Konsertrecension: Rob får golvet att gunga och lokalen att ånga

Musik Rob Scen: Fasching, Stockholm Visa mer

Mannen på Faschings scen är egentligen ganska osannolik. Han har en grov, skrovlig röst och missar både rytm och melodi emellanåt. Å andra sidan sjunger han inte i vanlig mening utan mässar bara enstaka fraser. Mikrofontekniken är sådär. Han har inte skrivit överdrivet många låtar, så på slutet spelar bandet helt enkelt några av favoriterna igen.

Han heter Rob, kommer från Accra i Ghana och gav ut några egensinniga skivor med spejsad sexfixerad futuristisk afrofunk på 1970-talet. Sedan föll han i glömska. Flyttade till Tyskland en period, ska även ha bott i Sverige. Återvände till hemstaden för att öppna restaurangen The Chicken Pepper. Under 2000-talet har den västafrikanska musikmarknaden dammsugits på gamla inspelningar av entusiastiska skivbolag som Analog Africa, och då har även Rob fått sin renässans. Två av hans album har kommit i snygga nyutgåvor.

Därför är den 70-årige Rob Roy Reindorf nu ute på sin första Europaturné. Han står framför oss i solglasögon, vit skjorta med silverinslag, vita byxor, svart stetsonhatt med guldband, och är redan från början på väg att koka över av entusiasm. ”Do you want more?!” och ”Say my name!” ropar han om och om igen. Eller ett kortfattat ”Uh! Ah!”. Det går inte att påstå att han är subtil. Låtarnas texter består ändå ofta bara av några meningar.

Men jisses vilket sväng han får igång tillsammans med bandet. Det är ett ihopsamlat gäng av tyska funk-, jazz- och krautmusiker. De kan låtarna utan och innan och ger följsam, spänstig uppbackning. Rob bryr sig inte om att Fasching bara är halvfullt. Han liknar en funkig överstepräst med hybris. Han är i sitt esse i slippriga paradnumret ”Make it fast, make it slow”. Han stönar högljutt och juckar med höfterna. Publiken dansar lyckligt och tjoar med tills golvet gungar och lokalen ångar av svett som i en gammal gymlokal. Energin i rummet går nästan att ta på.

Det är sista kvällen på turnén och på slutet vägrar Rob gå av scenen. Han frågar om vi vill att han ska komma tillbaka och börjar säga något om att vi kanske kan hålla kontakt med telefon eller Whatsapp. Ända tills medmusikerna tvingar honom att motvilligt gå bort och signera skivor istället.