Konsertrecension: Allt flyter och Ulver möts av hänfört jubel

Det norska bandet Ulver har släppt omkring 13 skivor, varav bara tre (två, enligt bandet) räknas som black metal. Det är dessa två skivor som gör att Kägelbanan nu är fullt med folk i Marduk- och Watain-tröjor. Men Ulver är inget vanligt black metal-band (inget black metal-band alls, enligt bandet). Och det är därför hundratals hårdrockare nu, utan att röra en min, står och lyssnar på syntpop.

Medan alla andra band med en populär back catalogue numera brukar sätta ihop sina konserter utifrån de mest spelade låtarna på Spotify, väljer Ulver en annan väg. De är här för att spela sina två senaste släpp: albumet ”The Assassination of Julius Caesar”, och EP:n ”Sic Transit Gloria Mundi”, som består av överblivet material från albumet samt en cover, som vi återkommer till. Det är Ulvers popskivor, och inspelningarna är ibland smöriga på gränsen till sötsliskiga.

Live låter det dock annorlunda: det är mörkt, olycksbådande och tungt, som ett Depeche Mode under en extra storhetsvansinnig period.

I Norge är Ulver ett finkulturband som spelar på Operan, och det märks live. Folk som Guns N’ Rose och Ozzy Osbourne kommer till Globen med projektioner så smaklösa att de inte skulle accepteras som skärmsläckare på ett vanligt kontor, medan Ulvers ljussättning skulle kunna åka på sin egen turné.

Ljuset flyter från scenen och ut över lokalen, som färg som som droppas i vatten. Där längst fram syns bandet som svarta siluetter, och bakom dem ritas självlysande teckningar av växter, djur och grafiska mönster, medan röda ljusstrålar skapar en trompe l’oeil-effekt av att egentligen skjuta från taket i konsertlokalen in mot fonden bakom bandet, och dessutom stänka till när de träffar väggen.

”When Rome falls, so falls the world” sjunger Kristoffer Rygg med mässande röst medan undergångens fyrverkerier ljudlöst faller över Forum Romanums ruiner. Halvvägs igenom förvandlas låten till ett domedags-rave, som accepteras av en andlös publik utan så mycket som en nickning.

Digitala ljud och live-intrument blandas, samplingar och fysiska kedjor som rasslar. Konserten slutar i krautmangel och ett jubel som är så ihållande att bandet återvänder för ett extranummer, under vilket de med stenansikten framför en mycket naturtrogen version av Frankie Goes To Hollywoods ”The Power of Love”, innan lokalen töms och svartklädda människor samlas på den lilla terrassen utanför Kägelbanan för att debriefa varandra och fråga vad ända in i glödheta det var som precis hände.