007).

Östergren har vidare skrivit tv-manus, bland annat ”Offer och gärningsmän” och ”Soldater i månsken”, och filmmanus som ”Veranda för en tenor”, översatt dramatik av bland andra Henrik Ibsen och gjort en nyöversättning av J.D. Salingers roman ”Räddaren i nöden”.

I oktober 2014 hade filmen ”Gentlemen” i regi av Mikael Marcimain, biopremiär.

Om sitt uppmärksammade Leonard Cohen-citat – ”I’m leaving the table, I’m out of the game” – som i april 2018 avslutade Östergrens meddelande om att han beslutat sig för att lämna Svenska Akademien: ”Det passade ju väl i det sammanhanget – och är ju en väldigt bra låttext. Jag citerade faktiskt också Cohen i mitt inträdestal till Akademien. Han har skrivit så otroligt bra grejer. Det är inte svårt att hitta one-liners hos honom så att säga. Han hade också varit väl förtjänt av ett Nobelpris, tycker jag.”