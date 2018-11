Konsertrecension: Thea Musgrave komponerar med breda penseldrag

Den som finner standardrepertoaren fantasilös och gubbig har det hektiskt i helgen. Festivalen Sound of Stockholm satsar stort på norska röstkonstnären Maja S K Ratkje och Berwaldhallen kontrar med ett Clara Schumann-maraton. Men den häftigaste manifestationen kring nutida klassisk musik är Konserthusets tonsättarfestival med Thea Musgrave. Bildkonsten kan fånga ögonblicket, men musiken kan sträcka ut själva förloppet över tid. Ungefär så förhåller sig den skotsk-amerikanska tonsättaren till de motiv hon gestaltar med noter under musiklivets motsvarighet till separatutställning.

Läs DN:s intervju med Maja Ratkje: ”Konsten sponsrar multinationella oetiska företag”

”Loch Ness – a postcard from Scotland” är just ett musikaliskt vykort som skildrar platsen och den lokala kändisen ”Nessie” med ett ”före” och ”efter”. En dimma av stråkkluster lättar medan gnistrande trumpeter sprider solens värme i A-dur. Och så sjöodjuret – tuban – som kraftfullt sticker upp sin monstruösa hals ur orkesterhavet. Det blev en lättsam och läcker start på torsdagens invigningskonsert med Kungliga Filharmonikerna och presentationen av Musgrave som nu, i samband med 90-årsfirandet, fått gehör även utanför den anglosaxiska musikvärlden.

Festivalformen är ett ypperligt sätt att lära känna ett tonsättarskap och hitta de linjer som binder samman en rik produktion. Hos Musgrave finns en förkärlek för inflätade melodier, antingen skotska eller på annat sätt idémässigt signifikanta. Som när de amerikanska och franska nationalsångerna möts i ”The seasons”-satsen ”Summer” lite på Charles Ives-vis. Här handlar det alltså inte enbart om årstiderna, utan också om människans livscykler och viktiga händelser genom historien, som exempelvis franska revolutionen. Stycket är, som så många andra av Musgraves verk, inspirerat av konst. Med breda penseldrag målar hon upp dramatiska scener med stormande slagverk, vinande violiner och ”Dies irae”-klämtande klockspel.

Läs DN:s intervju med Thea Musgrave.

”Night windows” – här i ny orkestrering för oboe och stråkar – lånar konceptet från en Edward Hopper-målning. Solisten Nicholas Daniel blåste inkännande fram de känslomässigt laddade glimtarna ur andra människors liv och de känslor som kan tänkas finnas bakom nattligt upplysta fönster. Från sorgsen ensamhet till bitska fraser i ett ilsket gräl och pizzicatoplockad frenesi. I kvällens maffiga final ”Turbulent landscapes” möttes såväl det programmusikaliska bildspråket som de melodiska fragmenten och Musgraves typiska tankar om att dramatisera själva konsertsituationen genom att låta enskilda musiker resa sig upp i en solistisk roll.

De sex satserna utgår från William Turners konstverk. I ”Sunrise with sea monsters” omges tuban av en mer mystisk stämning, medan ”War. The exile and the rock limpet” med Napoleon i solotrumpeten och ”Marseljäsen” i fjärran för tankarna till Beethovens musikaliska bataljmåleri. Men trots återanvändandet av enskilda fragment och grepp finner Musgrave ständigt nya musikaliska vinklar i en mycket attraktiv, elegant utformad och hela tiden spännande musik som dirigenten Karen Kamensek driver framåt med stadig precision.