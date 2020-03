Klubbkulturen i kris men flera dansgolv är öppna i helgen

Redan innan coronavirusets utbrott var det kärva tider för Stockholms uteliv. I fjol tvingades flera konsert- och klubbscener att stänga ner sina verksamheter på grund av bland annat klagomål från grannar, ombyggnationer och uppsagda hyreskontrakt.

Förra veckans nya förbud mot sammankomster på över 500 personer är nästa bakslag för utelivet som väckt stor oro. I helgen tvingades klubbsatsningen Yard att ställa in sin premiär och många av stans klubb- och nöjesscener höll stängt.

Att bryta mot förbudet kan inte bara leda till böter eller fängelse upp till sex månader – risken att bidra till smittospridning och framstå som en oansvarsfull arrangör tycks dessutom ha avskräckt många av stadens svartklubbsaktörer, enligt uppgifter till DN.

Krog- och nattklubbsjätten Stureplansgruppen, med 3.000 anställda, gick redan i torsdags ut med beskedet att man varslar folk för att säkra verksamheten.

– Läget är katastrofalt. Vi befinner oss i en situation utan historisk liknelse. Senaste dagarna har vi tvingats avsluta över 200 prov- och timanställningar. De lagda varslen ligger kvar och ska förhandlas med berördas fackförbund. Nästa steg är total nedstängning av verksamheter, skriver Jennica Jonsson, vice vd på Stureplansgruppen i ett mejl till DN.

Klubbar som Sturecompagniet och Spy bar kommer att fortsatt ha öppet i helgen, medan Berns och bolagets nattklubbar i Göteborg hålls stängda.

Nyligen gick Stureplansgruppen tillsammans med ett antal stora nöjesaktörer ut med ett gemensamt öppet brev till regeringen och kulturminister Amanda Lind där man varnade för ”omedelbara och nästintill katastrofala” konsekvenser.

– Vi har ännu inte fått något svar. De åtgärder regeringen hittills har presenterat underlättar endast kortsiktigt. Utan statligt riktade insatser som dramatiskt minskar kostnader kommer ingen att klara sig med den utvecklingstakt som vi ser i dag, skriver Jennica Jonsson.

I brevet, som var undertecknat ”Stockholms nattliv”, krävde man bland annat en statlig garanti som täcker löner för kultur- och nöjesanställda, samt att nöjeslokaler ska slippa betala hyra under en period framöver för att undvika nedläggningar och konkurs.

– Klubbscenen är väldigt skör ekonomiskt, och drivs främst av små arrangörer och eldsjälar. Visst, globalt är det en mångmiljonsindustri som försörjer artister, bokare, arrangörer och klubb- och barpersonal, men de allra flesta som huserar den här kulturen saknar helt marginaler för att klara av en sådan här stöt, säger dj:n och musikproducenten Kornél Kovács.

Kornél Kovács, musikproducent och dj Foto: Märta Thisner

Han är en av Sveriges mer etablerade dj:er och har kunnat leva på sitt turnerande de senaste åren. Inom loppet av en vecka blev alla hans spelningar runt om i Europa närmsta månaden avbokade eller framflyttade. Och fler inställda spelningar är att vänta.

– I nuläget räknar jag kallt med att vara utan tre månadslöner, eftersom spelningarna utgör nittio procent av min inkomst. Skivbolaget jag är med och driver, Studio barnhus, förlitar sig på intäkter från spelningar för oss som jobbar med det, eftersom försäljningen av musiken inte genererar så mycket pengar i sig, säger Kovács.

Den rådande situationen kommer att leda till att många i branschen väljer att kasta in handduken och söka mer stabila jobb för att kunna försörja sig, tror han.

– Klubbkulturen är speciell eftersom den verkligen står och faller med stora folksamlingar som trängs på liten yta. Förbjuds publika sammankomster har dansmusiken inte längre någon självklar plats att existera i. Till skillnad från andra musikgenrer görs dansmusik för ett tydligt syfte: att få folk att dansa till den, säger Kovács.

Utöver stora folksamlingar är virusutbrottet särskilt olyckligt för just klubbkulturen som i stor utsträckning bygger på globalt resande. Att kulturen på senare år har blomstrat, inte minst i Europa, är till mångt och mycket lågprisflygens förtjänst och att gränserna varit öppna. En dj turnerar ofta ensam, med liten utrustning, och kan därför få fler spelningar – 8-10 stycken per månad är inte ovanligt.

Scenen, som redan tidigare har kritiserats för att vara ohållbar ur klimatsynvinkel, står nu inför en akut kris. Flera flygbolag hotas av konkurs och utrikesdepartementet gick nyligen ut med en avrådan från alla icke nödvändiga resor utanför Sverige fram till åtminstone mitten av april.

Stora klubbar i Amsterdam, Barcelona och Berlin, inklusive technomeckat Berghain, har ställt in alla egna evenemang de närmsta veckorna, skriver Pitchfork. Desamma gäller för flera klubbar i New York och San Francisco. Om krisen blir långvarig och påverkar sommarens festivalsäsong, den mest inkomstbringande tiden under året, kan det få förödande konsekvenser.

– Ett tyskt företag som i det närmaste har monopolställning i Europa på att leverera ljudsystem och scener till festivaler, gick nyligen i konkurs. Har du en festival i Europa i sommar ser det ut att bli svårt, för att inte säga omöjligt, att få tag på ett större ljudsystem. Dominoeffekterna har redan börjat märkas, säger Kovács.

På hemmaplan väljer några trots allt att fortsätta festen. En av dem är Club Backdoor under Tele2 Arena som planerar hålla öppet i helgen med ett begränsat insläpp på 500 personer i lokalen, inklusive vakter och personal, vilket man även hade den gångna helgen.

– Som stans enda gayklubb känner jag att vi har ett ansvar att se till så att människor fortfarande kan gå ut och roa sig i dessa tider. Vi bögar har överlevt både en aidsepidemi och 90-talets rejvscen, så vi kommer nog att överleva det här viruset också, säger arrangören Martin ”Miss Inga” Johansson.

Martin ”Miss Inga” Johansson, klubbarrangör Foto: Felix Frank

Han berättar dock att flera varit kritiska i sociala medier till klubbens beslut att hålla öppet.

– Det är folk som tycker att vi alla ska stanna hemma och avstå från allt som är kul. Vilket beslut du än tar kommer du alltid att uppröra någon. Det är klart att jag önskar att omständigheterna vore annorlunda, men hela vår industri blöder just nu. Jag tycker att man ska supporta sina lokala klubbar. Sen får vi se hur länge vi får hålla öppet, saker förändras snabbt just nu, säger Johansson, som berättar att klubben tvingats ställa in flera internationella bokningar och i stället kommer att satsa på lokala dj:er framöver.

I takt med restriktioner och inställda evenemang har olika kreativa försök gjorts för att nå klubbpubliken digitalt. I en artikel i Business Insider går det att läsa om ”cloud raves” som är ett snabbt växande fenomen i Kina, där pandemin startade.

Via strömningsappar som Douyin, Kinas motsvarighet till Tiktok, direktsänder klubbar och enskilda dj:er spelningar som festsugna kineser med utegångsförbud kan titta på, kommentera och dansa till hemma.

De digitala rejven lockar i många fall miljonpublik och har också visat sig vara lukrativt för kinesiska nattklubbar. Under en sändning fick till exempel en klubb i Shanghai in motsvarande över en miljon svenska kronor i donationer från tittarna i appen.

Liknande initiativ har även börjat märkas i Europa under namn som ”Lockdown sessions”. I helgen spelade fyra dj:er för ett tomt dansgolv på klubben Kompass i belgiska staden Gent under parollen ”Stay connected, not infected”. Spelningen som sändes via Facebook har sedan i lördags strömmats mer än 800.000 gånger.

Även svenska arrangörer, som Slakthuset i Stockholm, har börjat experimentera med direktsända Lockdown sessions med inbjudna dj:er.

Nästa helg är det premiär för nya virtuella klubbinitiativet Club Quarantäne, som beskriver sig själva som en ”internationell onlineklubb” och alltså bara existerar på internet.

Kornél Kovács är dock tveksam till om virtuella klubbupplevelser är en lösning.

– Till skillnad från andra kulturformer bygger klubbkulturen helt på social kontakt. Det är därför den lider så mycket just nu. På en teater eller en konsert är man vänd mot scenen. På en klubb står man vänd mot publiken och dansar. De allra flesta går ut för att få sitt sociala behov stillat, inte för musiken i sig. Därför är det svårare för, säg, en klubb som Trädgården i Stockholm att ersätta sitt ordinarie schema än exempelvis Operan, som kan strömma sina föreställningar digitalt, säger Kovács.

En positiv aspekt han nämner är trots allt all den tid som frigjorts på grund av inställda spelningar.

– Jag har redan hunnit göra mer musik än på länge. Den märkliga känslan jag känner inför hela den här situationen har fått mig att bli kreativ. Kriser brukar ju generera intressant konst, säger han och fortsätter:

– Samtidigt lär det här allmänna tillståndet i samhället resultera i en flodvåg av mer eller mindre lyckad kultur inom loppet av några månader. Nu har plötsligt alla tid att sitta hemma och skriva på den där debutromanen, som egentligen aldrig var tänkt att se dagens ljus.