Extatiskt rus när Sons of Kemet drar loss på Fasching

Han ser ut som en förvuxen skolpojke som rymt från en marschorkester, i sin bakåtvända keps och knälånga, randiga shorts. Theon Cross dansar runt med sin stora glänsande tuba och spelar mullrande solon. Hans frustande tuba ersätter basen i den engelska kvartetten Sons Of Kemets egensinniga jazz.

Det är nu inte det enda som gör soundet speciellt: mitt på scenen sitter två trumslagare snett vända mot varandra. De spelar rappa, komplexa rytmer som får mig att tänka på drum’n’bass eller brasilianska karnevalståg. Tom Skinner och Eddie Hick spelar aldrig likadant, de håller olika delar igång i de snabba polyrytmiska fyrverkerierna. Jag står uppe på Faschings läktare och kan inte slita ögonen från de samspelta rörelserna över deras metallicröda Ludwig-set.

Den som sticker ut minst är egentligen Shabaka Hutchings på tenorsaxofon. Men å andra sidan är han ledare för gruppen – ett av tre band som han håller igång parallellt – och har skapat deras unika koncept. Han spelar korta melodier som han gärna upprepar, som elektrifierade riff. I glänsande nätbrynja spelar han solon med svettdrypande energi.

Sons Of Kemet är de starkast lysande stjärnorna på Londons omsusade jazzscen. Deras tredje album ”Your queen is a reptile” gavs ut på amerikanska prestige-etiketten Impulse! och toppade många årsbästalistor 2018. I deras hembrända version av jazz finns allting som de lyssnat på: reggae, afrobeat, grime liksom calypso och soca (Hutchings är uppvuxen på Barbados). Men också kopplingar till jazzhistorien, i de tidiga New Orleans-orkestrarna hade man ofta tuba i stället för bas. Sammantaget är det en brokig Londonmusik för 2020-talet.

Den här kvällen spelar de även material från ett kommande album. Exakt vilka låtar som är vilka blir efter hand dock mindre viktigt. Konserten utvecklar sig till ett extatiskt rus av fräsande blåsinstrument, smattrande trummor, vevande armar och svettiga kroppar. Att placera bord med sittande matgäster närmast scenen är därför mindre lyckat. Till sist väller också vilt dansande människor in bland borden. Det karnevaliska tar helt överhanden. Hutchings och de andra fnissar glatt efteråt åt den jublande responsen.

