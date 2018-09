Konsertrecension: Union Carbide Productions har fortfarande något särskilt

Det fanns något väldigt oseriöst över Union Carbide Productions – Göteborgsbandet som tog sitt namn från ett vid tillfället intensivt hatat amerikanskt bolag inblandat i en gigantisk indisk miljöskandal och som positionerade sig själva som bortskämda villabrats på kant med proggen.

Men när de nu återuppstår för en handfull spelningar är de liksom inget skämt längre. Hela den kontext i vilken de kunde agera dryga fylltrattar eller provokatörer är sedan länge borta, faktiskt lika svunnen som deras ungdom. Kvar står ett gäng äldre män som efter påtryckningar samlat sig igen efter tjugofem år för att spela rock ihop.

Jag såg Union Carbide en gång medan de höll på mellan 1986 och 1993, och det gjorde förstås intryck. Det var på Hultsfredsfestivalen 1987, i den så kallades Teaterladan, en livsfarlig liten amfiteater där publiken av egen tyngd pressades nedåt mot kravallstaketet och där Ebbot Lundberg hittade fram till sitt livs form, helnaken, svettig, hängandes i högtalarstaplarna.

Jag har aldrig varit särskilt förtjust i rock, och jag var aldrig något större fan av The Soundtrack of Our Lives psykedelia, men något har fått mig att tro att Union Carbide hade något särskilt som kanske överlevt ända in i samtiden. Och så är det faktiskt.

Gitarristerna Ian Persson och Björn Olsson är inte med i den återuppståndna konstellationen, men däremot två av bandets basister, Per Helm och Adam Wladis. Det låter oväntat bra med dubbla basar.

Gitarristen Patrik Caganis är också med, men den som verkligen utmärker sig är Henrik Rylander på trummor. Vad Union Carbide gör är ju en relativt simpel The Stooges-aktig riffrock, men Rylanders trummor adderar en rytmisk komplexitet och en udd som lyfter musiken på ett faktiskt rätt originellt sätt.

Ebbot Lundberg: ”Union Carbide Productions var en ventil för vår leda”

Särskilt tydligt är det i instrumentalpartierna – där för övrigt hans syster Lisen Rylander gör fantastiska brötsolon på saxofon. Det mal på, men det är hela tiden en intressant musik.

Under tiden gör Ebbot sitt bästa för att falla i trans nere hos publiken, blundades och mässandes. Han är påklädd och mindre rörlig i dag, men med rösten och tajmingen intakt.

De spelar inte ”Golden age”, kanske den enda låt som överlevt i minnet hos en bredare publik. Och faktum är att den kanske inte passat in. I stället slutar de med en kaosig ”Ring my bell” innan Ebbot säger adjö och annonserar att det blir efterfest på Ritz.

Läs fler musikrecensioner av Po Tidholm, till exempel om hur Amason slår fast att de befinner sig på en helt egen nivå.