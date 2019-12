Albin Lee Meldaus röst tar över julstämningen

Julkonsert Albin Lee Meldau Scen: Södra Teatern Visa mer

Det spelar inte någon roll att man är förberedd, Albin Lee Meldaus röst är ändå något utöver det vanliga. Så stor, så fyllig, så djup. Särskilt när man får uppleva den så här: live i en sparsmakad musikalisk inramning och en lokal där den kan breda ut sig åt alla håll och kanter.

Som många andra med en stor resurs dras Meldau med (lyx)problemet att han inte alltid riktigt vet vad han ska göra med den. I de enskilda låtarna är han tvärsäker, visst, i en himmelsk ”Hosianna” och många av de egna låtarna, men inte alltid hur de ska ramas in. Och julkonserter handlar väldigt mycket om inramning och ansats.

Med en så traditionstyngd högtid har man egentligen två val: antingen sväljer man julens attribut och stämning med hull och tomteskägg – vad man brukar kalla ”gå full Carola” – eller så hittar man något sätt att syrligt eller roligt kommentera just konventionerna.

Meldau försöker nog göra både och, men det blir bitvis varken eller. Själva juldelen av konserten, den första halvan innan glöggpausen, är för all del finstämd och tindrande, men också en smula för säker. Raddan av avskalade versioner av julklassiker – ”Stilla natt”, ”All I want for christmas is you”, ”I saw mommy kissing Santa Claus” och så vidare – hade tjänat på att något utöver Meldaus röst stack ut lite.

Showen runtomkring ger heller inget mervärde. Meldau sitter i en mysig fåtölj och småpratar med oss som om han är på väg att introducera ”Kalle Ankas julafton” och säger också att han gärna skulle vara julvärd. Men mellansnacket bygger mest på ganska banala iakttagelser kring våra förväntningar på julen, ett slags igenkänningshumor utan egentlig humor.

Då är faktiskt andra halvan, där Meldau glider över i sin ”vanliga” repertoar, betydligt vassare. Eftersom han rör sig betydligt mer bekvämt i det sammanhanget. Låtarna är tydligare uppbyggda kring hans röst, mellansnacket blir träffande självironiskt och det utmärkta bandet får större utrymme.

Det blir alltså en julkonsert där fokus ligger mer på konsert än jul.

