Konsertrecension: Poppy gör hypnotisk parodi på nätkulturen

En pinnsmal, perfekt sminkad flicka stirrar in i kameran. ”You are ok”, försäkrar hon. ”Everything’s gonna be fine.” Bakgrunden är kirurgiskt vit, ett drömlikt rum utan väggar och tak. Parallellt med pratet hörs steril ambientmusik. Hon frågar sig: ”What if you could reboot yourself, almost like a computer?”. En tunn blodstråle rinner långsamt ur hennes näsa.

Poppy är ett av de senaste årens mest välorkestrerade Youtubefenomen. De David Lynch-aktiga kortfilmerna – som den ovan – har allt som behövs för maximal spridning i memkulturens märkligare hörn: satirisk konsumtionskritik, AI-estetik och skräckblandad humor. Poängen är att avslöja människan som en swajpande, lättlurad apa.

Det är sensationssökande, gymnasieintellektuellt och oemotståndligt.

Ironiskt nog går allting dessutom ut på att sälja en lika ytlig produkt – neonskimrande popmusik. Poppy gör ingen hemlighet av det. Videorna avslutas inte sällan med reklam för nästa skiva eller turné.

Fredrik Strage: Fenomenet Poppy både häcklar och hyllar den digitala fåfängan

Hon går på Obarens minimala scen och upprepar ett typiskt mantra: ”I haven’t done my nails in a minute!” Två sylvasst koreograferade dansare låtsas polera naglarna, slänger med sitt hårt flätade hår och juckar mot publiken.

Det hela är en sorts burleksshow för den digitala tidsåldern. Ena sekunden en förlängning av Youtubeklippens uncanny valley-stämning, som när Poppy står och tyst vinkar till oss i en mindre evighet. Nästa sekund buskis. Micken ”försvinner” och måste letas upp, dansarna putar med rumpan och den stackars vakt som tvingats stå bredvid dem på scenen ser djupt obekväm ut.

Men mest av allt är det en timme av supersnygg popmusik. Låtarna är ett destillat av 00-talets största namn i genren: Britney Spears, Carly Rae Jepsen, Lady Gaga och Grimes. I kombination med J-popproduktionerna blir det hypnotiskt. Det blinkar, skimrar, lyser. Jag vill bara ha mer.

I sin vilja att driva med populärkulturens bedövande förgänglighet går Poppy alltså hela det postmoderna varvet runt. Hon blir som de hon parodierar. Kanske är det meningen, kanske inte. Ingen vet, och det spelar ingen roll.