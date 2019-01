Algiers Scen: Debaser Strand, Stockholm Visa mer

Egentligen är det helt fel ställe. Man ska höra Algiers i en hangar mitt i natten, med eldar brinnande i metalltunnor och en väldig folkmassa redo att bli uppeldad till revolution eller plundringståg.

För det är ju så det låter. Som något mycket mer och större än bara ett band. Som ett utsnitt ur någon dystopisk film, där allting utspelas mot en fond av avlägsen kakofoni, med ekon av röster och plåtslamrigt oväsen.

I förväg har jag undrat hur Algiers ska få med hela sin musik in på scenen. De är ju bara fyra. Och visst, en hel del bor i loopar, röstsamplingar och elektroniska programmeringar. Men det slående intrycket är ändå det motsatta: hur fenomenalt mycket av allt detta som de fyra medlemmarna faktiskt framför live i stunden.

De kommer från Atlanta i de amerikanska sydstaterna, men har sin hemmahörighet i New York och London. Och varje försök att sammanfatta deras musik blir lätt en lång lista av genrer och influenser. Från urgammal gospel och work songs till industrirock och experimentell electronica. Med en soulsångare i mitten som ibland lyckas sjunga som om vi i själva verket lyssnade på någon gammal slagdänga av The Four Tops eller The Temptations.

Fast med texter som vill vara akademiska pamfletter om maktförhållanden, då, hellre än lättsmälta kärleksrefränger. Med titlar som "Irony. Utlity. Pretext.” eller "The cycle/The spiral: Time to go down slowly”.

Det är ett mastigt paket, hur man än vinklar det, och Algiers gör inte mycket för att putsa bort skarvar eller dämpa oljud. Ändå lyckas de spela sin musik så att den lever, bultar och svänger på ett sätt som känns näst intill självklart. Snabbt, rastlöst, koncentrerat.

Ibland är det moderna kaosbeats, ibland ett gammalt postpunkband, skillnaderna är mindre än man kunde tro och som en röd tråd genom allt löper Franklin James Fishers råa R&B-stämma, med doft av såväl predikant som agitator.

De har talat om sin stora beundran för Nina Simone, och kanske är det en sorts nyckel, åtminstone förkroppsligade hon lika mycket av både politisk kampvilja och vitt skilda musiktraditioner – låt vara utan samma larmnivåer.

Men mitt i alltsammans finns faktiskt en nyans av självdistans också, som när basisten Ryan Mahan förklarar att ”we have merchandise in the corner for the overthrow of the capitalist economy”. Innan ”Black eunuch” avslutar allt med ett oemotståndligt uppstressat gospelbeat och en text där marscherande massor bär saxar i händerna.

