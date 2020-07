Kompositören Ennio Morricone död

Morricone skrev över 400 ledmotiv för film och tv, och har bland annat gjort musiken till Sergio Leones spaghettiwesternfilmer, flera med Clint Eastwood i huvudrollen.

När Morricone 1964 gjorde soundtracket till ”För en handfull dollar” (”Per un pugno di dollari”) kunde han av budgetskäl inte använda en full orkester, och fick i stället bygga upp en ny slags musik som präglat inte bara hur filmmusik skapas och låter, utan även artister inom pop, rock och klassisk musik: så vitt skilda akter som Dire Straits, Radiohead och Metallica har beskrivit Morricone som en influens på deras musik. Han har även aktivt deltagit i artisters skapelser: på den tidigare The Smiths-sångaren Morrisseys soloskiva ”Ringleader of the tormentors” (2006) arrangerade Morricone stråksektionen till balladen ”Dear god please help me” och har även skrivit musik åt artister som Paul Anka och Andrea Bocelli.

Men i hans filmmusikaliska värv är det ledmotivet till ”Den onde, den gode, den fule” (”Il buono, il brutto, il cattivo”, 1966) som har blivit hans mest ikoniska.

2010 tilldelades Morricone, som även är arrangör och dirigent, Polarpriset. I motiveringen till priset skriver juryn: ”Morriconesc kongeniala kompositioner och arrangemang förhöjer vår tillvaro och kan få även vardagen att kännas som dramatiska scener i cinemascopeformat”. En annan Polarpristagare, cellisten Yo-Yo Ma, har spelat in en skiva med Morriconemusik, ”Yo-Yo Ma plays Ennio Morricone” (2014).

2016 mottog italienaren en Oscar för bästa filmmusik för Quentin Tarantinos westernfilm ”The hateful eight”. Tarantino använde även Morriconekompositioner i sina filmer ”Inglourious basterds” och ”Django unchained”.

Förutom dessa gjorde Morricone musiken till flera Hollywoodfilmer, till exempel uppföljaren till ”Exorcisten”, ”Partisanerna” med Rock Hudson, Schwarzenegger-filmen ”Red Sonja”, Polanskis ”Frantic” och ”I skottlinjen” med Clint Eastwood.

Han skapade även den officiella låten till fotbolls-VM 1978 i Argentina (”El Mundial”).

Enligt en sammanställning gjord 2016 hade Morricone sålt över 70 miljoner album världen över.

Texten uppdateras.