Konsertecension: Pugh Rogefeldt firar på små lätta moln

Pugh Rogefeldt har gett ut väldigt många samlingsalbum. Tolv stycken, med tolkningarna från ”Så mycket bättre” inräknade. Han är en av Sveriges mest folkkära rockartister men har samtidigt lagt stora delar av sin karriär på att kämpa i kommersiell och kreativ motvind. De första gyllene åren finns där som en ständig måttstock och verkar inte riktigt gå att leva upp till. Då blir det samlingsskivor.

Kanske inte så konstigt. Under 60-talets slut råkade han vara på exakt rätt plats vid exakt rätt tid. När ”summer of love”-influenserna härjade som allra hårdast ställde sig Pugh med fötterna i The Beatles, The Who och The Kinks och gjorde ett vågat hopp: Rock på svenska.

Hans direktöversatta naivistiska texter lade grunden för både Ted Gärdestad och Håkan Hellström. Utan ”Ja, dä ä dä” hade inte heller nyproggarna i Dungen och Amason funnits till. De har i sin tur inspirerat det internationella psykedeliska popundret Tame Impala, som i dag gör avtryck på hiphopen. Tänk om den 22-åriga Pugh hade vetat det.

Nu fyller ”Ja, dä ä dä” femtio år och det firas med dunder och brak. Trots Pughs rutin av tillbakablickar är det här något extra – originalgitarristen Jojje Wadenius ska tillsammans med bland andra Martin Hederos och Andreas Dahlbäck återbesöka ungdomen. Salig Janne ”Loffe” Carlsson har en imaginär hedersplats och blickar garanterat ner på spektaklet med glädje.

Dahlbäck hamrar igång det intensiva jazzbeatet i ”Love, love, love” framför gamla bilder från skivinspelningen. Den nostalgiska energin fyller snabbt varje hörn av det fullpackade Cirkus. ”Det kommer bli hur bra som helst i kväll!” ropar Pugh stolt.

Det blir det också. Hela konserten präglas av en stark lyxkänsla. Att höra en samling superprofessionella musiker tolka ett naivt debutalbum utan att låta sina färdigheter överskugga låtarnas fulsnygga märkligheter är extremt tillfredsställande. Arrangemangen är knivskarpa, ljudmixningen näst intill perfekt. I mitten gormar Pugh om att kallas för slas, vandra på små lätta moln och gunga jättehögt.

Allra mest gnistrande är silverräven Wadenius. Att se honom lägga alla jazzpretentioner åt sidan och dyka rakt ned i den okontrollerade tonårsrock’n’rollen känns intimt. Som ett strategiskt publikfrieri plockar han dessutom fram ett par låtar från ”Goda’ goda’”. ”Mitt sår” måste vara en av de svängigaste svenska låtar som någonsin skrivits.

