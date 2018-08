Komikerkolleger kritiserar Louis C K:s comeback

På söndagskvällen gjorde komikern Louis C K oväntad comeback på ståuppscenen. Mindre än ett år efter att han i samband med metoorörelsen anklagats för, och erkänt, sexuella övergrepp och trakasserier mot kvinnor, gjorde han ett oannonserat uppträdande på New York's Comedy Cellar. Enligt New York Times ska den 115 personer stora publiken ha tagit emot honom med öppna armar och gett honom ”en ovation innan han ens började”. Enligt New York Times berörde Louis C K inte anklagelserna i sitt ståupp-set.

Framträdandet har väckt starka reaktioner under veckan. Bland annat har flera komikerkolleger kritiserat att Louis C K så snabbt välkomnats in i värmen igen.

Skådespelaren och komikern Kathy Griffin skrev bland annat att det ”betalar sig att vara med i pojkklubben... de vita pojkarnas klubb”.

Komikern Sarah Lazarus påpekade att det gått så kort tid sedan övergreppsanklagelserna att hon inte ens hunnit göra slut på sitt schampo.

Komikern Aparna Nancherla menade att applåderna för Louis C K säger allt om ”hur samhället applåderar mäktiga män för att de gjort mindre än vad anständigheten kräver”.

Och tv-programledaren Padma Lakshmi listade en lång rad andra komiker att lyfta fram i stället för Louis C K.

Författaren och komikern Roxane Gay skrev om comebacken i New York Times, bland annat om hur lång, eller kort, tid som Louis C K fått pausa sin karriär: ”Hur länge bör en man som Louis C K betala för det han gjort? Minst lika länge som han arbetade för att tysta kvinnorna han trakasserade.”

Men inte alla var kritiska, utan framhöll att alla är värda en andra chans.

Skådespelaren, regissören och komikern Michael Ian Black välkomnade till exempel Louis C K:s försök att göra comeback.

Det var i november förra året som fem kvinnor i New York Times riktade anklagelser mot Louis C K – bland annat ska han ha onanerat framför två kvinnor, och riktat ovälkomna sexuella frågor till flera andra. Louis C K bekräftade senare att anklagelserna stämde i ett skriftligt uttalande i tidningen Entertainment Weekly: ”Dessa berättelser är sanna”, skrev han bland annat. ”Makten jag hade över dessa kvinnor är att de såg upp till mig. Och jag utövade den makten oansvarigt.”