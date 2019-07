Konsertrecension: Weezer är så tröttsamt distanserade att man förvånas över att de lever

Konsert Weezer Scen: Stora scenen, Gröna Lund Visa mer

En middag i en amerikansk förortsvilla. Tre par i den yngre medelåldern. Samtalet flyter på bra, allt är lagom trivsamt, när Weezers version av Totos ”Africa” slumpas fram i spellistan. Snart utbryter en hetsig diskussion mellan kvinnan i ett nyinflyttat par och en man i ett av de andra paren. Hon tycker att Weezer slutade göra något vettigt efter de två första albumen, han tycker bandet är mer relevant än någonsin. Sen urartar det. Han kallar henne ”purist”, hon kallar honom dum, han tycker hon kan dra åt helvete, hon tycker han ska växa upp. Och så vidare.

Den ovan beskrivna scenen är hämtad från en bitvis väldigt rolig ”Saturday night live”-sketch med Matt Damon och Leslie Jones som de bråkande åldrande Weezer-fansen. Fast poängen med sketchen är inte de bådas käbblande utan den avmätta oförståelsen bland de övriga runt bordet. Hur kan någon år 2019 ens känna så starkt för – Weezer?

Det är någonstans där jag också hamnar när jag ser bandet på Gröna Lund. Rivers Cuomo och de andra känns mest som en märklig anakronism, ett band som byggt hela sin karriär på de två saker från 90-talets alternativrock – riviga neopunkgitarrer och den där riktningslösa amerikanska versionen av ironi – som kanske åldrats allra sämst. Allt pekade på att de borde bli en dagslända, en ”Buddy Holly”-one-hit-wonder, men här är de, hundra år efter ”Smells like teen spirit” och… håller fortfarande på, liksom.

Tidiga låtar som ”Undone – the sweater song”, ”My name is Jonas” och inte minst den allsångsgapiga ”Say it ain’t so” är alla tveklöst oerhört charmiga, men den charmen trubbas snart av när de balanseras upp av de dubbel- eller möjligen trippelironiska tolkningarna av söndertuggat, och tidigare förbjudet, allmängods som nämnda ”Africa” eller A-has ”Take on me”. Det är musik som är så distanserat och trött tongue-in-cheek att man förvånas över att Cuomo ens får fram sångtexterna.

Läs fler musikrecensioner av Mattias Dahlström, till exempel om Lollapaloozafestivalen i Stockholm.