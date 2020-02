Konsertrecension: Z.E levererar smattrande oneliners

Konsert Z.E, Lil Mosey Scen: Annexet, Stockholm Z.E – betyg 4 Lil Mosey – betyg 2 Visa mer

”Open up this moshpit! Right now!”

Dj:n Tizz the influence står på scenkanten och skriker kommandon. Han har uppenbarligen fått skarpa order om att Lil Mosey, den artonåriga Seattle-rapparen som på bara något år blivit en världsartist, inte går på scen förrän publiken vaknat.

I sin vapenarsenal har dj:n en lång tirad av andra artisters hittar – Ski Mask The Slump Gods ”take a step back”, Juice Wrld:s ”Lucid dreams”, Roddy Rich:s ”The box”, med flera. Ett vanligt sätt att inleda hiphopkonserter, men den här kvällen liknar det mer ett motvilligt erkännande – Moseys egen musik är en nedslipad schablon av all melodiös trapmusik som släppts de senaste åren, och då är det lika bra att nyttja förebilderna för att få igång rummet.

Trots det präglas konserten av en frustration över att så aldrig sker. Lil Mosey har en maxad produktion, men han har inte låtarna och han kan inte rappa. Då hjälper det inte att dj:n samplar ett pistolskott var tionde sekund. Det nedsättande genrebegreppet ”mumble rap”, som trycks på all hiphop som inte låter som 1997, kommer faktiskt till sin rätt här. Mosey varken rappar, sjunger eller pratar. Han mumlar.

Till slut, när hans betydelsebärande låtar ”Noticed” och ”Blueberry faygo” drar igång, höjs temperaturen. Rollspelet i kärlekslåten ”Greet her”, där ett fan bjuds upp på scen och blir Moseys partner, är charmigt. Men det som främst fastnar är begreppet ”Certified”, som snurrar på videoskärmarna under hela konserten. Lil Mosey är en certifierad hiphopartist och inte så mycket mer.

ZE skapar känslan av total sammanhållning, mellan vännerna på scen och mellan publik och artist

Annat är det med Z.E Tenstas senaste superstjärna. Med en Grammis i bagaget och ännu ett album runt hörnet, är han en av Sveriges bästa rappare. Han bemästrar balansen mellan blodigt allvar och skämtsam självdistans bättre än de flesta. Oneliners smattrar fram en efter en: ”Svensk lag är nått jag inte föredrar/Svensk lag, till och med hatad av min advokat”, ”Vändningarna sker, hon tar mina centimeter Sen tillbaka till kvarteret och bli jagad utav Peter”.

Nya plattan ”Tio steg före” släpps om ett par dagar och Z.E provkör fem-sex låtar. Inte helt ofarligt, eftersom hiphopspelningar bygger otroligt mycket på momentum. Men det fungerar och skapar en känsla av att vara just tio steg före. Att kika in i framtiden.

Det är en framtid där han bygger ett imperium större än honom själv. Team Platina – managementbolaget och kompisgänget där Z.E är ledstjärna – översvämmar scenen. Till slut är de över 20 personer. Dansgruppen Blackout iscensätter ”Twerk på en Benz”, konferencieren Vicki leder kvällen, och med de kommande låtarna som avstamp växer gänget ytterligare när nya namn som ST, 2clock och danska Icekid gästar.

Alltihop skapar känslan av total sammanhållning, mellan vännerna på scen och mellan publik och artist. Den traditionella distansen till idolen finns inte där, och efter 50 minuters konsert – en evighet i den här genren – måste Z.E skynda sig upp igen för att hinna med ett extranummer innan salen tömts. Ett gott tecken. Det här är en skara snabbrörliga fans som inte väntar på att bli matade. De skapar musiken tillsammans med sina artister.

