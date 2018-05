Konsertrecension: Metallica har äntligen hittat hem

Sedan millennieskiftets kreativa förvirring har Metallica försökt hitta sig själva genom att blicka bakåt, mot de två glansperioder som definierar dem: det tidiga 80-talets pubertalt intensiva thrash metal och ”The black album”-erans tunga bluessväng.

2008 års album ”Death magnetic” var ett tappert försök att kombinera de här formtopparna. Men någonstans längs vägen skadesköts ambitionen, kanske för att den var för uppenbar. Resultatet blev en trevlig men konstlad variant av vad bandet en gång var. Nya skivan ”Hardwired… to self-destruct” bygger på samma strävan och dras bitvis med liknande problem, men låter till stora delar också genuint förbannad. Metallica har hittat tillbaka till den ursinniga energi som är deras bästa bränsle.

När de äntrar Globen rivstartar de också med det allra mest aggressiva exemplet – ”Hardwired” ekar ut över publiken, som från första sekund bär bandet på sina ständigt knutna nävar. Metallica har tagit med sig en produktion som anstår ett av världens största arenametalband: scenen är en stor ö i mitten av publikhavet.

Över gruppen dinglar en massa små skärmkuber som rör sig fram och tillbaka och tillsammans pusslar ihop påkostade filmprojektioner. Så småningom blir det också eld, blixtar och allt övrigt som står på checklistan en sådan här kväll. Och tekniskt imponerande låtsaseldflugor som hypnotiserande virvlar runt under ”Moth into flame”.

Enheten består av samma säregna karaktärer som vanligt, som plockade ur en första replokal: Lars Ulrich springer omkring som en övervintrad busunge, muckar med publiken och hånler. Lyckas vara minst lika rörlig som de andra trots att hans instrument sitter fast. Spelar precis sådär stolpigt, halvtajt och charmigt som har blivit hans signum.

James Hetfield leker med publiken som om vi vore ett gäng polare, tar konserten med en klackspark utan att klanta bort den. Pratar och sjunger om döden, men bara på det där pojkigt distanserade sättet som gör att den känns häftig snarare än ångestfylld. Kirk Hammett, thrash metal-genrens eviga stilikon, spelar blixtsnabba solon som om det inte fanns någon morgondag.

Den kreativa nytändningen gör att de tillsammans hittar ett garagepunkigt samspel som brinner (och tyvärr ackompanjeras av skräpigt mixat ljud som i bästa fall kan ses som en förlängning av denna råhet). Setlisten består enbart av nytt och rejält gammalt, och allra bäst fungerar, föga förvånande, de riktiga klassikerna: ”Master of puppets”, ”For whom the bell tolls”, ”Seek and destroy”, och, såklart, ”Enter sandman”. Tillsammans med nyskrivna rökare som Iron Maiden-påminnande ”Atlas, rise!” blir det en välavvägd blandning där 00-talets svajiga album vist nog utelämnas helt.

Botemedlet mot den tidigare kreativa förvirringen tycks helt enkelt vara att inse sin plats. Den här kvällen illustrerar tydligt att Metallica själva har förstått det. De kommer aldrig vara något progressivt rockband, något självhatande hardcoregäng eller några Lou Reed-samarbetande bluesgubbar. Metallica är ett riffglatt thrash metalband från soliga Kalifornien som blev världskända genom att också lära sig svänga. Metallica är en institution, i grunden likadan nu som 1986. Att omfamna det är det smartaste beslut de har tagit på 20 år.