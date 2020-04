Konsertrecension: Sjukt bra public service med stjärnsolister

Konsert ”Konsert direkt till dig” Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören Dirigent: Tobias Ringborg Solister: Janine Jansen och Johan Dalene (violin), Malin Byström (sopran), Ingrid Tobiasson (mezzosopran), Hanna Husáhr (sopran), Jakob Högström (baryton) och Stina Ekblad (berättare) Scen: Berwaldhallen, live i SVT 2 och Sveriges Radio P2 Visa mer

Att en konsert som lördagens begivenhet i Berwaldhallen gick att sno ihop med kort varsel säger någonting om Sverige som musikland. Men också om hur den klassiska musikbranschen fungerar. Stjärnor som skulle ha varit utströdda på världsscener sitter strandade hemma i Stockholm redo att avlösa varandra i ett program som blev någonting helt utöver det vanliga. Sopranen Malin Byström skulle ha varit på La Scala i Milano, men framförde ”Videvisan” och ”Ave Maria” ur Verdis ”Otello” (flankerad av Ingrid Tobiasson) för tom salong som om framförandet vore det sista hon någonsin gjorde. Radiosymfonikerna målade med musiken, Byström med Verdis känslor och gav Desdemonas oro en vackert dov och sorgsen kolorit som påminde så starkt om Maria Callas.

Den nederländska violinisten Janine Jansen (som gift sig svenskt) torde ha varit på väg till påskfestspelen i Salzburg. Med nittonåriga fiolproffset Johan Dalene från Norrköping som medspelare ledde hon istället J S Bachs ”Konsert för två violiner” med innerlighet och ögonkontakt – en sorts salongsmusikalisk närvaro som gick rakt genom TV-rutan. Jansen har också en sällsynt förmåga att förvandla musiken – här adagiosatsen ur Max Bruchs ”Violinkonsert” – till ett ombonat rum. Där kan man sitta länge i frivillig coronakarantän.

Radiokören sjöng förtroligt med dryga metern mellan sångarna, samlat på distans under Tobias Ringborg i såväl David Wikanders tonsättning av Gustaf Frödings ”Kung Liljekonvalje” som i ”Förklädd gud”. Lars-Erik Larssons lyriska svit, som nästan på dagen för 80 år sedan uruppfördes i just Sveriges Radio mitt under brinnande världskrig, fick en särskild symbolik. En plötsligt avslappnad och alldaglig Stina Ekblad dök upp i närbild och lät Hjalmar Gullbergs text få glänsa av sig själv, medan solisterna Hanna Husáhr och Jakob Högström blänkte utan att kråma sig. Det fanns ett allvar och en ödmjukhet som präglade hela den här konserten, bortom och helt befriat från de pretentioner som stavas stundens allvar. En ynnest att få ta del av och – ursäkta ordvalet – sjukt bra public service.