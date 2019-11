Vida horisonter och hög rymd i George Benjamins musik

Musik Tonsättarfestivalen Verk av George Benjamin Solister: Stefan Lindgren, Bejun Mehta, Gyula Orendt Eric Ericsons Kammarkör Dirigent: George Benjamin Kungliga Filharmonikerna Scen: Konserthuset Visa mer

Brittiske George Benjamin är, enligt Konserthuschefen, tonsättarnas tonsättare – i varje fall i hemlandet. Men det har tagit tid att boka honom för den årliga Tonsättarfestivalen. Kanske också för att det tar tid för Benjamin att tonsätta.

Med sina 59 år har han en relativt begränsad verklista, trots att han tidigt kom igång. Redan som tjugoåring fick George Benjamin ett större orkesterverk framfört på legendariska Proms i London. Då hade han redan studier bakom sig för mästaren Olivier Messiaen, och den franska traditionen från Debussy kom länge att prägla hans estetik.

Det var också i Frankrike han sent omsider fick sitt publika genombrott 2012 med operan ”Written on skin”. Ett på en gång subtilt och makabert kammarspel i skimrande orkesterrymd som tre år senare kom i svensk produktion på Kungliga Operan.

Det finns således skäl att spetsa öronen när han nu presenteras med tio verk, alltifrån tjugoåringens ”Ringed by the Flat Horizon” till ”Dream of the Song” från 2015.

Spetsa öronen… det sägs att George Benjamin som barn hade den rent fysiska förmågan att stänga dem; att blunda med öronen för att i stället spela upp sin egen inre ljudvärld. Och egen är den fortfarande, fastän på något märkligt vis omisskännligt engelsk. Inte som Elgar eller Britten, inte pastoral – men fantasifullt elegant med en konstfullhet som kommer av genuina och encyklopediska studier.

Fyra verk stod på torsdagens öppningskonsert (repriseras 23 november), alla av och med George Benjamin. Han är också en driven dirigent och dito instrumentalist; i likhet med kollegerna Thomas Adès och Oliver Knussen. Ett omväxlande program, även rent bokstavligt – här fick möbleras om ordentligt mellan styckena. Ibland vill han inte ha fioler, i ett annat verk inga cellister, i ett tredje några banjor.

Genomgående är Benjamins orkesterväv alltid välgörande transparent och skapar i sina vackraste stunder en känsla av vida horisonter och hög rymd. Inte stillastående, som så ofta i nyare konstmusik, utan som spelplats för ständigt skiftande och smått surrealistiska händelser.

Den korta pianokonserten ”Duet” från 2008 inleds med pregnant drillande, nästan som fransk barock, men drar snabbt igång en drömsk dans för harpa och baspizzicato. Pianot får spika starka pekfingertoner medan brasset intonerar en vag mistlur långt i fjärran. Kryptiskt och mäkta läckert.

Två fina sångsolister hade Benjamin med sig: den underbare countertenoren Bejun Mehta (som uruppförde hans opera) med ackompanjerande kvinnoröster ur Eric Ericsons Kammarkör och den ungerske barytonen Gyula Orendt i kvällens mest suggestiva verk, ”Sometime voices” från 1996.

Rösterna ifråga är de som vilden Caliban hör i Shakespeares ”Stormen”, samt ”ibland tusen instruments musik, i örat surrar det…” Detta förmådde George Benjamin verkligen iscensätta på ett makalöst vis, helt värdigt den trollkunnige Prospero.

