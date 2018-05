Konsertrecension: Alla i Stanley Clarke Band kan spela jättefort

Konsertrecension: I'm With Her låter som om de bara har börjat

1988 gav Stanley Clarke ut en skiva som heter ”If this bass could only talk”. Att uttrycka sig så kan vara att tillmäta själva instrumentet en överdriven betydelse, när det snarare borde handla om att musiken i sin helhet ”talar”. Drygt tio år tidigare kom liveinspelningen ”I wanna play for you”. En lite rimligare titel.

Och hans kändaste album är förmodligen ”School days” från 1976, där han förvisso målar graffiti i form av noter på omslaget - men ändå tycks utgå från någonting mer allmänmänskligt än en elbas. Eller för den delen en kontrabas. För han har egentligen alltid spelat båda instrumenten, och faktiskt mer kontrabas med åren.

Likafullt är och förblir han en arketypisk instrumentalhjälte. Och mycket av konserten på Kulturhuset Stadsteaterns stora scen tycks gå ut på att bekräfta just detta: hur skicklig han är. Och hur skickliga medmusikerna är. Hur fort alla kan spela, till synes utan ansträngning och med ett belåtet leende från Clarke som – återigen – bekräftelse.

Det finns mer musikaliskt relevanta kvaliteter. Clarke står fast rotad i fusionjazzen men har full täckning för sitt jazzmannaskap. Han är även en mångsidig kompositör, och har bland annat skrivit mycket filmmusik. Det är en annan sorts skicklighet, som i stället tar sig uttryck i hur Clarke spontanarrangerar musiken, hur han låter den bölja dynamiskt och kretsa kring melodier och rytmiska teman.

I den bästa av världar finns ingen motsättning; en skicklig instrumentalist borde helt enkelt kunna få ut mer av musiken. Men intressant musik definieras ju inte bara av färdigheter. Den behöver också någon form av motstånd.

Det ironiska med Stanley Clarke och hans band – en pianist, en keyboardist, en trummis och (något exotiskt) en tablaspelare – är att deras virtuositet tillskrivs ett egenvärde som slutar i en kreativ återvändsgränd. En begränsning, till syvende och sist. Men som alltså inte leder någonstans.