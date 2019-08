Festivalrecension: Distanserat på Way out wests första dag – men Zara Larsson gjorde effektiv popshow

Way out West, dag 1 Artister: James Blake, Blood Orange, Jorja Smith, Stella Donnelly, Idles, Zara Larsson Visa mer

Man vet att det är en ovanlig festivaldag då en av huvudattraktionerna på bästa kvällstid avslutar sin spelning med att prata om sin ångest och depression, och hur den hindrade honom att uppleva det mesta av senaste decenniet (och därmed sin karriär).

Sen sjunger James Blake ”Don’t miss it” från senaste albumet, en underskön vemodsballad med både ljuv falsett och operatisk körstämma, som formar sig till en bön om att inte låta sig dras tillbaks in i det avskärmade.

Det är inte vem som helst som kan göra den sortens material mäktigt, men James Blake har en sällsam förmåga att sjunga på randen av det överdrivna, en lång rad av små, små vemodsvisor som på olika sätt krokar i andra impulser och växer sig större. Ofta genom att koppla upp sig mot dansmusiken, som om de började remixas i realtid, och i en udda trio med modulsynt och trumset som tillåter honom att till exempel plötsligt bygga upp ett rent ravetechnoparti, som känns paradoxalt levande och oförutsägbart.

Men som festivalkulmen en sommarkväll med regn i luften är det ändå inte självklart, och det väl tilltagna utrymmet framför Azaleascenen är långt ifrån fullpackat.

Än svårare att göra sig gällande hade hårt hajpade Blood Orange, då Devonté Hynes tog sin fingerfärdigt hypermusikaliska och ständigt skiftande soulhybrid och ställde den på samma scen utan att verka ha en aning om hur han skulle föra den över scenkanten.

Blood Orange Foto: Fredrik Nystedt/Rockfoto

Även om han startar med den medryckande Prince-pastischen ”Champagne coast” så har han bara två låtar senare bromsat ner konserten till ett viskande icke-tempo, där han rör sig mellan gitarr, piano och sångmikrofon, nervöst bär runt en liten blombukett och allt som sker är så lågmält och inåtvänt att det närmast förutsätter en sittande inomhuspublik med full uppmärksamhet.

I stället för denna ivrigt pladdrande och sakta glesnande skara, som inte heller är hjälpt av alla märkliga filmprojektioner med malplacerad motorakrobatik och grälla musikvideor.

Lite orättvist kändes det också när Jorja Smith som avslutning på premiärkvällen började sjunga trivselsoul på Flamingoscenen, hastigt inkastad som huvudattraktion efter Cardi B:s avhopp. Då gav jag mig i stället av till efterfestivalen Stay out West, med australiska Stella Donnelly på ett fullpackat Pustervik och ett tilltal som inte hade minsta problem med att bjuda in precis alla till hennes lilla vardagsvärld av skitjobb, bildningskomplex, plågsamma familjehögtider och onaniförstärkt saknad.

Jorja Smith Foto: Samuel Isaksson/Rockfoto

Allt förmedlat med det mest smittande humör och en gitarrpop som känns så lätt och självklar, oavsett om hon spelar nästan solo med bara en pianist eller – efter en stund – med ett helt band.

Henne hade jag gärna sett få en chans på den stora festivalen, men så är det alltid med Way out West. Många av de mest lovande namnen finns spridda på olika scener över hela Göteborg, så att alla är garanterade att missa åtminstone något.

I gengäld fick Idles chansen att gå loss i Linnétältet på själva festivalen, ett manglande rockband med Sleaford Mods maniska mani i förening med Killing Jokes brutala driv. Som ändå satsade stenhårt på publikkontakt och gemyt, hur nu det gick ihop, inklusive ett envist dykande ner i publiken och en osande rad av invektiv mot Storbritanniens politiker, press och högerextremister.

På slutet fick publiken hand om mikrofonen medan Idles pumpade på, då började någon sjunga ”Shoreline”.

Och så stod Zara Larsson där, som den enda av kvällens huvudattraktioner att verkligen kunna inta en scen och nå ut till samtliga närvarande. Fulladdad med ny rutin från prestigeturnerande runt världen men ändå helt utan drag av internationell diva. Mer som en helsvensk schlagerstjärna som bara råkar ha nått en global nivå i sin professionalitet.

Zara Larsson Foto: Fredrik Nystedt/Rockfoto

Hon har en så stabil samling låtar som signalerar pophit att hon kan kasta in en snabb cover på Aviciis ”Wake me up” utan att den ställer de övriga i något obekvämt ljus, och därtill en sant imponerande förmåga att packa in sig i det mest åtsmitande plastfodral utan att ge intryck av att egentligen alls spela på sin sexighet.

Ska man hitta faktorn som skiljer Zara Larsson från den internationella konkurrensen så finns den kanske där, i att hon till skillnad från alla andra från Madonna till Miley Cyrus inte tycks ha någon dragning till det gäckande, farliga eller utmanande. Utan bara vill göra effektivast möjliga popshow.